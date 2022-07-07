Украинским беженцам в Германии предложили пожить в бывшем концлагере

Музейный комплекс, расположенный на территории бывшего концлагеря Заксенхаузен в Германии разместил в соцсетях, зашкаливающее по своему гуманизму предложение для украинских беженцев, от которого, те, по мнению администрации, просто не могли отказаться.
Ссылаясь на непростые времена, музейный комплекс предложил распахнуть свои двери для украинцев, у которых на территории Германии возникли проблемы с жильем. Соответствующее приглашение от администрации Заксенхаузен появилось в социальных сетях.
"Администрация музейного комплекса Заксенхаузен в это трудное для украинского народа время приняла решение оказать помощь.
Мы готовы принять беженцев, прибывших в Берлин.У нас имеются комфортабельные комнаты в специально построенном временном отеле на территории музейного комплекса. Сотрудники музейного комплекса будут рады оказать поддержку. Добро пожаловать в Германию!"
Вишенкой на торте стала надпись на бараках "Добро пожаловать домой!"
Правда это или страницу музея взломали хакеры, пока неизвестно, однако, в комментариях под сообщением буквально сразу разверзнулись врата ада: возмутились не только украинцы, но и немцы.
После нескольких часов, администрация музейного комплекса снесла посты, но интернет помнит всё и скриншоты остались.
"ЧТО? Это дерьмо не должно случиться", "Беженцы там всё разнесут", "Идиоты, это же оскорбляет историю Германии", "Я не думаю, что это хорошая идея", - пишут комментаторы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да с таким уровнем засранности мозгов укры скажут, что фотки там это монтаж и лично сам Путин их там разместил.