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15 раз, когда природа показала, кто здесь хозяин

15 раз, когда природа показала, кто здесь хозяин

Автор:
10 июля 2022 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: аномалия   мощь   погода   показала   природа   человек   
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В мире происходит огромное количество погодных аномалий, и очень трудно не обращать на это внимания. Человек слишком долго жестоко обращался с матерью-природой и часто недооценивал её климатические силы. В этом посте вы увидите несколько катастрофических погодных ситуаций.

Источник:

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Метки: аномалия   мощь   погода   показала   природа   человек   
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1  комментарий
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a_komolow Час назад
Комментарий к фото
Не заправка, а зарядка
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