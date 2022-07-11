20 коротких фактов о советских фильмах на сказочную тематику

Советские сказки в свое время собирали всех детей у экранов телевизоров. Сегодня, конечно, эти сказки зачастую смотрят только взрослые, но тут все в правильной подаче для детей, которые, конечно, подсели на сказки в стиле "Дисней".

А далее 20 различных спонтанных фактов, связанных с советскими фильмами-сказками.