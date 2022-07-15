Как пользователи соцсетей отреагировали на первые снимки «Джеймса Уэбба»

Ну и напоследок: парочка занимательных фактов о «Джеймсе Уэббе».

— Насколько он большой? Размер теплозащитного экрана составляет 21,2 на 14,2 метра, а высота всей обсерватории составляет 8 метров. Его ширина примерно равна длине дорожки для боулинга, а высота — ¾ длины другой дорожки.

— Как долго он будет работать? Телескоп будет выполнять свои обязанности в космосе как минимум пять лет, в лучшем случае — более десяти.

— Как питается телескоп? Как и большинство объектов, которые мы запускаем в космос, «Уэбб» питается от множества солнечных батарей. За счет них он вырабатывает около 2000 ватт электроэнергии, а также на борту достаточно топлива, чтобы телескоп мог продолжить вращаться вокруг Солнца еще 10 лет.

– Сколько данных он передает? Он может передавать из космоса минимум 28 мегабит в секунду или примерно 57 гигабайт космических данных в день.

– Каким оборудованием он оснащен? Телескоп оснащен 4 научными инструментами: прибором среднего инфракрасного диапазона (MIRI), камерой ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), спектрографом ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec) и датчиком точного наведения с устройством формирования изображения в ближнем инфракрасном диапазоне и бесщелевым спектрографом (FGS/NIRISS). Каждый из них использует инфракрасные детекторы для захвата света.