Антилопа гну смогла защитить детёныша от гепардов

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Во время путешествия по трансграничному парку Кгалагади в ЮАР один из туристов запечатлел противостояние антилопы гну с несколькими гепардами. Хищники решили атаковать детеныша, однако мамаша смогла его защитить.
Гепарды, устроившие засаду на детёныша антилопы гну, не смогли отбить добычу у разъярённой копытной мамаши, бросившейся спасать своего 4-месячного детёныша.
Антилопа по очереди стала нападать на хищников и вынудила их спасаться бегством.
Источник:
АНТИФИШКИ
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