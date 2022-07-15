Как выглядит шаттл Дискавери изнутри

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Это многоразовый транспортный космический корабль Дискавери. Он известен тем, что доставил телескоп "Хаббл" на орбиту и дважды участвовал в его обслуживании. Это третий по счёту американский шаттл.
Строить его начали в 1979 году, а в 1984 его уже довольно успешно вывели на орбиту. Свой последний полёт он закончил в 2011 году и это самый космический корабль-долгожитель. Сейчас он музейный экспонат в Смитсоновском институте.
Примечательны его жароупорные керамические плитки, которыми покрыта почти вся поверхность шаттла. В центре каждой плитки есть кружочек - это клапан для слива расплавленного клея. И плитки, и клей рассчитаны на температуру до 1600 градусов Цельсия, но в результате нагрева при снижении в плотных слоях атмосферы поверхность в некоторых местах разогревалась до 1800-2000 градусов по Цельсию. Клей в результате иногда расширялся больше расчётных значений и через кружочки вытекал наружу.
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В носовой части тоже есть интересные отверстия. Сопла рулёжных двигателей, которые нужны для корректировки положения носовой части на орбите и маневрирования. Они также активируются при стыковке.
Атмосферное давление создавалось в кабине астронавтов, в штурманской кабине и в жилом отсеке. А в грузовом был по сути космический вакуум.
В задней части находятся маршевые и корректировочные двигатели. Их круглые отверстия можно увидеть сбоку сверху.
Подвижные горизонтальные стабилизаторы, расположенные за крыльями и за двигателями, также обложены плитками. Интересно, что половина всей массы шаттла - это как раз масса его керамических плиток.
Внутри. Здесь сразу окажемся в грузовом отсеке, где перевозились спутники и остальные грузы, которые выводили на орбиту. Здесь же установлен муляж, имитирующий телескоп в сложенном состоянии.
Дальше можно увидеть отсек со скафандром внутри. Он связывает ту часть шаттла, где есть атмосферное давление, с той, где вакуум.
Кабина астронавтов. Её отреставрировали и вместо настоящих приборов стояли обычные планшетные компьютеры с загруженными картинками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: интересное космос раритет техника технологии шаттл
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