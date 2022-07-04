История фото: мужчина льет кислоту в бассейн

Трудно поверить, но всего чуть более полувека назад люди категорично делились по цвету кожи. И за "неправильный" оттенок легко можно было пострадать.
Владелец отеля заливает бассейн кислотой, потому что в нем плавают афроамериканцы, Флорида (США), 1964 год.
На переднем плане – 17-летняя афроамериканка Мими Джонс.
Она была борцом за гражданские права афроамериканцев.
Девушка вместе с друзьями приехала отдыхать в Сент-Огастин во Флориде. В отеле, где они остановились, было строгое разделение по расовому признаку. В бассейне могли плавать только белые, а для остальных были лишь отдельные изолированные пляжи в Сент-Огастине.
Когда Джонс, не взирая на запреты, нырнула в бассейн вместе с друзьями, владелец гостиницы вылил в воду кислоту. Он заявил, что «чистит бассейн». Джонс истошно закричала от боли, что и удалось запечатлеть на этой исторической фотографии.
Прибежали полицейские. Однако, вместо того, чтобы оказать пострадавшим медицинскую помощь, их арестовали.
На следующий день в газетах опубликовали эту фотографию. Она произвела ажиотаж, ее увидело большинство граждан страны. А затем фотография стала достоянием мировой общественности.
Фотография сыграла важную роль, став последней каплей. После этого президент Линдон Джонсон смог добиться принятия Закона о гражданских правах 1964 года. Закон запрещает неравные требования к избирателям. Включая требования по расовому признаку. Также закон запретил расовую сегрегацию в школах, общественных местах и на работе.
Проект закона разработал до него еще Кеннеди, но принять его не сумел – Сенат отклонил.
Мими Джонс же посвятила жизнь борьбе за социальную справедливость. Устроилась в Департамент образования штата Массачусетс. Обучала афроамериканцев читать и писать, чтобы они могли голосовать на выборах.
В 2020 году Мими Джонс, ушла из жизни в возрасте 73 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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