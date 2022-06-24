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Антилопа гну смогла защитить детёныша от гепардов

Антилопа гну смогла защитить детёныша от гепардов

Автор:
24 июня 2022 14:07
Сообщество : Животные
Метки: антилопа гну   в мире   видео   гепард   детеныш   животные   юар   
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Во время путешествия по трансграничному парку Кгалагади в ЮАР один из туристов запечатлел противостояние антилопы гну с несколькими гепардами. Хищники решили атаковать детеныша, однако мамаша смогла его защитить.
Гепарды, устроившие засаду на детёныша антилопы гну, не смогли отбить добычу у разъярённой копытной мамаши, бросившейся спасать своего 4-месячного детёныша.

Источник:

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Метки: антилопа гну   в мире   видео   гепард   детеныш   животные   юар   
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2  комментария
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Pterocactus Полчаса назад
Маленькому ГНУтику повезло, что у него такая боевая мамка!
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cvintus_1 4 минуты назад
Не голодные были, а так бы и мамаше трындец был бы
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