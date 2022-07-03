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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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11.
Мальчик подсматривает за показом фильма в видеосалоне, который находится в автобусе, Магадан, 1994 год.
13.
Ведущая передачи «Армейский магазин» Дана Борисова фотографируется с солдатами.
Россия, 1990-е годы.
Россия, 1990-е годы.
15.
Ельцин объявляет народу о том, что он принял решение уйти в отставку. Своим приемником Ельцин назвал никому ещё неизвестного Владимиру Путина, 31 декабря 1999 года
21.
Тренинги, проходящие прямо в квартирах, менеджеров по продаже знаменитой продукции Гербалайф, 1990-е годы
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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