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Люди и лица

Люди и лица

Автор:
12 июля 2022 21:46
Метки: лица   люди   ретро   фото   
478
35
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Источник:

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5  комментариев
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1k
SHAGREEN Час назад
По мне, здесь вызывающе выглядит только коп в шортиках.
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8k
Billi_Bons 44 минуты назад
Гурченко лишняя в этой подборке.
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Мурчелло Час назад
Автор,поменяй название.Правильно будет люди и пё.з.д.ы.
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Fiverknot 2 часа назад
Автор, побольше таких подборок. Глаза красоте радуются)
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