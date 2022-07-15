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Как выглядит шаттл Дискавери изнутри

Как выглядит шаттл Дискавери изнутри

Автор:
15 июля 2022 15:08
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   космос   раритет   техника   технологии   шаттл   
1491
12
Это многоразовый транспортный космический корабль Дискавери. Он известен тем, что доставил телескоп "Хаббл" на орбиту и дважды участвовал в его обслуживании. Это третий по счёту американский шаттл.
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Источник:

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Метки: интересное   космос   раритет   техника   технологии   шаттл   
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14  комментариев
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648
HalloFreeSpace 2 часа назад
Жаль , что мы свою програму бросили...
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32k
Notan Blaine 4 минуты назад
Фото туалета напомнило одну статью или передачу, там на полном серьёзе рассказывали, что одно из самых затратных мест на станциях и кораблях это туалеты и было бы очень хорошо, если бы генетика сделали так, чтобы человеку нужно было обходится без туалета месяцами или вообще без этих потребностей, а заодно вместо ног сделать ещё пару рук, чтобы в невесомости было проще перемещаться по кораблю.
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10k
Hunson Abadeer 15 минут назад
спасибо за пост
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9k
Юрий 17 минут назад
А наш БУРАН сломали, раскурочили, нам ничего не нужно. Хорошо хоть макет в парке им.Горького поставили, а то молодое поколение и знать не будет как он выглядел.
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9k
kirpal Час назад
Ёпта, ностальния. Именно в этом музее я был лет 20 назад, штат Флорида, мыс Канаверал. Там еще много чего интересного есть. Полигон такой большой, что туристов на экскурсии перевозят на автобусах.
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2k
Sam Час назад
хосспидя... Что за безграмотный и косноязычный идиот составлял текст?
Я в пятом классе сочинения лучше писал.
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288
Ринат Sam Час назад
Человек делает посты а вы критикуете,тут цитата сталина напрашивается
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