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Восхитительные портреты матерей и их не менее прекрасных детей

Восхитительные портреты матерей и их не менее прекрасных детей

Автор:
12 июля 2022 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Михаэла Норок   в мире   дочка   люди   мама   портрет   фото   
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Мама — это начало всего. И мы не хотим говорить сейчас о «тёмной стороне Луны», которую и отрицать не будем, но давайте поговорим, а точнее посмотрим, на прекрасное проявление материнства, выраженное в портретах фотографа Михаэлы Норок.

Её проект «Атлас красоты» — это ода любви ко всем женщинам планеты, а значит и к матерям, бабушкам и тётушкам в том числе. Сегодня мы хотим показать вам ту часть работ Михаэлы, на которой фотографиня запечатлела портреты матерей и их чудесных дочерей. Спойлер: они все невероятно прекрасны!


Луни и её дочь Никита, северо-западная часть Индии

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Кармен и её дочери Раня и Зара, Бухарест, Румыния

Мать и её девочки, семья родом из Сирии

Связь между матерями и их детьми, вероятно, самая сильная из существующих.


Андреа с сыном Бенджамином, Исландия

Татьяна и её дочь Тоня, ярмарка в Париже

Украинка Маша и её сын

Иногда мне кажется, что фотографии матерей с детьми говорят больше, чем любые подписи


Мать и сын, Катманду, Непал

Юлиана и Алекс, Анды, Перу


Прекрасная семья, одетая в потрясающие наряды, сшитые матерью, Гватемала

Mihaela Noroc

Замечательная художница и прекрасная мать, Австралия

Барбара и Катерина, Милан, Италия

Мать учит дочь традиционному танцу, Бали, Индонезия

Гау и ее сын Хой, Северный Вьетнам

Анс и ее дочь Марлоэс, Амстердам, Нидерланды

Бабушка с внучкой

Рукодельницы бабушка Тамара и её внучка Соня, Ростов, Россия.

А у вас есть портрет со своими бабушками и мамами? Возможно, пора обновить фотокарточки в семейном альбоме.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Михаэла Норок   в мире   дочка   люди   мама   портрет   фото   
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2  комментария
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2k
GROMOZEKA 9 минут назад
Все фотографируются нормально и только украинка Маша с вываленным выменем.
Ну хорошо хоть не с красными трусами
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2k
Инквизитор РФ Минуту назад
И?
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