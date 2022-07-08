Доставщик еды на велосипеде забыл о правилах ПДД, но проезжающий мотоциклист его быстро обучил

Доставщики на вело и самокатах - это головная боль в крупных городах. Особенно в столице, где они гоняют по тротуарам, периодически врезаются в пешеходов и наводят шороху.

А когда выезжают на трассу становится не лучше.

Вот и в этот раз незадачливый велосипедист с рюкзаком еды за плечами, как ни в чём не бывало, выехал на встречку и чуть не столкнулся с мужиком не мотоцикле. Несколько сантиметров - и была бы авария.

Мотоциклист закономерно разозлился, а доставщик спокойно поехал дальше. Ну а водитель байка его догнал и высказал всё, что о нём думает, подкрепляя свой монолог увесистыми оплеухами.