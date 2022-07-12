Житель Подмосковья устал терпеть шум и расстрелял дворовую компанию из травмата

Один из бузотёров поймал пулю в бедро, остальные просто были испуганы. Но жена пострадавшего решила отомстить за мужа. Разбив бутылку, она воткнула "розочку" в спину стрелявшего.

Разборка могла бы продолжиться и дальше, но её прервало появление стражей порядка. В итоге все участники ночного переполоха попали в полицию.