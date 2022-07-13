Как Чапай громил фашистов на всех фронтах Великой Отечественной войны

В своих предыдущих статьях я уже писал о детях высших партийных работников, которые в едином патриотическом порыве ушли на фронт Великой Отечественной войны.
Среди них были Яков Джугашвили и Василий Сталин, Леонид Хрущев, Евгения Кострикова – дочь С.М. Кирова и многие, многие другие.
Но этот список был бы далеко не полным, если не упомянуть про Александра Васильевича Чапаева, старшего сына легендарного начдива времен Гражданской войны.
Александр Чапаев и его младший брат Аркадий при достижении призывного возраста избрали карьеру военных.
К сожалению, Аркадий прожил недолгую жизнь. Он разбился в 1939 году на самолете во время тренировочного полета.
А вот Александру была уготована куда более длинная и славная жизнь, которую он всецело посвятил артиллерии.
До войны Александр Васильевич Чапаев преподавал военную науку в Подольском артиллерийском училище.
Поэтому в октябре-ноябре 1941 года капитан Чапаев встретил фашистов на подступах к Москве в должности командира дивизиона 511-го гаубичного артиллерийского полка.
Там он был серьезно ранен. И после нескольких месяцев, которые он провел на излечении, вернулся к командованию своего дивизиона и сразу же попал подо Ржев.
Александр Чапаев (слева)
Здесь Александр Чапаев, применяя шрапнель и даже картечь на близких расстояниях, доказал, что артиллерия может вполне успешно обходиться и без пехоты.
Уже в должности майора, Александру Чапаеву пришлось освобождать Воронеж.
Чапаев вспоминал:
«С ходу овладеть городом не удалось, — вспоминал позднее Чапаев, — сил у противника было достаточно…».
Но и здесь чапаевцы не ударили в грязь лицом. Снова пошла в ход шрапнель и картечь. Более тысячи фашистов было уничтожено, около четырехсот сдалось в плен.
С 12 июля 1943 года Александр Чапаев со своими бойцами принимал участие в боях под Прохоровкой. На Курской дуге Чапаев был ранен вторично. Но и на этот раз после излечения вернулся в строй как новенький.
Закончил Великую Отечественную войну Александр Васильевич Чапаев в звании подполковника, а свою военную карьеру завершил в звании генерал-майора артиллерии.
Чапаев А.В.
Скончался Чапаев А.В. 07.03.1985 в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.
👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
В сентябре 1954 года полковник Чапаев, будучи командиром одной из бригад, принял участие в испытаниях первой советской плутониевой атомной бомбы.
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Сейчас был удивлён применением картечи в WWII. Думал, что была уже только шрапнель. Оказывается да, для самообороны у артиллеристов были и снаряды с картечью. Малыми партиями, но были. К той же 45-мм пушке были снаряды с картечью, но не было традиционных шрапнельных из-за малого калибра орудия.
Век живи, век учись
Мальчик Витя. 53 годика.