Поселение Аркаим на Южном Урале. История обнаружения ровесника Стоунхенджа и египетских пирамид

Весна 1987 года. Южный Урал. Экспедиция приезжает на стройку Большекараганского водохранилища. Ученые собираются исследовать местность, которая вскоре должна заполниться водой.

Разбив лагерь, ученые обнаружили странные валы, расположенные по кругу. Поднявшись на самолете, члены экспедиции заметили два кольца возвышений с общим центром. Вскоре здесь были обнаружены следы поселения эпохи бронзы.

Начальник экспедиции использовал все свои связи, чтобы спасти древнее поселение от затопления. От строительства водохранилища отказались, а экспедиция приступила к работе.