Жуков, Гагарин, Фурцева, Доронина и другие известные люди на снимках из «Известий»

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В этой подборке фотографий — актеры, политики и спортсмены.
Авторы этих снимков — фотокорреспонденты, сотрудничавшие с популярнейшей газетой «Известия».
Интересного просмотра!
Авторы этих снимков — фотокорреспонденты, сотрудничавшие с популярнейшей газетой «Известия».
Интересного просмотра!
2.
Владимир Маяковский в редакции газеты «Известия». Николай Петров, 1926 - 1927 год, г. Москва, Страстная пл., ОАО «Газета Известия».
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3.
Писатель Максим Горький с коллективом редакции «Известий» на балконе здания газеты. Николай Петров, 1928 год, г. Москва Страстная пл., ОАО «Газета Известия».
4.
Командующий 1-ой армейской группой советских войск в МНР Георгий Жуков. Халхин-Гол. Павел Трошкин, август 1939 года, Монгольская Народная Республика, ОАО «Газета Известия».
5.
Константин Симонов. Павел Трошкин, 15 июля 1941 года, Белорусская ССР, г. Могилев, Буйничское поле, ОАО «Газета Известия».
6.
Актриса Татьяна Самойлова принимает поздравления от итальянского режиссера Лукино Висконти после присуждения Гран-при на Каннском фестивале. Сергей Смирнов, 1958 год, Франция, г. Канн, ОАО «Газета Известия».
7.
Открытие американской выставки в Москве. Выступает вице-президент США Ричард Никсон. Сергей Смирнов, 25 июня 1959 года, г. Москва, парк Сокольники, ОАО «Газета Известия».
8.
Космонавт Юрий Гагарин и актриса Джина Лоллобриджида. Сергей Смирнов, г. Москва, ОАО «Газета Известия».
9.
Главный редактор газеты «Известия» Алексей Аджубей. Сергей Смирнов, 1962 год, г. Москва, Пушкинская пл., ОАО «Газета Известия».
10.
Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко с гейшами во время первого посещения Японии по приглашению правительства. Александр Стешанов, 1962 год, ОАО «Газета Известия».
12.
Фотокорреспондент «Известий» Александр Стешанов и министр культуры СССР Екатерина Фурцева на приеме после конкурса им. П. И. Чайковского. Григорий Дубинский, 1970 год, г. Москва, ОАО «Газета Известия».
14.
Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон в Крыму. Сергей Смирнов, 29 июня 1974 года, Крымская обл., Нижняя Ореанда, ОАО «Газета Известия».
15.
Суперсерия СССР – Канада. Джон Маккензи, Валерий Харламов. Виктор Ахломов, октябрь 1974 года, г. Москва, ОАО «Газета Известия».
16.
ХIII съезд Всероссийского театрального общества. Ростислав Плятт, Анатолий Папанов и Армен Джигарханян. Юрий Инякин, 1975 год, ОАО «Газета Известия».
18.
Маргарет Тэтчер платит за кильки в универсаме. Сергей Смирнов, 1987 год, г. Москва, АО «Газета Известия».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Раньше была поговорка:"Не имей сто друзей, а женись, как Аджубей" . Алексей Аджубей был женат на дочери Хрущёва