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Жуков, Гагарин, Фурцева, Доронина и другие известные люди на снимках из «Известий»

Жуков, Гагарин, Фурцева, Доронина и другие известные люди на снимках из «Известий»

Автор:
02 июля 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
366
19
В этой подборке фотографий — актеры, политики и спортсмены.
Авторы этих снимков — фотокорреспонденты, сотрудничавшие с популярнейшей газетой «Известия».
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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62
Максим Макашев 10 часов назад
Главный редактор газеты «Известия» Алексей Аджубей. Сергей Смирнов, 1962 год, г. Москва, Пушкинская пл., ОАО «Газета Известия».
***********************
Раньше была поговорка:"Не имей сто друзей, а женись, как Аджубей" . Алексей Аджубей был женат на дочери Хрущёва
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11k
Kostick 10 часов назад
спасибо, хороший пост.
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Юганск

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