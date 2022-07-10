15 раз, когда природа показала, кто здесь хозяин

В мире происходит огромное количество погодных аномалий, и очень трудно не обращать на это внимания. Человек слишком долго жестоко обращался с матерью-природой и часто недооценивал её климатические силы. В этом посте вы увидите несколько катастрофических погодных ситуаций.

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Типичное лето в Англии 0 Источник:

Просто во время грозы был сильный ветер, и дерево упало на наш дом 0 Источник:

Знаменитая арка Дарвина рухнула в море, из-за процессов эрозии 0 Источник:

Природе всё равно какой у вас автомобиль 0 Источник:

Забыли на даче закрыть задвижку на зиму 0 Источник:

Тайфун не принёс большого урона 0 Источник:

В Норвегии сегодня погода не очень 0 Источник:

Нашествие жуков

Эрфтштадте (Германия) дома были размыты, а некоторые рухнули. Несколько человек пропали без вести,16 июля 2021 года 0 Источник:

Судно разломилось пополам из-за сильного тайфуна "Чаба"

Оползень, Перу, июнь 2022 год

Пожары открыли портал в ад 0 Источник:

Это заправка машин, а не лодок 0 Источник:

Это огромное дерево вырвало с корнем во время шторма 0 Источник: