История фото: мужчина льет кислоту в бассейн

Она была борцом за гражданские права афроамериканцев.

Девушка вместе с друзьями приехала отдыхать в Сент-Огастин во Флориде. В отеле, где они остановились, было строгое разделение по расовому признаку. В бассейне могли плавать только белые, а для остальных были лишь отдельные изолированные пляжи в Сент-Огастине.

Когда Джонс, не взирая на запреты, нырнула в бассейн вместе с друзьями, владелец гостиницы вылил в воду кислоту. Он заявил, что «чистит бассейн». Джонс истошно закричала от боли, что и удалось запечатлеть на этой исторической фотографии.