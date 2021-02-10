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О Воркутинском восстании 1953 года

О Воркутинском восстании 1953 года (12 фото)

Автор:
10 февраля 2021 20:54
Сообщество : СССР
Метки: 1953 год   Ворутинское восстание   Речлаг   СССР   история СССР   мятежи в СССР   
1425
12

Всё началось со смерти Иосифа Сталина.

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Метки: 1953 год   Ворутинское восстание   Речлаг   СССР   история СССР   мятежи в СССР   
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6  комментариев
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3k
RALEXXX Час назад
У людей появилась надежда после того как упырь усатый сдох. Появилось утраченное было чувство собственного достоинства. Появилась отвага открыто заявить о своих правах.
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554
Бендер Сгибатель Родригес DrKlizmi Полчаса назад
Вы оба сопливые дебилы. Успокойтесь.
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−80
anton.s.davydov Полчаса назад
Интересно, но было бы здорово, ксли б было больше информации и подробностей
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953k
Никифоридис Автор поста anton.s.davydov 21 минуту назад
Есть информация о лидерах мятежа, но я её не включил, иначе бы пост получился слишком большим. Если будет много лайков эта тема получит продолжение.
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