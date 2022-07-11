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20 коротких фактов о советских фильмах на сказочную тематику

20 коротких фактов о советских фильмах на сказочную тематику

Автор:
11 июля 2022 15:19
Метки: интересные факты   кино   познавательно   
754
20

Советские сказки в свое время собирали всех детей у экранов телевизоров. Сегодня, конечно, эти сказки зачастую смотрят только взрослые, но тут все в правильной подаче для детей, которые, конечно, подсели на сказки в стиле "Дисней".

А далее 20 различных спонтанных фактов, связанных с советскими фильмами-сказками.

1. Съемки натуры в фильме "Айболит-66" хотели проводить в Средней Азии. Но бюджета не хватило. Тогда решили снимать в Люберецком песчаном карьере. Там вырыли котлованы, заполнили их водой, создали песчаные дюны. Но большинство "природных" сцен снимали все же в Азербайджане и Абхазии.

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2. Зимнюю натуру для фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" снимали в Мурманской области, где построили типичную yкpаинскую деревушку.

3. В фильме "Золотой ключик" 1939 года сцены с участием Буратино и других кукол снимались с применением классической покадровой трехмерной анимации, а также с помощью метода перспективного совмещения (когда в сценах участвовали люди).

4. Янину Жеймо на главную роль в фильме "Золушка" утверждать не хотели, так как большинство участников худсовета высказали против, посчитав, что актриса уже "старовата" для роли юной девушки. Но на Янине настоял Михаил Ромм. Мастеру не стали перечить.

5. В прокате в США советский фильм "Илья Муромец" шел под названием "The Sword and the Dragon" (Меч и дракон).

6. "Каменный цветок" 1946 года - это первый советский фильм, снятый на многослойной цветной пленке.

7. Образ Кащея для фильма "Кащей Бессмертный" был заимствован с третьего всадника с картины Васнецова "Воины Апокалипсиса".

8. Некоторые актеры, снявшиеся в фильме "Лиловый шар", до этого снялись в "Гостье из будущего", но в других ролях - Вячеслав Невинный, Борис Щербаков, Игорь Ясулович, Владимир Носик и другие.

9. После выхода фильма "Морозко" Александр Хвыля стал главным Дедом Морозом СССР и участвовал в этом образке на ёлках в Кремле.

10. В заграничном кинопрокате "Айболит-66" вышел под названием „Oh How It Hurts 66“ (О, как это больно 66").

11. Георгий Милляр, игравший черта в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки" в сорокаградусный мороз надевал тренировочный костюм, обклеенный волосами. Чтобы не окоченеть в таком наряде на ветродуе и в сугробах (самых настоящих), актер был вынужден принимать тройной одеколон, так как спирта и водки на съемочной площадке не было.

12. Фильм "Золушка" 1947 года хотели снимать "в цвете". Но в это время на киностудии снимали цветную картину "Пиковая дама". Возможности не позволяли снимать второй фильм в цвете одновременно.

13. Во время съемок фильма "Кащей Бессмертный" сожгли целое поле пшеницы (с разрешения из Москвы) и деревню, которую сначала построили.

14. Первоначально для фильма "Морозко" рассматривали на главные роли Надежду Румянцева (Настенька) и Тамару Носову (Марфушка).

15. Для фильма "Новый Гулливер" было создано почти полторы тысячи кукол. Фигурки капиталистов были выполнены в духе того времени - пузатые и на тонких ножках.

16. В титрах фильма "Огонь, вода и медные трубы" ошибочно указано, что Бабу Ягу играет Вера Алтайская - Бабу Ягу играет Георгий Милляр.

17. Вообще, в фильме "Огонь, вода и медные трубы" Георгий Милляр играет сразу три роли - Бабу Ягу, Кощея Бессмертного и глухого пожарного.

18. Фильм "Приключения Али-Бабы" собрал очень большие сборы в Индии.

19. В фильме "Принцесса на горошине" можно увидеть чешские замки Блатна, Червена-Льгота, Пернштейн и Леднице.

20. Фильм "Приключения Али-Бабы", показанный в Индии, длиннее на 24 минуты, в нем больше песен и боевых сцен.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересные факты   кино   познавательно   
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10  комментариев
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6k
ишты 3 часа назад
"20. Фильм "Приключения Али-Бабы", показанный в Индии, длиннее на 24 минуты, в нем больше песен и боевых сцен." И два Али-Бабы разлученных близнеца...
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
Вера Алтайская играет дочь Бабы Яги...
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9k
Сергей Гурковский 2 часа назад
Шикарный пост, Автору респект. Особенно за Миляра, я на тренингах его всегда в пример привожу.
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39k
jonnyD 2 часа назад
Сказочный Багдад снимали на мысе Херсонес. На берегу моря был построен огромный бутафорский город. Затем были павильонные съемки на Ялтинской киностудии. А пески пустыни разыскали в… Херсонской области, возле города Новая Каховка
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11k
Мистер Фикс 2 часа назад
"О, как это больно 66"
То-есть, они дословно перевели "Айболит"
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41k
Франц Лефорт 2 часа назад
Что за бред про Люберецкие карьеры? Там добывали песок, а заполнены они грунтовыми водами.
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2k
Лёха 2 часа назад
Гуно. Начиная с цифры 1...
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