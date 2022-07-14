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Поселение Аркаим на Южном Урале. История обнаружения ровесника Стоунхенджа и египетских пирамид

Поселение Аркаим на Южном Урале. История обнаружения ровесника Стоунхенджа и египетских пирамид

Автор:
14 июля 2022 17:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: археология   выставки   древний мир   история   новости   открытие   раскопки   
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В музее-заповеднике "Коломенское" открылась выставка "Перекресток миров. Аркаим".

Южноуральский археологический памятник бронзового века, обнаруженный научной экспедицией в конце ХХ века, стал сенсацией.

Весна 1987 года. Южный Урал. Экспедиция приезжает на стройку Большекараганского водохранилища. Ученые собираются исследовать местность, которая вскоре должна заполниться водой.


Разбив лагерь, ученые обнаружили странные валы, расположенные по кругу. Поднявшись на самолете, члены экспедиции заметили два кольца возвышений с общим центром. Вскоре здесь были обнаружены следы поселения эпохи бронзы.


Начальник экспедиции использовал все свои связи, чтобы спасти древнее поселение от затопления. От строительства водохранилища отказались, а экспедиция приступила к работе.

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Название древнему поселению дала расположенная рядом гора Аркаим. Поселение Аркаим отнесли к группе так называемой Страны городов - территории, куда входит более 20 укрепленных поселений и некрополей Южного Урала.


Численность населения Аркаима была довольно большой - до 2500 человек.

Аркаим старше, чем воспетая Гомером Троя. Обнаруженный на Южном Урале памятник - ровесник английского Стоунхенджа и древнеегипетских пирамид.


Откуда в южноуральских степях периода бронзового века взялись представители индоевропейских народов? Сомнений в том, что находки связаны именно с ними, не было.


Открытие Аркаима заставило ученых задуматься: возможно, путь миграции индоевропейцев мог быть не таким, каким считалось ранее.

На выставке в "Коломенском" можно увидеть как выглядел древний Аркаим во времена своего расцвета.


Первый макет представляет собой общий план поселения: вход в него, два ряда домов, которые можно было обойти по кругу, общая площадь в центре.


Ученые уверены: продуманная организация - не результат более поздних перестроек, поселение появилось в таком виде изначально.

Второй макет позволяет разглядеть жилища. Дома представляли собой трапециевидные здания длиной от 16 до 22 метров и шириной 6-8 метров. Строили их вплотную друг к другу. Один выход вел на центральную площадь, другой - на кровлю.

В каждом дворе располагалась яма со стоком в ливневую канализацию, колодец и продолговатая печь.


Пищу готовили в горшочках, которые лепили из глины сами хозяйки (это считалось женским делом). Иногда посуду укрепляли: брали сосуд, налепляли на него ткань, поверх которой также наносили глину.

Чаще всего горшок расписывали в три уровня самыми простыми линиями - изображали условные небо с солнцем, землю и подземный мир. Всего на выставке представлено больше 70 горшков разной сохранности.

Аркаимцы широко использовали в быту разные приспособления. Например, чтобы младенцы оставались сухими во время сна, использовался шумек. Он вставлялся в отверстие в люльке и способствовал оттоку жидкости.

Раньше считалось, что колесницу придумали на Ближнем Востоке, но Аркаим вдребезги разбил эту теорию. Археологи нашли фрагменты самой древней колесницы.

Аркаимцы занимались сельским хозяйством, скотоводством, охотой, ловлей рыбы. Археологи нашли множество предметов, свидетельствующих об этом: различные мотыги, стамески, костяные гарпуны, бронзовые крюки, наконечники для стрел, кувалды, серпы, заточки.

Также сохранилась подлинная глиняная окаменевшая обмазка домов - если присмотреться, в ней можно увидеть фрагменты травы. Среди экспонатов есть и кости животных, которыми выделывали звериные шкуры.

Аркаимцы освоили металлургию. Металлургические печи выглядели как небольшие куполообразные сооружения из глины, в которые кожаными мехами через глиняные сопла нагнетался воздух, позволявший повысить температуру до градуса плавления меди.

Сохранились сопла, тигли (емкости для нагрева или плавления), льячки (ковшики для разливания расплавленного металла) и фрагменты литейных форм.

Из металла делали браслеты, заколки, кольца, украшения, которые подвешивались под подбородком.

Вероятно, аркаимцы верили в загробную жизнь и старались снабдить покойного всем необходимым для нее. Умершего размещали на левом боку, придавая ему позу эмбриона или спящего.


Обязательно присутствовал погребальный инвентарь: кувшины, оружие, альчики - игральные кости, а также украшения-обереги, сделанные из зубов животных: медведей, лисиц, собак.


На выставке представлен скелет аркаимца, который при жизни был воином. Его обнаружили в окружении колесницы, костей лошадей, боевого топора, ножа, копья.

Количество захоронений было не таким большим, как число жителей. Археологи считают, что в какой-то момент люди просто покинули свое поселение.


По каким причинам это произошло? Это одна из главных загадок, которые оставил нам древний Аркаим.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: археология   выставки   древний мир   история   новости   открытие   раскопки   
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Слепой Пью 4 часа назад
Ну хоть тут не воспевают находку городища как чуть ли не раскопки целого мегаполиса с высокоразвитой культурой едва не космического масштаба! (Это воззрения фанатов Аркаима, коих развелось как блох на барбоске). Обычное поселение с компактную деревеньку размером, с неплохим хозяйством, явно защищавшееся от кочевников. Интересные находки, но не фантастические - булатную сталь не выделывали из-за наличия отсутствия умений, технологий и попаданцев. Археологи рады, естественно - все в одном месте, не надо рыться на сотне гектаров. Удач в будущих находках!
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Александр Сучков 53 минуты назад
когда то в юности учился я в Московской Академии Водного Транспорта. Ну и названий этого заведения тогда было много. МГАВТ и тд. Ну и в Коломенское мы часто захаживали погулять. Как сейчас помню- надгробия с черепами там были. Мы по молодости не понимали, что и как. Может это из той истории?
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