О Воркутинском восстании 1953 года

Всё началось со смерти Иосифа Сталина.
Амнистию получили те, кто был осуждён не по "политическим" статьям. В лагерях под Воркутой амнистировали примерно каждого сотого.
Летом 1953 года произошло т.н. Воркутинское восстание в одном из лагерей ГУЛАГ.
Руководителями восстанния стали Ф. Кендзерский (польский инженер-топограф), В. Колесников (бывший майор ВВС, подполковник госбезопасности СССР), С. Игнатавичус (инженер-механик), Э. Буц (польский партизан, сражавшийся против нацистов).
Первое недовольство появилось у тех, кто работал в угольных шахтах. В июне лишь единицы отказывались выходить на работу. Тогда протест не носил массового характера. Лишь некоторые из осуждённых перестали выполнять приказы лагерной администрации.
30 июня шахты, расположенный рядом с Речлагом прекратили давать уголь. Заключённые выходили из шахт с пустыми вагонетками. Чуть позже сотрудники управления лагеря обнаружат в шахтах листовки, призывавшие заключённых "не давать угля, пока не будет амнистии".
Во второй половине июля более 300 заключённых лагерного отделения № 2 отказались выполнять работу и потребовали прибытия к ним начальника лагеря и прокурора.
К концу июля бастовали целые блоки. На работу уже не выходили тысячи заключённых.
24 июля лагерная администрация пошла навстречу заключённым, введя послабления.
К послаблениям относились следующие меры:
- Рабочий день был сокращён до 9 часов. До этого заключённые могли работать по 10, 12 или более часов в сутки.
- С одежды были сняты номера. Часто номер служил заменой имени и фамилии. Раньше обращение происходило по форме "заключённый номер такой-то...". Номер заключённого был вышит на спине и штанах.
- Заключённым отныне позволялось видеться с родственниками, а родным можно было писать письма.
- Заключённым повысили пособия до 300 рублей в месяц. Часть из этих денег отныне позволялось отправлять своим родным
Но осуждённые не оценили "щедрого подарка" — они всё ещё требовали амнистии заключённых, осуждённых по "политическим" статья.
25 июля строительство ТЭЦ-2 остановилось. Шахты № 7, 12, 14 и 16 также не давали угля. Сотрудники МВД стали арестовывать активных членов лагеря и отправлять их в изоляторы. Сутки спустя заключённые стали отбивать товарищей из изоляторов. Пролилась первая кровь. 26 июля при попытке проникновения в изолятор были смертельно ранены двое человек.
Уже 28 июля всё больше шахт останавливается. Мятеж приобрёл массовый характер.
К 29 июля бастовать начнёт более 15000 человек. В тот же день в лагерь прибывают высшие чиновники МВД СССР. На переговорах заключённые потребовали пересмотра их "политических дел".
В 10 часов утра начальник Управления лагеря Деревянко призвал заключённых прекратить сопротивление.
В жилой зоне лагеря в 50 метрах от выходных ворот собралось чуть менее 400 бастующих. В жилую зону вошл надзиратели без оружия (порядка 50 сотрудников МВД).
Забастовщики в ответ стали ломать забор и, используя доски как щиты, вытеснили надзирателей из жилой зоны.
После в ход пустили пожарные шланги. Бастующих стали поливать водой.
А когда бастующие приблизились к воротам их начали расстреливать из пулемётов, находящихся на вышках.
По официальным данным МВД было убито 42 и ранено 135 человек. Из 135 раненных чуть позже скончалось ещё 11.
По делу № 92 (об организации массового контрреволюционного саботажа политзаключённых 10-го лаготделения Речлага) проходили 14 организаторов массовой забастовки. Все обвиняемые были приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Для предотвращения возможных массовых беспорядков существующие лагерные отделения были разукрупнены.
В 1953 году комбинат "Воркутауголь" перевели из ведения МВД СССР в ведение Министерства угольной промышленности.
1 сентября 1953 года неопубликованным указом Президиума Верховного Совета СССР было упразднено Особое совещание при НКВД СССР, а также начался пересмотр дел политзаключённых.
Кстати, в то же время произошло т.н. Норильское восстание, но о нём будет рассказано в другой статье.
Источник:
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