Житель Подмосковья устал терпеть шум и расстрелял дворовую компанию из травмата

Мужчина никак не мог уснуть из-за галдящих полуночников и решил действовать.
Теплые летние ночи провоцируют на посиделки, которые редко бывают тихими. Компания, собравшаяся во дворе подмосковного ЖК, не думала о том, что кому-то мешает спать. Между тем, выкрики, громкий смех и разговоры раздражали многих, но лишь один житель многоэтажки не стал молчать. Сначала мужчина попросил галдящих людей быть потише и услышал в свой адрес нецензурные пожелания. Тогда он взял в руки травмат и вышел во двор разобраться.
Осторожно! Видео содержит сцены стрельбы и нецензурную лексику!
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости и нецензурную лексику!
Один из бузотёров поймал пулю в бедро, остальные просто были испуганы. Но жена пострадавшего решила отомстить за мужа. Разбив бутылку, она воткнула "розочку" в спину стрелявшего.
Разборка могла бы продолжиться и дальше, но её прервало появление стражей порядка. В итоге все участники ночного переполоха попали в полицию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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