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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
15 июля 2022 09:53
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2868
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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7  комментариев
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24k
Юрий 41 минуту назад
Думаю, что родителям этот тупорез не понравился... Пингвины живут в АНТАРКТИКЕ, на противоположном краю Земли.
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107
Хачик 37 минут назад
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3k
Mutantino 2 часа назад

у меня по ходу получилось какое то немецкое орудие

Нихцимзук
есть специалисты по немецкому
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258
LeonID S Mutantino 24 минуты назад
Не совсем верно выполнено условие конкурса. Английскими буквами, английскими и в обратном порядке, а не как обычно )))
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11k
сеньор Леонсио 3 часа назад
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Димон

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