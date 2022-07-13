Как Чапай громил фашистов на всех фронтах Великой Отечественной войны

В своих предыдущих статьях я уже писал о детях высших партийных работников, которые в едином патриотическом порыве ушли на фронт Великой Отечественной войны.

Среди них были Яков Джугашвили и Василий Сталин, Леонид Хрущев, Евгения Кострикова – дочь С.М. Кирова и многие, многие другие.

Но этот список был бы далеко не полным, если не упомянуть про Александра Васильевича Чапаева, старшего сына легендарного начдива времен Гражданской войны.