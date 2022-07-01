Программист-девственник решил найти себе девушку и жёстко «влетел»

Есть подозрение, что он не «пр…ал» свой шанс на отношения, а как раз теперь его нашёл. Кстати, оказался не такой уж и «омегой» и показал характер.

А вообще - весьма познавательно. Хорошо бы, чтобы в этом программере никто не узнал себя.