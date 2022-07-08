Доставщик еды на велосипеде забыл о правилах ПДД, но проезжающий мотоциклист его быстро обучил

Манёвры курьера на трассе чуть не привели к аварии, поэтому ему провели экспресс-курс по вождению “чтобы запомнил”. Причём абсолютно бесплатно.
Доставщики на вело и самокатах - это головная боль в крупных городах. Особенно в столице, где они гоняют по тротуарам, периодически врезаются в пешеходов и наводят шороху.
А когда выезжают на трассу становится не лучше.
Вот и в этот раз незадачливый велосипедист с рюкзаком еды за плечами, как ни в чём не бывало, выехал на встречку и чуть не столкнулся с мужиком не мотоцикле. Несколько сантиметров - и была бы авария.
Мотоциклист закономерно разозлился, а доставщик спокойно поехал дальше. Ну а водитель байка его догнал и высказал всё, что о нём думает, подкрепляя свой монолог увесистыми оплеухами.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Японская красотка-байкерша оказалась брутальным мужиком
- Apophis 99942 — монстр с другой планеты
- Buell X1 от K-Speed — кастом-байк с «незначительными изменениями»
- Кастом-байк Zillers Garage BMW R nineT — сделано в России
- Тогда это было в сто раз круче сегодняшнего айфона: 15 вожделенных вещей из детства
Но... Когда такое бывает, но по вине мотоциклистов - они почему-то уже не так рьяно вспоминают о правилах и справедливости
Чисто технически мотоциклист прав в праведном гневе, ибо движение самокатчиков и [мат] превращается в Мумбайское.
Славянин не означает автоматически умный.
Я видел на видео двух придурков.
Причем тот, что на мотоцикле более опасный, как обезьяна с гранатой.
Если бы мимо моей супруги, гуляющей коляской с маленьким ребенком, промчался на мотоцикле такой... - отфигарил бы дрыном и никакая защита его не спасла бы.
Впрочем, хорошо, что чудом жив остался, а такая работа шибко опасна для него и окружающих.