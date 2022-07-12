Восхитительные портреты матерей и их не менее прекрасных детей

Её проект «Атлас красоты» — это ода любви ко всем женщинам планеты, а значит и к матерям, бабушкам и тётушкам в том числе. Сегодня мы хотим показать вам ту часть работ Михаэлы, на которой фотографиня запечатлела портреты матерей и их чудесных дочерей. Спойлер: они все невероятно прекрасны!

Луни и её дочь Никита, северо-западная часть Индии