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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
06 июля 2022 20:49
Метки: история   ретро   фото   
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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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1  комментарий
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Григорий 37 минут назад
супчик и сейчас актуален! разрывающий пердаки у опредилённых "народностей"
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