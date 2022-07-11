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Вязание крючком как вид искусства

Вязание крючком как вид искусства

Автор:
11 июля 2022 14:41
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вязание крючком   вязание   дизайн   идеи   искусство   красиво   стиль   тонкая работа   
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Вязание крючком - тонкое искусство, а особо выдающиеся умельцы в этой области вполне достойны звания художников. Посмотрите на эти примеры - и убедитесь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вязание крючком   вязание   дизайн   идеи   искусство   красиво   стиль   тонкая работа   
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3  комментария
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30k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Оч. круто когда люди умеют делать красоту.
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
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218
adssaf afasffdsga Час назад
Комментарий к фото
Автор, утка, я тебя образовывать на тему английского языка и интерпретации английского на русский буду либо стальными прутьями, либо полным собранием сочинений Соловьёва. Не умеешь - не берись.
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