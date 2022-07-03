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Цыганские фокусы Тинькофф

Цыганские фокусы Тинькофф

Автор:
03 июля 2022 10:53
Метки: Тинькофф   банки   оборзели   
2610
1

Перевод не дошёл до получателя, но банк взял за это двойную комиссию — за несостоявшийся перевод и за его возврат.
История продолжается...

Источник:

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Метки: Тинькофф   банки   оборзели   
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39  комментариев
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10k
Мистер Фикс 2 часа назад
Как можно доверять банку, у которого нет отделения, куда ты можешь обратится
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8k
Шамсуддин 20 минут назад
человек либо с луны упал либо параллельного мира
я думал все знают что банк это нае@алово
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2k
Ertin Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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−20
fvg322 Полчаса назад
у него же залупутинская фюра- сс банк отжала ...
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−20
fvg322 Полчаса назад
путин двигал ультиматум а его послали матом.
путин доллару грозил а в итоге рубль добил
пенсионерам отомстил ...
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11k
Администратоp 37 минут назад
да тинькофф чем массовее становится - тем более драконовские способы бизнеса использует.
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33k
Aleks 38 минут назад
- Как будет по английски "нае.бать"?
- to tink off
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3k
perekrestok 42 минуты назад
Когда интересует процесс а не результат это очень напоминает отношение между проституткой и клиентом. Читал как то жалобу клиента который пришел к девушке, час пил чай и час трахался. Когда его попросил оплатить 2 часа он страшно возмущался, на что ему девушка ответила, что время оплачивается за пребывание, между "пришел" и "ушел".За результат девушка не отвечает - хочешь чай пей, хочешь в шашки играй. Так и банк берет деньги за процесс - отправил отсюда туда, а потом отправил оттуда сюда. За результат банк не отвечает, правда и денег за это не берет.
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95
Валерий Петров 46 минут назад
Никогда не понимал успеха банка тинькофф.
У меня была их кредитка где то месяца полтора, за несколько дней до времени внесения платежа мне позвонили быдловатые сотрудники отдела взыскания (схерали?).
Вообщем нахрен были посланы кредитку в течении пары недель закрыл.
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13k
motorocker 46 минут назад
Заметил, что при главтинькове мне никто не звонил с этого банка, а сейчас началась свистопляска, то звонки, то эсэмэс, хотя и денег там нет и карта заблокирована. К чему бы это
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29k
Ed 57 минут назад
да точно такая история у меня с Райфайзеном была. Перевод не сделали , 100 евро удержали. Я аж охренел тогда. Девочка мне там что-то мычала про "время, которое затратили сотрудники". Я настойчиво пытался понять, как можно деньги брать за неоказанную услугу. Ничего не добился. Жлобские мерзкие рожи. Кстати, Тиньков активизировался после олежкиного обсёра - через день названивает.
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24k
Сергей Алексеевич Час назад
Вы не поверите, но в молодые годы я лично был знакомым с Тиньковым, мы с ним бухали вместе, говном он был редкостным, когда звездиться начал - разбежались.
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400
4xe1 Опаньки 37 минут назад
Бухло вне политики, толерантности и личной неприязни)
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2k
poбт 2 часа назад
https://old.fishki.net/post/4175376/comment-44731743/https://old.fishki.net/post/4175376/comment-44731743/
тыж смотри ка не дотянули до следующей недели

даешь по два тинькосрача в неделю!!!
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95
Валерий Петров poбт 44 минуты назад
Swift Limits
As long as there are sufficient funds to cover the transaction and fees, there are no limits on SWIFT transactions, neither minimum nor maximum.
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2k
Старичок 2 часа назад
похоже автор решил найти абсолютно все скрытые грабли в тинькоффбанке.

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11k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Перевод не дошёл до получателя, но банк взял за это двойную комиссию за несостоявшийся перевод и за его возврат.(ц)

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