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От латинизации русского языка до становления украинского: лингвистический пост

От латинизации русского языка до становления украинского: лингвистический пост

Автор:
11 июля 2022 08:52
Сообщество : Факты
Метки: Украинский язык   белорусский язык   интересные факты   казахский язык   русский язык   факты   
1527
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Подборка интересных фактов о русском, белорусском, украинском и казахском языках. Кто бы знал, что если Главнаука СССР довела своё дело до конца, то сейчас бы данный пост был набран латиницей.
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Источник:

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Метки: Украинский язык   белорусский язык   интересные факты   казахский язык   русский язык   факты   
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2  комментария
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albedo Час назад
Про какую систему "украинского" правописания в 18-19 веках речь?
Тогда и слова то "украина" не было.
Была "украЙна". Окраинные земли.
Все эти "белорусские" и "украинские" языки - выдумка с целью разделить единый русский народ.
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Никифоридис

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