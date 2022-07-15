20 редких и неожиданных фотографий знаменитостей из 80-90-х годов

В 80-90-х годах еще не была распространена цифровая фотография — поэтому чаще всего снимки делались на обычные фотоаппараты, соответственно, не было множества дублей или же однотипных кадров, все экономили пленку.

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0 Памела Андерсен

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0 Тим Рот

0 Тупак Шакур и Джанет Джексон

0 Ривер Феникс и Ричард Янг

0 На съемках фильма «Что гложет Гилберта Грейпа»

0 Фильм «10 причин моей ненависти» — Хит Леджер и Джулия Стайлз

0 На съемках «Парень познает мир»

0 Сара Джессика-Паркер

0 Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг

0 Ривер Феникс и Киану Ривз

0 Вайнона Райдер

0 Майкл Джексон

0 Дрю Бэрримор

0 Тоби Магвайер и Леонардо Ди Каприо

0 Майкл Джей Фокс

0 Ванесса Паради

0 Шон Пенн с бубликом в штанах

0 Эминем на фото из школьного альбома

0 Шэрон Стоун