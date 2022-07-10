15 раз, когда природа показала, кто здесь хозяин

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В мире происходит огромное количество погодных аномалий, и очень трудно не обращать на это внимания. Человек слишком долго жестоко обращался с матерью-природой и часто недооценивал её климатические силы. В этом посте вы увидите несколько катастрофических погодных ситуаций.
Нашествие жуков
Эрфтштадте (Германия) дома были размыты, а некоторые рухнули. Несколько человек пропали без вести,16 июля 2021 года
Судно разломилось пополам из-за сильного тайфуна "Чаба"
Оползень, Перу, июнь 2022 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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