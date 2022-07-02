Безграничная фантазия: кафе и рестораны, перемудрившие с прикольной и не очень подачей блюд

Ресторанный бизнес находится в вечном движении: пока одни заведения закрываются, на их месте уже появляется пара новых. Чтобы выжить в такой динамичной среде, нужно не только демократичное меню, но и своя «фишка», которую обязательно запомнят посетители и захотят вернуть ещё разок. Правда, нередко творческая фантазия рестораторов уж слишком разгуливается.