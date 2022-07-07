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Украинским беженцам в Германии предложили пожить в бывшем концлагере

Украинским беженцам в Германии предложили пожить в бывшем концлагере

Автор:
07 июля 2022 13:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Заксенхаузен   беженцы   концлагерь   предложение   проживание   украинцы   
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Музейный комплекс, расположенный на территории бывшего концлагеря Заксенхаузен в Германии разместил в соцсетях, зашкаливающее по своему гуманизму предложение для украинских беженцев, от которого, те, по мнению администрации, просто не могли отказаться.

Ссылаясь на непростые времена, музейный комплекс предложил распахнуть свои двери для украинцев, у которых на территории Германии возникли проблемы с жильем. Соответствующее приглашение от администрации Заксенхаузен появилось в социальных сетях.

"Администрация музейного комплекса Заксенхаузен в это трудное для украинского народа время приняла решение оказать помощь.

Мы готовы принять беженцев, прибывших в Берлин.У нас имеются комфортабельные комнаты в специально построенном временном отеле на территории музейного комплекса. Сотрудники музейного комплекса будут рады оказать поддержку. Добро пожаловать в Германию!"

Вишенкой на торте стала надпись на бараках "Добро пожаловать домой!"

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Правда это или страницу музея взломали хакеры, пока неизвестно, однако, в комментариях под сообщением буквально сразу разверзнулись врата ада: возмутились не только украинцы, но и немцы.

После нескольких часов, администрация музейного комплекса снесла посты, но интернет помнит всё и скриншоты остались.

"ЧТО? Это дерьмо не должно случиться", "Беженцы там всё разнесут", "Идиоты, это же оскорбляет историю Германии", "Я не думаю, что это хорошая идея", - пишут комментаторы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Заксенхаузен   беженцы   концлагерь   предложение   проживание   украинцы   
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22  комментария
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6k
Джейсон Вурхиз 2 часа назад
Включайте печи.
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59
Bolt 9 минут назад
Тонко!
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12k
кира Полчаса назад
С одной стороны да, верх цинизма, а с другой??? Украинский национализм использует лозунги и символику Гитлеровского фашизма. Вот и подучили бы укропы историю, посмотрели бы на музейных фотках, что и как было, прошлись бы рядом с печами крематория. Он как раз в Заксенхаузене неплохо сохранился. Увидели бы, чем их кумиры занимались. Авось бы и мозги на место встали.
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2k
Pioner76 Полчаса назад
Они больше и не заслуживает.
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7k
Артём Полчаса назад
Хохлы по привычке полезут на вышки.
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10k
Hunson Abadeer 36 минут назад
Какие бешенцы такое и жилье
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neskaju20 56 минут назад
Правильно немцы возмутились. Нехера хохлам в музее жить. Надо было в свинарник селить.
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758
Просто прохожий Час назад
Животные и фашисты должны знать своё место.
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2k
GROMOZEKA Час назад
А предложеньице прям по Фрейду…
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23k
Тигран Саркисян Час назад
Туда им и дорога бешенцам этим.
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1k
Мурчелло Час назад
Ахахаха,а хохлы им за это яйца облизывают.
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7k
au3 Час назад
Типа, решат проблему газа и отопления?
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3k
SandMANn Час назад
Кстати, после освобождения лагерь до 1950 года являлся пересыльным лагерем НКВД СССР для перемещённых лиц.
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578
Антошка Час назад
А за газ кто платить будет?
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70k
Viktor 2 часа назад
А "Zyklon B" когда подвезут?
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