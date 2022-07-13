FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6099 постов • 741 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Что было бы, будь все знаменитости похожи на Мистера Бина

Что было бы, будь все знаменитости похожи на Мистера Бина

Автор:
13 июля 2022 09:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Фотожаба   Юмор   забавно   знаменитости   мистер бин   поменялись местами   фото   фотошоп   
183
16

Особенно харизматично выглядят женщины — вот уж кому точно будут смотреть вслед!

Поднимите руку, фанаты Мистера Бина! А вы точно-приточно фанаты? А что, если бы все знаменитости, да и люди в целом, были бы точной копией этого комедийного персонажа? Если вам сложно представить такую ситуацию, то вам помогут работы художника, пожелавшего остаться неизвестным, который создал целое виртуальное королевство под названием Kingdom of Bean, где правит бал непревзойдённый Мистер Бин.


Крис Бинсворт

×
×

Бин Сноу

Бин Воробей

Капитан Бин Воробей!


Хью Бинман

Леонардо Ди Бинио

Бини Сент

Бинсе

Мадбинна

Бин Ширан

Бининатор

А знаете, что странно? В данном коллаже, один раз увидев, уже будет очень сложно развидеть лицо молодого и дерзкого… Михаила Горшенёва! А вы находите сходство?


Её королевское биничество

Бритни Сбинс

Дэвид Бинкхэм

Арнольд Бинценеггер

Ну и как можно было обойти стороной целую вселенную Бина Поттера

Интересно, что же ещё смогут придумать креативщики всего мира благодаря такой харизматичной и запоминающейся внешности Роуэна Аткинсона и его знаменитого персонажа?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Фотожаба   Юмор   забавно   знаменитости   мистер бин   поменялись местами   фото   фотошоп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 45 минут назад
Была бы полная х...ерня!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман 6 минут назад
какая замечательная паибень!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Karelian 19 минут назад
Не Бинси, а Бенонси.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−127
Thomsen 44 минуты назад
Чего-то перебор уже. Не смешно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

784065



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия
20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия
Под флюсом: пост о тонкостях сварки
Под флюсом: пост о тонкостях сварки
События на Украине 12- 13 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 12- 13 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Монополия электроники. Почему почти все полупроводники делают Китай, Тайвань, Южная Корея и Япония?
Монополия электроники. Почему почти все полупроводники делают Китай, Тайвань, Южная...
17 актёров, которые отказались от низкого гонорара - или добились его увеличения
17 актёров, которые отказались от низкого гонорара - или добились его увеличения
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Забавные ситуации, которыми небо полнится
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Эти женщины ничего не понимают...

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#интересное#дтп#аварии#истории#СССР#Ynews#автомобили
#Юмор#подборка#картинки#в мире#кино#Приколы#позитив#США#Жизнь#дети
#животные#факты#история#люди#природа#авто аварии#сатира#удивительно#красота#забавно
MICROWEAR W17 - умные часы от 1500 рублей MICROWEAR W17 - умные часы от 1500 рублей Девушка пародирует фото звёзд и блогеров Девушка пародирует фото звёзд и блогеров 13 детей, которые не на шутку озадачили взрослых своим сходством с известными людьми 13 детей, которые не на шутку озадачили взрослых своим сходством с известными людьми Муж забавно троллит жену, когда та отправляет ему фото из примерочной Муж забавно троллит жену, когда та отправляет ему фото из примерочной Цифровой художник совмещает разные фильмы в одном снимке Цифровой художник совмещает разные фильмы в одном снимке Фотожаба: Канье Уэст с блокнотом Фотожаба: Канье Уэст с блокнотом

На что жалуетесь?

Вернуться