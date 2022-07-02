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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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13.
Актёры программы «Городок» Юрий Стоянов, Илья Олейников и певец Михаил Круг в одной компании, 1990-е годы.
17.
Ирина Салтыкова, композитор Олег Молчанов и Татьяна Буланова, которая пришла навестить певицу во время съёмок клипа на песню «Голубые глазки», 1996 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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Потому что запад - ес и сша - управляются несколькими кланами. Ротшильды, Морганы и тд. Которые дежат в руках все финансовые потоки. Они велят уйти компаниям, иначе компании просто перестанут существовать. Вы правы, убытки у них колоссальные, ибо в европе нет такого количества покупателей, все и так забито местными филиалами.
Слава Богу в прошлом
Собираем потихоньку