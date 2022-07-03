Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

1. 0 1996 Омск

2. 0 Торговля на одной из московских улиц. 1994 год.

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3. 0 Огород на крыше, Санкт-Петербург, 1997 год.

4. 0 МММ, 1996 год.

5. 0 Студенческая общага 90-х

6. 0 Студенческая общага 90-х

7. 0 Футбольные болельщики России, Украины и Беларуси, Москва, 1990-е.

8. 0 Рейс из Турции, 1995

9. 0 Японские авто отправляются в РФ, 1990-е.

10. 0 Чак Норрис и Владимир Жириновский на празднике в честь 850-летия Москвы. 1997 год

11. 0 Мальчик подсматривает за показом фильма в видеосалоне, который находится в автобусе, Магадан, 1994 год.

12. 0 Московский Электроламповый завод. Вместо кинескопов начали отливать бутылки, 1998 год

13. 0 Ведущая передачи «Армейский магазин» Дана Борисова фотографируется с солдатами.

Россия, 1990-е годы.

14. 0 Влад Валов и Михей.

15. 0 Ельцин объявляет народу о том, что он принял решение уйти в отставку. Своим приемником Ельцин назвал никому ещё неизвестного Владимиру Путина, 31 декабря 1999 года

16. 0 «Заряженная вода» от Аллана Чумака, Москва 1992 год, гастроном «Таганский»

17. 0 Мобильная торговая лавка на улицах Владивостока, 1997 год

18. 0 Ирина Салтыкова и Сергей Бодров на съемках «Брат 2», 1999 год

19. 0 Парень играет в приставку «Dendy». Россия, 1996 год.

20. 0 Участницы конкурса «Мисс Москва» 1999 года

21. 0 Тренинги, проходящие прямо в квартирах, менеджеров по продаже знаменитой продукции Гербалайф, 1990-е годы

22. 0 Жан-Клод Ван Дамм в Москве на Красной площади ,1995 год.