Что было бы, будь все знаменитости похожи на Мистера Бина

Поднимите руку, фанаты Мистера Бина! А вы точно-приточно фанаты? А что, если бы все знаменитости, да и люди в целом, были бы точной копией этого комедийного персонажа? Если вам сложно представить такую ситуацию, то вам помогут работы художника, пожелавшего остаться неизвестным, который создал целое виртуальное королевство под названием Kingdom of Bean, где правит бал непревзойдённый Мистер Бин.

Крис Бинсворт