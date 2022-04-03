19 вещей, которые способны довести до бешенства любого человека

Стресс — неотъемлемая часть нашей жизни. Если с большими проблемами, как правило, мы справляемся героически, то различные мелочи нередко выводят нас из себя. Конечно, не стоит относиться к ним чрезмерно серьёзно. Достаточно выплеснуть возмущение наружу, сделать парочку фотографий на память и поделиться о наболевшем с друзьями. Поверьте, нервная система дороже.

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