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История фото: мужчина льет кислоту в бассейн

История фото: мужчина льет кислоту в бассейн

Автор:
04 июля 2022 09:21
Сообщество : Истории
Метки: бассейн   история   кислота   люди   негры   расист   фото   
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Трудно поверить, но всего чуть более полувека назад люди категорично делились по цвету кожи. И за "неправильный" оттенок легко можно было пострадать.

Владелец отеля заливает бассейн кислотой, потому что в нем плавают афроамериканцы, Флорида (США), 1964 год.

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На переднем плане – 17-летняя афроамериканка Мими Джонс.

Она была борцом за гражданские права афроамериканцев.

Девушка вместе с друзьями приехала отдыхать в Сент-Огастин во Флориде. В отеле, где они остановились, было строгое разделение по расовому признаку. В бассейне могли плавать только белые, а для остальных были лишь отдельные изолированные пляжи в Сент-Огастине.

Когда Джонс, не взирая на запреты, нырнула в бассейн вместе с друзьями, владелец гостиницы вылил в воду кислоту. Он заявил, что «чистит бассейн». Джонс истошно закричала от боли, что и удалось запечатлеть на этой исторической фотографии.

Прибежали полицейские. Однако, вместо того, чтобы оказать пострадавшим медицинскую помощь, их арестовали.

На следующий день в газетах опубликовали эту фотографию. Она произвела ажиотаж, ее увидело большинство граждан страны. А затем фотография стала достоянием мировой общественности.

Фотография сыграла важную роль, став последней каплей. После этого президент Линдон Джонсон смог добиться принятия Закона о гражданских правах 1964 года. Закон запрещает неравные требования к избирателям. Включая требования по расовому признаку. Также закон запретил расовую сегрегацию в школах, общественных местах и на работе.

Проект закона разработал до него еще Кеннеди, но принять его не сумел – Сенат отклонил.

Мими Джонс же посвятила жизнь борьбе за социальную справедливость. Устроилась в Департамент образования штата Массачусетс. Обучала афроамериканцев читать и писать, чтобы они могли голосовать на выборах.

В 2020 году Мими Джонс, ушла из жизни в возрасте 73 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бассейн   история   кислота   люди   негры   расист   фото   
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9  комментариев
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16k
sgb66 45 минут назад
Какой нахрен боли? Кроме неё никто не орет, хотя рядом пара человек.
Специально устроили провокацию и показали цирк на воде, и оператор оказался в нужном месте в нужное время.
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15k
куджо 6 минут назад
А мы в космос слетали, Братскую ГЭС построили, и много чего еще....
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4k
мемфрид 10 минут назад
Ох уж эти африканцы....
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6k
Кружок 53 минуты назад
доборолись
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331
Карл Кружок 50 минут назад
Обраточка
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