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Как Чапай громил фашистов на всех фронтах Великой Отечественной войны

Как Чапай громил фашистов на всех фронтах Великой Отечественной войны

Автор:
13 июля 2022 07:17
Сообщество : СССР
Метки: Великая Отечественная война   СССР   история СССР   чапаев   
489
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В своих предыдущих статьях я уже писал о детях высших партийных работников, которые в едином патриотическом порыве ушли на фронт Великой Отечественной войны.

Среди них были Яков Джугашвили и Василий Сталин, Леонид Хрущев, Евгения Кострикова – дочь С.М. Кирова и многие, многие другие.

Но этот список был бы далеко не полным, если не упомянуть про Александра Васильевича Чапаева, старшего сына легендарного начдива времен Гражданской войны.

Александр Чапаев и его младший брат Аркадий при достижении призывного возраста избрали карьеру военных.

К сожалению, Аркадий прожил недолгую жизнь. Он разбился в 1939 году на самолете во время тренировочного полета.

А вот Александру была уготована куда более длинная и славная жизнь, которую он всецело посвятил артиллерии.


До войны Александр Васильевич Чапаев преподавал военную науку в Подольском артиллерийском училище.


Поэтому в октябре-ноябре 1941 года капитан Чапаев встретил фашистов на подступах к Москве в должности командира дивизиона 511-го гаубичного артиллерийского полка.


Там он был серьезно ранен. И после нескольких месяцев, которые он провел на излечении, вернулся к командованию своего дивизиона и сразу же попал подо Ржев.

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Александр Чапаев (слева)


Здесь Александр Чапаев, применяя шрапнель и даже картечь на близких расстояниях, доказал, что артиллерия может вполне успешно обходиться и без пехоты.

Уже в должности майора, Александру Чапаеву пришлось освобождать Воронеж.

Чапаев вспоминал:

«С ходу овладеть городом не удалось, — вспоминал позднее Чапаев, — сил у противника было достаточно…».

Но и здесь чапаевцы не ударили в грязь лицом. Снова пошла в ход шрапнель и картечь. Более тысячи фашистов было уничтожено, около четырехсот сдалось в плен.


С 12 июля 1943 года Александр Чапаев со своими бойцами принимал участие в боях под Прохоровкой. На Курской дуге Чапаев был ранен вторично. Но и на этот раз после излечения вернулся в строй как новенький.


Закончил Великую Отечественную войну Александр Васильевич Чапаев в звании подполковника, а свою военную карьеру завершил в звании генерал-майора артиллерии.

Чапаев А.В.


Скончался Чапаев А.В. 07.03.1985 в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

👆 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

В сентябре 1954 года полковник Чапаев, будучи командиром одной из бригад, принял участие в испытаниях первой советской плутониевой атомной бомбы.

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Метки: Великая Отечественная война   СССР   история СССР   чапаев   
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4  комментария
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Алекс 2 часа назад
Спасибо за интересный пост!
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15k
Кархародон 3 минуты назад
Про сына Чапаева читал.
Сейчас был удивлён применением картечи в WWII. Думал, что была уже только шрапнель. Оказывается да, для самообороны у артиллеристов были и снаряды с картечью. Малыми партиями, но были. К той же 45-мм пушке были снаряды с картечью, но не было традиционных шрапнельных из-за малого калибра орудия.
Век живи, век учись
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3k
Александр 14 минут назад
Тот редкий случай, когда на Фишках действительно интересный пост. Автору спасибо! Тот случай, когда хочется поставить больше чем один лайк.
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1k
Helimen 47 минут назад
Автору спасибо за познавательный пост. Почему то про детей прославленного Чапая особо не упоминалось даже в советское время. По крайней мере читаю про них впервые.
Мальчик Витя. 53 годика.
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