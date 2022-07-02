Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

1. 0 1996 Омск

2. 0 В деревне. 90-е годы.

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3. 0 едкая на родных просторах Suzuki Vitara ET/TA, Тверской район, 1995 год.

4. 0 Сильвестр Сталлоне на Красной площади, Москва, 1997 год

5. 0 В общежитии. Подготовка к экзаменам

6. 0 Студенческая общага 90-х

7. 0 Санкт-Петербург, 1994 год

8. 0 Гуманитарная помощь, Россия, 90-е

9. 0 Мэр Москвы Юрий Лужков принимает Майкла Джексона в столичной мэрии. 16.09.1996 год.

10. 0 Очередь за хлебом, Чита, 1991 год.

11. 0 Успешные парни))

12. 0 Бездомные дети получают благотворительный обед, Москва, 1995 год

13. 0 Актёры программы «Городок» Юрий Стоянов, Илья Олейников и певец Михаил Круг в одной компании, 1990-е годы.

14. 0 Георгий Вицин со своей дочкой Натальей, 1990-е годы.

15. 0 Билл и Хиллари Клинтон во время визита на московский завод Coca-Cola, май 1995 года

16. 0 Магазин Dendy, Нижний Новгород, 90-е

17. 0 Ирина Салтыкова, композитор Олег Молчанов и Татьяна Буланова, которая пришла навестить певицу во время съёмок клипа на песню «Голубые глазки», 1996 год

18. 0 Парни играют в Мортал Комбат на Сеге. 1997 год

19. 0 Девушка позирует на отдыхе, 1990-е годы.

20. 0 Девочка продаёт овощи со своего огорода. Киевская область, 1997 год.

21. 0 Продажа Mercedes-Benz 500 SE (W140), 1993 год.

22. 0 Дети на открытии первого в городе ресторана «McDonald’s». Минск, Беларусь,10 декабря 1996 года.