Вязание крючком как вид искусства

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Вязание крючком - тонкое искусство, а особо выдающиеся умельцы в этой области вполне достойны звания художников. Посмотрите на эти примеры - и убедитесь!
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"После 5 лет бесплодия и вязания детских подарков для других я, наконец, смогла связать вещи для нашего собственного малыша, который появится со дня на день!"
"Дочка попросила связать ей Тревожного Монстра, чтобы бороться со своими тревогами. Вот и он!"
Медный восточный дракон, связанный мною себе самой в честь моей первой годовщины вязания крючком!"
""Это было сложное вязание, но ничто не кажется слишком трудным, если ты любишь свое дело"
"Я связала этот платок на день рождения матери моего парня. Как вы думаете, ей понравится?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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