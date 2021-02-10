О Воркутинском восстании 1953 года

30 июня шахты, расположенный рядом с Речлагом прекратили давать уголь. Заключённые выходили из шахт с пустыми вагонетками. Чуть позже сотрудники управления лагеря обнаружат в шахтах листовки, призывавшие заключённых "не давать угля, пока не будет амнистии".



Во второй половине июля более 300 заключённых лагерного отделения № 2 отказались выполнять работу и потребовали прибытия к ним начальника лагеря и прокурора.



К концу июля бастовали целые блоки. На работу уже не выходили тысячи заключённых.

