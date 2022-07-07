Украинским беженцам в Германии предложили пожить в бывшем концлагере

Ссылаясь на непростые времена, музейный комплекс предложил распахнуть свои двери для украинцев, у которых на территории Германии возникли проблемы с жильем. Соответствующее приглашение от администрации Заксенхаузен появилось в социальных сетях.

"Администрация музейного комплекса Заксенхаузен в это трудное для украинского народа время приняла решение оказать помощь.

Мы готовы принять беженцев, прибывших в Берлин.У нас имеются комфортабельные комнаты в специально построенном временном отеле на территории музейного комплекса. Сотрудники музейного комплекса будут рады оказать поддержку. Добро пожаловать в Германию!"

Вишенкой на торте стала надпись на бараках "Добро пожаловать домой!"