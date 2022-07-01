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Программист-девственник решил найти себе девушку и жёстко «влетел»

Программист-девственник решил найти себе девушку и жёстко «влетел»

Автор:
01 июля 2022 15:46
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   Программист   девственник   история   отношения   сын   
3821
3

Грустная и довольно жизненная история. Правда, с хеппи эндом.

Уже не очень юный программер слегка задержался в подростковом возрасте. Ни девушек, ни отношений у него не было. Наконец страдальцу это надоело и он захотел «начать взрослую жизнь». И вот тут начались чудеса.

×
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Есть подозрение, что он не «пр…ал» свой шанс на отношения, а как раз теперь его нашёл. Кстати, оказался не такой уж и «омегой» и показал характер.

А вообще - весьма познавательно. Хорошо бы, чтобы в этом программере никто не узнал себя.

Источник:

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Метки: Девушка   Программист   девственник   история   отношения   сын   
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45  комментариев
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21k
SolomonA 3 часа назад
Интересно, как быстро он пошел бы вслед за кошкой, если бы поддался?
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8k
Потапыч 5 минут назад
Судя по тексту сложилось ощущение, что паренёк явный фанат всяких имиджборд вроде двача, а так же аниме. Надо бросать это дело, вообще лучше абстрагироваться от всяких айтишных субкультур. Ну или искать себе из того же круга.
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1k
SHAGREEN 16 минут назад
Мужик раздевственился, котэ в шоколаде- голливудский хэппиенд.
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24k
Сергей Алексеевич 20 минут назад
Любая баба, после рождения ребёнка, превращается в робота с одной целью - обеспечить СВОЁ потомство любой ценой, и если любимый "котик" (читай - муж) вдруг перестал, по её мнению, выполнять свои функции, то он превращается в вражину, который мешает ей поставить на ноги СВОЕГО ребёнка и обеспечить себе любимой безбедную жизнь, он превращается в "козла", а она ищет новую жертву, которая согласится за небольшие услуги, в основном интимного характера, стать новым "котиком" и обеспечивать её потомство, ну и её саму, а потом, когда самка присмотрит спонсора поликвидней, стать очередным "козлом".
П.С. Это природа самок, они не виноваты. Просто не становитесь "козлами".
П.П.С. Не все бабы такие суки, иногда попадаются нормальные, но всё равно их природу не изменить и нужно держать ухо востро чтобы вдруг не стать "козлом".
П.П.П.С. Если вам разведёнка с прицепом говорит что её бывший муж, отец её детей, "козёл", то готовьтесь что вы в скором времени станете очередным "козлом".
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21k
Альберт Полчаса назад
Повезло придурку: легко отделался.
Ещё немного и [мат] о й бы накрылся...
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70k
Пётровыч Полчаса назад
Ну чё, парень умный и с яйцами, в отличии от моего друга, у которого история один в один, только там два ребёнка, и тоже, ты не будешь пить пиво, ты будешь воспитывать своих детей. Недавно он решил развестись, но потом вернулся, наверное ещё один кредит возьмёт на её хотелки.
Тьфу, тряпка, яб науй послал с первого требования.
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70k
Максим 37 минут назад
НУ да.. Это вам не Бумыч))
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121
Ame onna 37 минут назад
Ну, значит ему судьба такая-быть одиноким. Ничего не поделаешь.
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9k
Hunson Abadeer 38 минут назад
Если всё действительно так как описано - то парень ничего не потерял и правильно что послал на фиг такую шнягу
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145
Vladimir Tolkunov 44 минуты назад
Молодец программер, правильно расставил жизненные приоритеты.
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4k
Умница-красавица 45 минут назад
Ну значица мой диагноз такой: Чувак явно с прибабахом на всю голову и наверняка не Джонни Депп внешне. Он же не в клетке жил, на работе бабы есть, на байкалы всякие ездил, раз никто на него не клюнул, значит что-то фундаментально не так. А баба (еще, говорят, красивая) - явно меркантильная сучка была, иначе, нафига ей это чудо с причудами сдалось? И в общем-то нормальный, умный человек это бы довольно быстро понял. Для того собстно и нужно в старших классах толстых-достоевских читать, чтобы какое-никакое получить представление о людских отношениях, хотя бы в теории. В общем, лишь бы ему после 40 крышу не сорвало и не стал тихим маньяком. А так, пусть дальше на кошечках тренируется…
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51k
noName 48 минут назад
Котанов на шкур не меняем!
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127
Олег Ершов noName 13 минут назад
котан - братан, шкура - дура
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9k
Сол Гудман 58 минут назад
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497
Aurelian 59 минут назад
Красавчик! Не стал оленем.
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1k
Нюся Час назад
Странное изложение. Тяжело читать. Ощущение, что человек в школу не ходил.
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7k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Прогроммист, не поддавайся тянам и прочим злобным феминам, дрочи до старости
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283
Просто чувак в интернете Час назад
[мат] что ли мразь? От кошки она избавится.
Руки бы к [мат] переломал за такие заявления.
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356
На хер ЗАПАД! Час назад
Это начало его жизни. Получил опыт
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977
Шурман Час назад
Тяжелый случай :) я женился только тогда когда понял что хватит уже совать в все что имеет 2 сиськи :) есть у меня знакомые которые этого так и не поняли и к 50 годам находят себе с грузом .
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51k
smakido Час назад
Все правильно: никогда не сдавайся .
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3k
Copycat 2 часа назад
Если подумать то женщина которая вдруг осталась одна с ребенком - это уже тревожный звоночек, в плане мужик то который ребенка заделал куда делся? тут вариантом не много и все не говорят в пользу девушки

- женщина дура и залетела по пьяне\дурной голове = а зачем нормальному мужику собственно дура? если она вот так может от кого попало залететь то она потом и изменить может по такому же принципу
- муж был козлом не работал\бил\гулял и пр. такое бывает правильный самый вариант реально взять ребенка и уйти, но как бы тут не оказалось что это она сама дурная и так довела мужика, что он сам свалил от греха подальше вот такими вот выкрутасами к примеру

на фоне этого наверно лучше всех выглядит как ни странно вдова - что мол был у неё муж, золотой человек и жили они душа в душу, но вот несчастный случай или тяжелый недуг вдруг разлучили их. это хотя бы однозначно понятно, хотя и таки остается вопрос уже не сама ли она загнала своего мужика в гроб
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