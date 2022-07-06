Дикие кошки Австралии

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Не многие знают, что в Австралии прекрасно живут дикие и очень хищные котики и кошечки. И проживают они на территории Wild Cat Conservation Centre (Центр сохранения Диких кошек). Вот некоторые из них
Гепард Ziva
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Дымчатый леопард Tai
Дымчатый леопард Cinta
Сервал Simba
Гепард Emmy
Дымчатые леопарды Mark и Moana
Сервал Crunchie
Гепард Zane
Каракал Kato
Источник:
АНТИФИШКИ
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