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Житель Подмосковья устал терпеть шум и расстрелял дворовую компанию из травмата

Житель Подмосковья устал терпеть шум и расстрелял дворовую компанию из травмата

Автор:
12 июля 2022 07:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Подмосковье   видео   наказал за шум   полиция   пьяные разборки   стрельба   травмат   электросталь   
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Мужчина никак не мог уснуть из-за галдящих полуночников и решил действовать.

Теплые летние ночи провоцируют на посиделки, которые редко бывают тихими. Компания, собравшаяся во дворе подмосковного ЖК, не думала о том, что кому-то мешает спать. Между тем, выкрики, громкий смех и разговоры раздражали многих, но лишь один житель многоэтажки не стал молчать. Сначала мужчина попросил галдящих людей быть потише и услышал в свой адрес нецензурные пожелания. Тогда он взял в руки травмат и вышел во двор разобраться.

Один из бузотёров поймал пулю в бедро, остальные просто были испуганы. Но жена пострадавшего решила отомстить за мужа. Разбив бутылку, она воткнула "розочку" в спину стрелявшего.

Разборка могла бы продолжиться и дальше, но её прервало появление стражей порядка. В итоге все участники ночного переполоха попали в полицию.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Подмосковье   видео   наказал за шум   полиция   пьяные разборки   стрельба   травмат   электросталь   
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10  комментариев
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13k
FatZilla 45 минут назад
Я не поклонник насилия, но ночами орущие (сами по себе, рёвом двигателя или иузыкой из колонок) граждане бесят до невозможности. А полиция сама порождает такие случаи, потому что ни фига не ездит по таким вызовам.
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8k
КОСТЯН 2 минуты назад
Меня тоже бесят такие уроды,,, сядут под окном во дворе и голдят до 5 утра, а если ещё с колонкой тогда просто пиз***ц.
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3k
Сергей 21 минуту назад
Советское время. Лето, ночь, трудящиеся набираются сил перед новыми свершениями. Стайка молодежи со своими дырчиками устроила посиделки с бурными обсуждениями и ревом своих недобайков.
На предложение принявших на грудь для релакса после трудового будня жителей непереводимой игрой слов найти себе другое место для рандеву, молодежь неосмотрительно послала гегемона в эротическое путешествие.
Вследствие вербальной неразрешимости конфликта, с балкона одного из этажей вниз полетел кирпич, обломки коего и были найдены поутру.
Конфликт поколений разом был исчерпан, звуки моторов и гомон осознавшей свое ненадлежащее поведение молодежи пропали. И воцарилась тишь и благодать под колыхание могучим храпом занавесок открытых из-за жары окон.
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5k
Roman Полчаса назад
Точно! Давно в зоопарке не был! Там животные такие же шумные, но хотя бы трезвые.
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Ksenia2 Полчаса назад
Я мужика понимаю. У самой порой в голову приходят подобные мысли, но травмата нет и сидеть потом за уродов не хочется.
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2k
Radugananebe 38 минут назад
Видимо, крепко достали мужика.
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3k
Сергей 39 минут назад
Очередная "яжемать!" себя проявила? Орет на всю округу "Я мать!"
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