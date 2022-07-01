Программист-девственник решил найти себе девушку и жёстко «влетел»

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Грустная и довольно жизненная история. Правда, с хеппи эндом.
Уже не очень юный программер слегка задержался в подростковом возрасте. Ни девушек, ни отношений у него не было. Наконец страдальцу это надоело и он захотел «начать взрослую жизнь». И вот тут начались чудеса.
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Есть подозрение, что он не «пр…ал» свой шанс на отношения, а как раз теперь его нашёл. Кстати, оказался не такой уж и «омегой» и показал характер.
А вообще - весьма познавательно. Хорошо бы, чтобы в этом программере никто не узнал себя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка Программист девственник история отношения сын
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П.С. Это природа самок, они не виноваты. Просто не становитесь "козлами".
П.П.С. Не все бабы такие суки, иногда попадаются нормальные, но всё равно их природу не изменить и нужно держать ухо востро чтобы вдруг не стать "козлом".
П.П.П.С. Если вам разведёнка с прицепом говорит что её бывший муж, отец её детей, "козёл", то готовьтесь что вы в скором времени станете очередным "козлом".
Ещё немного и [мат] о й бы накрылся...
Тьфу, тряпка, яб науй послал с первого требования.
Руки бы к [мат] переломал за такие заявления.
- женщина дура и залетела по пьяне\дурной голове = а зачем нормальному мужику собственно дура? если она вот так может от кого попало залететь то она потом и изменить может по такому же принципу
- муж был козлом не работал\бил\гулял и пр. такое бывает правильный самый вариант реально взять ребенка и уйти, но как бы тут не оказалось что это она сама дурная и так довела мужика, что он сам свалил от греха подальше вот такими вот выкрутасами к примеру
на фоне этого наверно лучше всех выглядит как ни странно вдова - что мол был у неё муж, золотой человек и жили они душа в душу, но вот несчастный случай или тяжелый недуг вдруг разлучили их. это хотя бы однозначно понятно, хотя и таки остается вопрос уже не сама ли она загнала своего мужика в гроб
ну если так хочется можно разделить на два варианта
- бывший был сволочью
- бывший был сволочью по версии женщины, а на самом деле наоборот
Должна быть одна из версий, без всяких "но", в соответствии с которой мужик наобещал с гору, обрюхатил девку и свалил в туман.
Таких случаев миллионы.
Про любовь слышал что-нибудь?
Влюблённые люди совершают кучу опрометчивых поступков.
Но это не значит, что они тупые.