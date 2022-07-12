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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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7.
Американская актриса, фотомодель, писательница, иллюстратор, фотограф, модельер, активистка и просто красавица Кристи Бринкли. 1970-е
10.
Парижанка позирует на фоне немецкого легкого танка Panzerkampfwagen 35R 731(f) (трофейный французский Renault R35), подбитого во время уличных боев за город в августе 1944 года
11.
Шведская актриса Анита Экберг с итальянским фотографом Пьерлуиджи Пратурлоном на испанских ступенях, Рим, 1958 год
12.
1980 Москва олимпийская. Молодой советский слесарь-трубоукладчик трубопровода в свой выходной день...
13.
вященник держит в руках умирающего солдата, сраженного пулей снайпера. Автор - Эктор Рондон, священник - Луис Падильо, Венесуэла, 1962 год
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Милен Демонжо одета в рождественские гирлянды в Париже в декабре 1965 года, Франция (Фото Джанкарло БОТТИ)
26.
Сын Чарли Чаплина Сидни и Клэр Блум (исполнительница главной роли в фильме "Огни рампы") на прогулке в Лондоне, май 1952 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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