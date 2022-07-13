Что было бы, будь все знаменитости похожи на Мистера Бина

Особенно харизматично выглядят женщины — вот уж кому точно будут смотреть вслед!
Поднимите руку, фанаты Мистера Бина! А вы точно-приточно фанаты? А что, если бы все знаменитости, да и люди в целом, были бы точной копией этого комедийного персонажа? Если вам сложно представить такую ситуацию, то вам помогут работы художника, пожелавшего остаться неизвестным, который создал целое виртуальное королевство под названием Kingdom of Bean, где правит бал непревзойдённый Мистер Бин.
Крис Бинсворт
Бин Сноу
Бин Воробей
Капитан Бин Воробей!
Хью Бинман
Леонардо Ди Бинио
Бини Сент
Бинсе
Мадбинна
Бин Ширан
Бининатор
А знаете, что странно? В данном коллаже, один раз увидев, уже будет очень сложно развидеть лицо молодого и дерзкого… Михаила Горшенёва! А вы находите сходство?
Её королевское биничество
Бритни Сбинс
Дэвид Бинкхэм
Арнольд Бинценеггер
Ну и как можно было обойти стороной целую вселенную Бина Поттера
Интересно, что же ещё смогут придумать креативщики всего мира благодаря такой харизматичной и запоминающейся внешности Роуэна Аткинсона и его знаменитого персонажа?
Источник:
АНТИФИШКИ
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