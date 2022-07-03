Цыганские фокусы Тинькофф

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Перевод не дошёл до получателя, но банк взял за это двойную комиссию — за несостоявшийся перевод и за его возврат.
История продолжается...
Источник:
АНТИФИШКИ
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я думал все знают что банк это нае@алово
путин доллару грозил а в итоге рубль добил
пенсионерам отомстил ...
- to tink off
У меня была их кредитка где то месяца полтора, за несколько дней до времени внесения платежа мне позвонили быдловатые сотрудники отдела взыскания (схерали?).
Вообщем нахрен были посланы кредитку в течении пары недель закрыл.
тыж смотри ка не дотянули до следующей недели
даешь по два тинькосрача в неделю!!!
swift перевод и на 0.01 $ может быть, а на 460 и подавно
https://www.tinkoff.ru/blog/articles/swift-about/https://www.tinkoff.ru/blog/articles/swift-about/
As long as there are sufficient funds to cover the transaction and fees, there are no limits on SWIFT transactions, neither minimum nor maximum.
больше 3х недель терпеть чтоб обосрать тинька? я тебя умоляю...