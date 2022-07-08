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Доставщик еды на велосипеде забыл о правилах ПДД, но проезжающий мотоциклист его быстро обучил

Доставщик еды на велосипеде забыл о правилах ПДД, но проезжающий мотоциклист его быстро обучил

Автор:
08 июля 2022 21:12
Сообщество : Жить в России
Метки: ПДД   авария   байк   велосипед   доставщик   мотоцикл   оплеуха   
430
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Манёвры курьера на трассе чуть не привели к аварии, поэтому ему провели экспресс-курс по вождению “чтобы запомнил”. Причём абсолютно бесплатно.

Доставщики на вело и самокатах - это головная боль в крупных городах. Особенно в столице, где они гоняют по тротуарам, периодически врезаются в пешеходов и наводят шороху.

А когда выезжают на трассу становится не лучше.

Вот и в этот раз незадачливый велосипедист с рюкзаком еды за плечами, как ни в чём не бывало, выехал на встречку и чуть не столкнулся с мужиком не мотоцикле. Несколько сантиметров - и была бы авария.

Мотоциклист закономерно разозлился, а доставщик спокойно поехал дальше. Ну а водитель байка его догнал и высказал всё, что о нём думает, подкрепляя свой монолог увесистыми оплеухами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ПДД   авария   байк   велосипед   доставщик   мотоцикл   оплеуха   
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24  комментария
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13k
Majul 9 часов назад
Все по делу, может жестковато, но он иначе не поймет. Все верно мужик сделал
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2k
boom 6 часов назад
Да!
Но... Когда такое бывает, но по вине мотоциклистов - они почему-то уже не так рьяно вспоминают о правилах и справедливости
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256
Uganda 7 часов назад
ООО... Применение насилия... Побои... Статья за хулиганство обеспечена.
Чисто технически мотоциклист прав в праведном гневе, ибо движение самокатчиков и [мат] превращается в Мумбайское.
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990
Сергей 8 часов назад
Встретились два оленя...
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493
В. Л. 9 часов назад
Зачётно!!! Браво!!!
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2k
Артур Котовой 9 часов назад
Ну если распускаешь руки значит либо ты неадекват, либо - дегенерат. Жалко конечно что он сам себя не ударил когда газовал перед колясками, а это другое.... А вообще нервы надо лечить
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4k
avix 9 часов назад
Я бы еще и велосипед растоптал ... урод абсолютный.
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936
Шурман 9 часов назад
Походу доставщики минусят всех :) школьники на подработке :)
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14k
Александр 9 часов назад
Ссылка coub.com
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2k
Трям 9 часов назад
Реально зоибали эти гиббоны! Надо было сидушку оторвать и посадить этого кретина на трубу!
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529
Александр 9 часов назад
В лаваш завернуть и сжечь на Х,У,Й,
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936
Шурман 9 часов назад
Доходчиво и понятно :) правая рука к сердцу уже уважение сказал и извинился ;)
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7k
Борис Карабанов 9 часов назад
О, яволь! Это есть русский правовой культур! Это надо воспринимать весь мир! Браво!
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3k
SandMANn 9 часов назад
Убогий он какой-то.... Теперь и эту работу потеряет...
Впрочем, хорошо, что чудом жив остался, а такая работа шибко опасна для него и окружающих.
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15k
Александр Н. 9 часов назад
Какие правила? Он педали в нужную сторону крутить только-только научился.
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60k
Александр Ломовицкий 9 часов назад
животное необучаемое .
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August

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