Как выглядит шаттл Дискавери изнутри

Примечательны его жароупорные керамические плитки, которыми покрыта почти вся поверхность шаттла. В центре каждой плитки есть кружочек - это клапан для слива расплавленного клея. И плитки, и клей рассчитаны на температуру до 1600 градусов Цельсия, но в результате нагрева при снижении в плотных слоях атмосферы поверхность в некоторых местах разогревалась до 1800-2000 градусов по Цельсию. Клей в результате иногда расширялся больше расчётных значений и через кружочки вытекал наружу.