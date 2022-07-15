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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6115 постов • 741 подписчик подписаться
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20 редких и неожиданных фотографий знаменитостей из 80-90-х годов

20 редких и неожиданных фотографий знаменитостей из 80-90-х годов

Автор:
15 июля 2022 08:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: архив   знаменитости   фото   
852
21
В 80-90-х годах еще не была распространена цифровая фотография — поэтому чаще всего снимки делались на обычные фотоаппараты, соответственно, не было множества дублей или же однотипных кадров, все экономили пленку.
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Источник:

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Метки: архив   знаменитости   фото   
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4  комментария
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93
stka.k19 41 минуту назад
а это не железный человек с ней ? ))
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7k
Пуриц Жорж 6 минут назад
Как мало я знаю их кинематограф
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2k
!ГЕНнадий Полчаса назад
У Шона Пенна была дырка в штанах, а теперь в голове..
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