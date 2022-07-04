Вдовиченков раскрыл гонорар за съемки в «Бумере»

«Продюсер сказал: кто не согласится — гнать с площадки».
Российский актер театра и кино, звезда фильма «Бумер» Владимир Вдовиченков раскрыл свой гонорар за съемки в этой криминальной драме Петра Буслова.
Как рассказал артист в программе Федора Бондарчука «Кино в деталях» на телеканале СТС, за весь съемочный период он получил всего $1 500. При этом Владимир уточнил, что гонорары всего актерского состава были довольно скромными, как и сам бюджет фильма.
По его словам, уже во время съемок к актерам подошел директор картины и поставил всех перед фактом относительно гонораров: либо сниматься за такую сумму, либо не участвовать в проекте вовсе.
«Продюсер сказал: кто не согласится — гнать с площадки», — сказал Вдовиченков.
Зато после съемок продолжения «Бумер. Фильм второй», по рассказу Владимира, ему дали $20 тысяч.
«Я получал "Кумира" уже за второй фильм. Выхожу на сцену, и из зала выскакивает (режиссер Сергей) Члиянц. И говорит: "Вовка, я тебе не заплатил в прошлый раз. Так вот — это бабки от меня". Там было около $20 тысяч», — рассказал он.
При этом сам Вдовиченков назвал главной наградой за «Бумер» не деньги, а всеобщую любовь зрителей.
«Ты всегда делаешь выбор: либо деньги, либо искусство. И тут человек человеку волк, как бы странно это ни звучало при всей любви в нашем цехе», — отметил актер.
Он признал, что наибольшую известность ему принесла роль именно в этой криминальной драме.
Первая часть «Бумера» вышла в 2003 году, вторая — в 2006. Петр Буслов выступил режиссером обеих лент.
Источник:
АНТИФИШКИ
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