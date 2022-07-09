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Как медведь сам себя победил

Как медведь сам себя победил

Автор:
09 июля 2022 15:46
Сообщество : Животные
Метки: Победа   Юмор   бой   животные   зеркало. видео   медведь   
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То чувство, когда с утра увидел себя в зеркале.

Если быть совсем объективными, то напугали косолапого глупые любопытные люди, которым стало очень интересно как же мишка отреагирует на своё отражение в зеркале.

Но медведь, увидев "соперника", посягнувшего на его территорию, моментально оценил ситуацию и ринулся в бой без предупреждения.


Вот такая защита частной собственности в природном варианте.


Надо отдать должное ,"врага" он победил оперативно, и с чувством выполненного долга отправился дальше осматривать свои владения.

 

Хотя для чистоты эксперимента надо такое зеркало в сезон грибов ставить и записывать реакцию любителей "тихой охоты" на своё отражение.

Источник:

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Метки: Победа   Юмор   бой   животные   зеркало. видео   медведь   
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10  комментариев
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10k
Андрей Ма-С Час назад
на самом деле это медведица и она прекрасно поняла что это зеркало, просто она не накрашена была в тот момент)))))
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2k
🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 6 минут назад
это 2ая серия

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1k
Nico 12 минут назад
резкий какой.
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34k
Опаньки 18 минут назад
охренеть у него скорость при таких массо-габаритных показателях
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21k
BiZ 19 минут назад
понаставили зеркал, пнмаешь
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3k
Copycat Час назад
Да для животных такое в новинку) в лесу зеркал нет)
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1k
Росомаха Час назад
Сперва в ВК увидел, затем на РЕН, теперь на фишках...
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12k
котегRUS 2 часа назад
машина
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