Восхитительные портреты матерей и их не менее прекрасных детей

Мама — это начало всего. И мы не хотим говорить сейчас о «тёмной стороне Луны», которую и отрицать не будем, но давайте поговорим, а точнее посмотрим, на прекрасное проявление материнства, выраженное в портретах фотографа Михаэлы Норок.
Её проект «Атлас красоты» — это ода любви ко всем женщинам планеты, а значит и к матерям, бабушкам и тётушкам в том числе. Сегодня мы хотим показать вам ту часть работ Михаэлы, на которой фотографиня запечатлела портреты матерей и их чудесных дочерей. Спойлер: они все невероятно прекрасны!
Луни и её дочь Никита, северо-западная часть Индии
Кармен и её дочери Раня и Зара, Бухарест, Румыния
Мать и её девочки, семья родом из Сирии
Связь между матерями и их детьми, вероятно, самая сильная из существующих.
Андреа с сыном Бенджамином, Исландия
Татьяна и её дочь Тоня, ярмарка в Париже
Украинка Маша и её сын
Иногда мне кажется, что фотографии матерей с детьми говорят больше, чем любые подписи
Мать и сын, Катманду, Непал
Юлиана и Алекс, Анды, Перу
Прекрасная семья, одетая в потрясающие наряды, сшитые матерью, Гватемала
Барбара и Катерина, Милан, Италия
Мать учит дочь традиционному танцу, Бали, Индонезия
Гау и ее сын Хой, Северный Вьетнам
Анс и ее дочь Марлоэс, Амстердам, Нидерланды
Бабушка с внучкой
Рукодельницы бабушка Тамара и её внучка Соня, Ростов, Россия.
А у вас есть портрет со своими бабушками и мамами? Возможно, пора обновить фотокарточки в семейном альбоме.
Источник:
АНТИФИШКИ
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