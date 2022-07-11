От латинизации русского языка до становления украинского: лингвистический пост

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Подборка интересных фактов о русском, белорусском, украинском и казахском языках. Кто бы знал, что если Главнаука СССР довела своё дело до конца, то сейчас бы данный пост был набран латиницей.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Тогда и слова то "украина" не было.
Была "украЙна". Окраинные земли.
Все эти "белорусские" и "украинские" языки - выдумка с целью разделить единый русский народ.