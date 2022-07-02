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Безграничная фантазия: кафе и рестораны, перемудрившие с прикольной и не очень подачей блюд

Безграничная фантазия: кафе и рестораны, перемудрившие с прикольной и не очень подачей блюд

Автор:
02 июля 2022 18:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Необычная и чудная еда   кафе и рестораны   подача блюд   странные подачи   фантазия   фото мир   фотографии   
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Ресторанный бизнес находится в вечном движении: пока одни заведения закрываются, на их месте уже появляется пара новых. Чтобы выжить в такой динамичной среде, нужно не только демократичное меню, но и своя «фишка», которую обязательно запомнят посетители и захотят вернуть ещё разок. Правда, нередко творческая фантазия рестораторов уж слишком разгуливается.

А ведь всего должно быть в меру. Чтобы убедиться в этом, стоит взглянуть на некоторые рестораны и кафе по всему миру, где явно перемудрили с прикольной (и не очень) подачей блюд.

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Источник:

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Метки: Необычная и чудная еда   кафе и рестораны   подача блюд   странные подачи   фантазия   фото мир   фотографии   
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1  комментарий
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Максим Минаев Час назад
когда не выходит выделиться вкусом-приходится выделяться подачей.
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Антибиотик
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