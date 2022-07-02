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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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АНТИФИШКИ
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Один и говорит
-А меня жена итальянским именем называет!
Тут жена выходит на балкон и кричит на весь двор
- Кобелина! А ну быстро домой!