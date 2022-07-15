Как пользователи соцсетей отреагировали на первые снимки «Джеймса Уэбба»

На днях космический телескоп «Джеймс Уэбб» предоставил человечеству удивительную возможность заглянуть в прошлое на 4,6 миллиарда лет. NASA опубликовало первые пять снимков с телескопа, которые уже называют самым глубоким взглядом во вселенную за всю историю. Иными словами, сейчас мы видим гораздо больше Вселенной, чем когда-либо раньше, и, само собой, пользователи соцсетей бурно отреагировали на такие новости.
На случай, если вы пропустили, вот эти пять изображений, прогремевших на весь мир.
На первом снимке запечатлено скопление галактик SMACS 0723, находящееся в 4,6 миллиарда световых лет от нас, в созвездии Летучей Рыбы. Далее «Уэбб» показал «космические скалы» в туманности Киля, также известной как NGC 3324, расположенной в созвездии Киль на расстоянии в 8 500 световых лет от Земли.
На следующем снимке запечатлен Квинтет Стефана — группа из пяти галактик, обнаруженных в созвездии Пегаса. За ним идут два снимка Южной кольцевой туманности — в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах соответственно. Эта яркая планетарная туманность находится примерно в 2000 световых лет от нас и включает в себя две относительно близкие друг к другу звезды.
Ожидается, что космический телескоп Уэбба, показанный на фото ниже, будет работать не менее 5 лет, а в лучшем случае — более 10.
Интернет, конечно же, не был бы интернетом, если бы соцсети тут же не наполнились бурными реакциями, включая шутки в стиле: «Вселенная такая огромная, а ты все равно не можешь найти себе девушку». Однако были и те, кого снимки искренне тронули до глубины души.
«Эти снимки невероятны! Спасибо вам за то, что сегодня вы пролили очень яркий свет на темный мир. Эти снимки наверняка вдохновят следующее поколение физиков. Поздравляю всю команду «Джеймса Уэбба» и не могу дождаться увидеть, что нас ждет в будущем».
«Все эти снимки выглядят как картины. Удивительно, насколько всё это прекрасно, страшно, умопомрачительно и обнадеживающе».
«Если вам когда-нибудь понадобится напоминание о том, что ваши проблемы как пришли, так и уйдут в хороший день, этот снимок напоминает нам, что мы — всего лишь крупица существования».
«Я считаю, что мы всё еще находимся в начале чего-то бесконечного. Но всё это послужит нам двумя способами: расширит наши знания за пределы Земли; расширит мышление людей, чтобы они перестали воевать друг с другом, когда где-то там есть целая Вселенная».
«То, чего добилась ваша международная команда ученых и инженеров, действительно вдохновляет; а то, что там далеко, просто ошеломляет своим масштабом и красотой. Даешь еще много умопомрачительных открытий!».
Не обошлось, конечно, и без ироничных, шутливых и откровенно мемных твитов.
«Не нравится мне, что во вселенной есть другие галактики».
«Я: *приближает фото разглядеть все галактики* "Привет, маленькие чудики" *начинает рыдать*».
«Столько галактик, а ты все еще не можешь найти себе девушку».
«Ух ты, космос прекрасен. Интересно, как они его монетизируют».
«Смотрю на этот снимок пять минут и увольняюсь».
«Оно уже здесь — самое глубокое и четкое инфракрасное изображение Вселенной на сегодняшний день» [планеты из фильма «Космический джем»]
«Я в таком восторге от этого гравитационного линзирования! Никак не ожидал увидеть такую четкость и цвет».
«Оно уже здесь — самое глубокое и четкое инфракрасное изображение Вселенной на сегодняшний день: Первое глубокое поле Уэбба. Предварительно изученное @POTUS 11 июля, оно показывает галактики, когда-то невидимые для нас».
«Почему эта фотография вселенной от NASA выглядит как релиз нового альбома Daft Punk?».
«Ладно, пора признаться: я тот самый парень, который сделал то большое космическое фото. Я пролил газировку на камеру и запаниковал, поэтому вместо этого сфотографировал пол на старом роллердроме. Пожалуйста, будьте ко мне добры, у меня был долгий день».
«Если у вас такое же хорошее зрение, как у меня, в этих космических фото нет ничего особенного».
«Мы с моей девушкой заметили тебя с той стороны Вселенной, и нам понравился твой вайб».
«Приятно видеть, что Зод, Урса и Нон все еще в фантомной зоне! Спасибо, что подтвердили, @NASA» [из фильма «Супермен 2»].
«Невероятно! Технологии так продвинулись! Кто-нибудь еще заметил эту маленькую луну на снимке «Уэбба»?».
Ну и напоследок: парочка занимательных фактов о «Джеймсе Уэббе».
— Насколько он большой? Размер теплозащитного экрана составляет 21,2 на 14,2 метра, а высота всей обсерватории составляет 8 метров. Его ширина примерно равна длине дорожки для боулинга, а высота — ¾ длины другой дорожки.
— Как долго он будет работать? Телескоп будет выполнять свои обязанности в космосе как минимум пять лет, в лучшем случае — более десяти.
— Как питается телескоп? Как и большинство объектов, которые мы запускаем в космос, «Уэбб» питается от множества солнечных батарей. За счет них он вырабатывает около 2000 ватт электроэнергии, а также на борту достаточно топлива, чтобы телескоп мог продолжить вращаться вокруг Солнца еще 10 лет.
– Сколько данных он передает? Он может передавать из космоса минимум 28 мегабит в секунду или примерно 57 гигабайт космических данных в день.
– Каким оборудованием он оснащен? Телескоп оснащен 4 научными инструментами: прибором среднего инфракрасного диапазона (MIRI), камерой ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), спектрографом ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) и датчиком точного наведения с устройством формирования изображения в ближнем инфракрасном диапазоне и бесщелевым спектрографом (FGS/NIRISS). Каждый из них использует инфракрасные детекторы для захвата света.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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