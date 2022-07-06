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Дикие кошки Австралии

Дикие кошки Австралии

Автор:
06 июля 2022 15:22
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   гепард   дикие кошки   дымчатый леопард   каракал   леопард   сервал   хищные животные   
374
29

Не многие знают, что в Австралии прекрасно живут дикие и очень хищные котики и кошечки. И проживают они на территории Wild Cat Conservation Centre (Центр сохранения Диких кошек). Вот некоторые из них

Гепард Ziva

×
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Дымчатый леопард Tai


Дымчатый леопард Cinta


Сервал Simba


Гепард Emmy


Дымчатые леопарды Mark и Moana


Сервал Crunchie

Гепард Zane


Каракал Kato

Источник:

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Метки: Австралия   гепард   дикие кошки   дымчатый леопард   каракал   леопард   сервал   хищные животные   
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6  комментариев
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625
Axel Автор поста 2 часа назад
И в завершении:

Гепарды Ziva и Zane охраняют от назойливых посетителей Бена Бриттона, директора Центра сохранения Диких кошек в Австралии (Wild Cat Conservation Centre)
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10k
Андрей А 56 минут назад
Балдежно там у них))
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25k
Ego sum qui sum Час назад
не будь кошки такими милыми, их сволочной характер было бы сложнее принять
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2k
Григорий 2 часа назад
прикольные киски, но я бы гладить не стал)
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Axel

https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
625



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