Как медведь сам себя победил

То чувство, когда с утра увидел себя в зеркале.
Если быть совсем объективными, то напугали косолапого глупые любопытные люди, которым стало очень интересно как же мишка отреагирует на своё отражение в зеркале.
Но медведь, увидев "соперника", посягнувшего на его территорию, моментально оценил ситуацию и ринулся в бой без предупреждения.
Вот такая защита частной собственности в природном варианте.
Надо отдать должное ,"врага" он победил оперативно, и с чувством выполненного долга отправился дальше осматривать свои владения.
Хотя для чистоты эксперимента надо такое зеркало в сезон грибов ставить и записывать реакцию любителей "тихой охоты" на своё отражение.
Источник:
АНТИФИШКИ
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