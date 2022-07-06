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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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5.
Подводная лодка U–805 в сопровождении двух американских буксиров, США, 1945 год
После капитуляции нацистской Германии лодка U–805 сдалась ВМС США 14 мая 1945 года возле верфи ВМС США в Портсмуте, штат Нью–Гэмпшир — главной базы подводных лодок в регионе.
ВМС США продемонстрировали её в нескольких портах на восточном побережье США, прежде чем потопить в открытом море 4 февраля 1946 года
ВМС США продемонстрировали её в нескольких портах на восточном побережье США, прежде чем потопить в открытом море 4 февраля 1946 года
6.
Юрий Гагарин на Цейлоне. 29 ноября 1961 года, Доминион Цейлон
Иллюстрация к книге «По орбите дружбы» Николая Ивановича Смирнова из его архива.
10.
Советские и российские цирковые артисты, дрессировщики хищных животных, Мстислав и Долорес Запашные. Азербайджанская ССР, г. Баку, 1970-е
12.
«Евреи вон!», настольная игра времен нацистской Германии, 1936 год
Игроки по очереди бросали кости и перемещали своих «евреев» по карте к «пунктам сбора» для депортации.
15.
Джулиус и Этель Розенберг видятся в последний раз перед отправкой в тюрьму
Они были обвинены в шпионаже в пользу Советского Союза (прежде всего, в передаче СССР американских ядерных секретов) и казнены в 1953 году. Розенберги были единственными гражданскими лицами, казнёнными в США за шпионаж в период Холодной войны.
20.
Египетский бомбардировщик Ил-28 атакует израильские позиции на Синае во время войны 1967-1970 гг
23.
Тюрьма для малолетних преступников. Молодая проститутка в своей камере у открытого окна. Надпись на двери ее камеры гласит: «Венерические заболевания — заразная». Австрия, Вена, 1948 год
27.
Император Николай II на испытаниях бронеавтомобиля «Остин» с движителем Кегресса. Могилев, 1916 год. Российская империя
31.
26-летняя Маргарет Робертс, через несколько минут станет Маргарет Тэтчер, связав себя узами брака с состоятельным бизнесменом Денисом Тэтчером. 13 декабря 1951 года
Почти через 20 лет, в 1979 году, Маргарет Тэтчер станет премьер-министром Великобритании, и будет править страной вплоть до ноября 1990 года.
Миру Тэтчер запомнится в образе "железной леди", а не улыбчивой девушки со шляпкой, украшенной бахромой
Миру Тэтчер запомнится в образе "железной леди", а не улыбчивой девушки со шляпкой, украшенной бахромой
33.
Советский офицер в окружении жителей освобожденного Львова, 1944 год
1 ноября 1944 года советская администрация Львова провела перепись населения города. За время войны оно сократилось — от 312 тыс. осталось менее половины. Поляков среди них было более 100 тыс.— почти 67 %. Украинцев — 26,4 %.
“Общественное мнение Польши никогда не согласится с потерей Львова в пользу России”,— заявил тогда Станислав Грабский, исполнявший обязанности министра иностранных дел
“Общественное мнение Польши никогда не согласится с потерей Львова в пользу России”,— заявил тогда Станислав Грабский, исполнявший обязанности министра иностранных дел
34.
Актриса Татьяна Самойлова принимает поздравления от итальянского режиссера Лукино Висконти после присуждения Гран-при на Каннском фестивале. Фото Сергей Смирнов, 1958 год, Франция, г. Канн
36.
Перекус сэндвичами. Аппарат на стойке для заказа музыки в Buckley Music System. Сан-Франциско, 1941 год
37.
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и советский государственный и военный деятель Николай Александрович Булганин (справа) в ботаническом саду во время визита в Индию.1955 год
38.
Нападающий «Бока Хуниорс» Диего Марадона весь в грязи во время футбольного матча, 14 мая 1981 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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