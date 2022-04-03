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19 вещей, которые способны довести до бешенства любого человека

19 вещей, которые способны довести до бешенства любого человека (20 фото)

Автор:
03 апреля 2022 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: бешенство   вещи   негатив   подборка   раздражение   фото   
1263
20

Подобные раздражители в буквальном смысле подстерегают нас на каждом шагу, поэтому смиритесь с тем, что они никуда и никогда не исчезнут.

Стресс — неотъемлемая часть нашей жизни. Если с большими проблемами, как правило, мы справляемся героически, то различные мелочи нередко выводят нас из себя. Конечно, не стоит относиться к ним чрезмерно серьёзно. Достаточно выплеснуть возмущение наружу, сделать парочку фотографий на память и поделиться о наболевшем с друзьями. Поверьте, нервная система дороже.


Отличная тара для арахисового масла

×
×

Складывается впечатление, что на упаковках кто-то посидел.


Единственный вопрос — зачем делать маслёнку такой маленькой?

Производители ПК! Пожалуйста, ради бога, увеличьте расстояние между разъёмами USB!

Я только что купил ноутбук за 2000 долларов. Угадайте, куда они поместили кнопку выключения?

Ни ребенок, ни теща не ценят игровую консоль ценой в половину зарплаты


Дочь купила новые карандаши. Их внешний вид сводит её с ума

Вы только посмотрите, как моя жена ест буррито

Как мой брат складывает посуду

Рано или поздно я зарежусь, если мой муж не прекратит так сушить нож

Мой парень не хочет снимать плёнку с компьютера, и это ужасно раздражает

Кто-то из моей семьи убрал молоко в холодильник. Это очень щедро с их стороны

Этот парень сидит рядом со мной в кино

Возможно, так выглядит типичный работник на удалёнке.


Так моя жена выбрасывает большие коробки. Видимо, об экономии пространства ей ничего не известно

Никогда не делайте так. Такой товар уже вряд ли кто-то купит

Это буквально худшее, что я когда-либо видел

Я долго не мог понять, куда подевалась цифра 9

Рука дрогнула и это теперь не бокальчик прохладительного, а сплошное расстройство

Это дом, который разрезает тротуар

Открыла банку с фасолью и не нашла ни единого боба. Отличный ужин

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бешенство   вещи   негатив   подборка   раздражение   фото   
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1  комментарий
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Viktor 40 минут назад
Лечиться в дурке надо этому человеку, если эта хрень его доводит до бешенства!
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