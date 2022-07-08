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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
08 июля 2022 15:22
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1764
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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6  комментариев
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Copycat 4 часа назад
ну а чего) я и в 2020м был уверен и в 2021м секрет прост, - забить хрен, нельзя постоянно жить в страхе чего либо, ты либо боишься и ничего не делаешь и ничего не получишь в итоге, либо что то делаешь, а если что то случается адаптируешься)

не надо бояться, надо жить)
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