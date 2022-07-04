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Вдовиченков раскрыл гонорар за съемки в «Бумере»

Вдовиченков раскрыл гонорар за съемки в «Бумере»

Автор:
04 июля 2022 09:14
Сообщество : Кино
Метки: актеры   бумер   гонорар   кино   фильм   фото   
894
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«Продюсер сказал: кто не согласится — гнать с площадки».


Российский актер театра и кино, звезда фильма «Бумер» Владимир Вдовиченков раскрыл свой гонорар за съемки в этой криминальной драме Петра Буслова.

Как рассказал артист в программе Федора Бондарчука «Кино в деталях» на телеканале СТС, за весь съемочный период он получил всего $1 500. При этом Владимир уточнил, что гонорары всего актерского состава были довольно скромными, как и сам бюджет фильма.

По его словам, уже во время съемок к актерам подошел директор картины и поставил всех перед фактом относительно гонораров: либо сниматься за такую сумму, либо не участвовать в проекте вовсе.

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«Продюсер сказал: кто не согласится — гнать с площадки», — сказал Вдовиченков.

Зато после съемок продолжения «Бумер. Фильм второй», по рассказу Владимира, ему дали $20 тысяч.

«Я получал "Кумира" уже за второй фильм. Выхожу на сцену, и из зала выскакивает (режиссер Сергей) Члиянц. И говорит: "Вовка, я тебе не заплатил в прошлый раз. Так вот — это бабки от меня". Там было около $20 тысяч», — рассказал он.

При этом сам Вдовиченков назвал главной наградой за «Бумер» не деньги, а всеобщую любовь зрителей.

«Ты всегда делаешь выбор: либо деньги, либо искусство. И тут человек человеку волк, как бы странно это ни звучало при всей любви в нашем цехе», — отметил актер.

Он признал, что наибольшую известность ему принесла роль именно в этой криминальной драме.

Первая часть «Бумера» вышла в 2003 году, вторая — в 2006. Петр Буслов выступил режиссером обеих лент.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   бумер   гонорар   кино   фильм   фото   
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8  комментариев
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15k
Вася 56 минут назад
лучшие фильмы за последние лет тридцать сняты на коленке
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58k
Vатный kubikk Полчаса назад
Вот Жмурки тянет пересмотреть....бумер нет. Почему?
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291
Просто чувак в интернете Vатный kubikk Минуту назад
У меня наоборот
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54k
alertol 37 минут назад
Вторую часть даже не стал смотреть, первая не зацепила. Обычный "инди фильм" снятый на коленке.
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291
Просто чувак в интернете alertol Минуту назад
Вторая норм, но баба бесит.
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GoodNeon

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