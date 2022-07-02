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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
02 июля 2022 10:18
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1541
24
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
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7  комментариев
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29k
Max Z Shtirlic 2 часа назад
По п.20, а нет ли пачки с Нью Йорком???
Друг из РВСН спрашивает!
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9k
a_komolow 2 часа назад
Комментарий к фото
Играют мужики в домино во дворе
Один и говорит
-А меня жена итальянским именем называет!
Тут жена выходит на балкон и кричит на весь двор
- Кобелина! А ну быстро домой!
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9k
a_komolow 2 часа назад
Комментарий к фото
Энциклопию читать надо!
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2k
Peter Griffin 2 часа назад
"Наш-то,молодец!В шапке сидит")
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3k
Copycat 2 часа назад
дааа ещй Сталин в жест доброй воли решил отдать гитлеру Кениксберг

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26k
Андрей Иванов 2 часа назад
Если штурман забудет карты. Российские ВКС готовятся бомбить Париж?
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