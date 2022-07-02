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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
02 июля 2022 21:51
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
993
23
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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13  комментариев
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26k
Ваня 8 часов назад
90-е... уже и слов для мата нету...
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78
Анатолий 6 часов назад
Просто поделился своими мыслями... Просите, если кого задел. Не со зла.
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13k
Kucher 6 часов назад
Комментарий к фото
А что Долли Партон делала в Омске в 1996-м?
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78
Анатолий 7 часов назад
А сейчас лучше? Диппредставительства закрываются, иностранные компании уходят, не желая терять свои активы и ресурсы. Они теряют вдвое больше. Но они уходят. У меня такое ощущение, что нам чего-то недоговаривают. Почему это происходит? Санкции? Ну не до такой же степени, чтобы себе в ущерб и до протестов в европе. Все ополчились против нас, России. Может надо быть готовым, как ГТО, к чему-то посерьёзнее санкции. Скажите уже нам...
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78
Анатолий Мистер Фикс 5 часов назад
Надеюсь только на то, что наши умные парни восполнят этот пробел. Иначе придётся очень туго компаниям завязанным на западных компаниях. Своё восстанавливают, знаю. Но это годы. Но даже при таких сроках, пусть будет так, чтобы мы с этим справились и стали автономными. Не сразу. Но станем. Я в это верю.
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57k
doker 7 часов назад
Да уж, иномарка была дороже квартиры. Хотя.. о чём это я
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2k
GROMOZEKA 8 часов назад
Период распада.
Слава Богу в прошлом
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Анатолий GROMOZEKA 7 часов назад
Даа. Всё уже распалось.
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Анатолий GROMOZEKA 6 часов назад
И слава Богу, как ты говоришь.
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