Как медведь сам себя победил

Если быть совсем объективными, то напугали косолапого глупые любопытные люди, которым стало очень интересно как же мишка отреагирует на своё отражение в зеркале.

Но медведь, увидев "соперника", посягнувшего на его территорию, моментально оценил ситуацию и ринулся в бой без предупреждения.

Вот такая защита частной собственности в природном варианте.