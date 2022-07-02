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Стоит посмотреть: достойные российские фильмы, тепло встреченные зарубежным зрителем (Часть 2)

Стоит посмотреть: достойные российские фильмы, тепло встреченные зарубежным зрителем (Часть 2)

Автор:
02 июля 2022 01:48
Метки: Западные зрители   Российское кино   достойные проекты   драмы   кино   комедии   ситком   фильмы   
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Мы продолжаем перечислять современные российские фильмы и сериалы, которые по достоинству оценили за рубежом.

«Легенда №17» 2013 года наделал много шуму в российском кинопрокате, но и иностранные зрители оценили фильм по достоинству. Рейтинг фильма на зарубежном сайте IMDd.com (аналог российского Кинопоиска) – 7,5 баллов. Фильм рассказывает о Валерии Харламове, легендарном советском хоккеисте и о победе сборной в матче против Канады.

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Фильм «Аритмия» 2017 года рассказывает о жизни врача скорой помощи, который ежедневно спасает жизни других людей, но при этом у него рушится собственная личная жизнь. Именно после этого фильма на всю страну прогремел ее саундтрек – «Наше лето» Валентина Стрыкало. В фильме показывается жизнь совершенно простых людей, с их проблемами.

Все фильмы Квартета «И» приходятся по душе зрителям, но самый популярный из них - «О чем говорят мужчины». В фильме четверо уже немолодых друзей срываются в путешествие, на протяжении которого ведут диалог о проблемах и вспоминая, что в молодости все было как-то иначе и проще. Искрометный юмор и харизма актеров заставили многих полюбить этот фильм.

А вот фильм «Сибирь. Монамур» 2011 года уже далек от комедии. Фильм получил семь десятков призов на различных кинофестивалях. В деревне Монамур живет дед и его внук. Дед не доверяет людям и больше похож на одичавшую собаку. Он презирает людей и не хочет принимать от них помощь. Но он вынужден это сделать, когда пропадает его любимый внук. Во главе фильма кроется мысль, что человеку нужен человек.

«Левиафан» - первый Российский фильм, которому присудили американскую награду «Золотой глобус». Режиссер «Елены» Андрей Звягинцев снял социальную драму, премьера которой была в Великобритании в ноябре 2014 года, и только через 4 месяца фильм вышел в России. История о противостоянии обычного человека и власти, оцененная во всем мире.

Фильм «Нелюбовь» был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». Во главе истории обычная супружеская пара, которая постоянно ссорится и находится на грани развода.  У них же есть сын-подросток, который не чувствует любви ни от одного родителя. В один момент мальчик просто уходит.

Для съемок сериала «Оттепель» 2013 года был взят необычный сюжет о киноиндустрии послесталинского СССР. «Мосфильм» 60-х годов, герои – реально существующие и творящие режиссеры и актеры. Валерий Тодоровский даже вписал в сюжет своего отца. На сайте IMDd.com рейтинг сериала 7.6.

«Дурак» (2014) навел шуму не только в отечественных СМИ, но и в иностранных. Острая социальная драма, в которой под угрозу смерти попадают жители общежития, на здании которого обычный сантехник обнаруживает трещину, норовящую обрушить здание в любую минуту. Он пытается подключить администрацию города, глав органов, которые в свое время халатно отнеслись к проверке. И сейчас на кону стоят 800 человек или их места в удобных креслах.

Копилку пополнил еще один сериал «Домашний арест», по сюжету которого мэра города ловят на коррупции и отправляют под домашний арест. Только вот не в его роскошный особняк, а в коммунальную квартиру, где он родился. Рейтинг сериала на IMDd.com высокий – 8 баллов, да и комментарии зарубежных зрителей восторженные.

Для кого-то это может показаться удивительным, но самый высокий рейтинг среди российского продакшена на зарубежных площадках у сериала «Кухня», который выкупила CBS и транслирует его за рубежом. Также, у ситкома появились свои версии в других странах. Это самый дорогой российский сериал, съемки одной серии которого составляют $ 200 тыс.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Западные зрители   Российское кино   достойные проекты   драмы   кино   комедии   ситком   фильмы   
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Трям 51 минуту назад
Вы, бля, угараете что ль? Че за список параши? Из всего списка, внимание заслуживает только "Кухня", но не её - "Элеон" и прочие спиноффы!
Квартет И - уже лет 10-12, как в глубокой жопе сидит!
Домашний арест - очень прикольный, но косяков там - просто песдец!!! Я это как зритель говорю, а не как задрот, который их ищет. Команда походу бухала. )))
Легенда17 - дом2бля!
Левафан - не смотрел, но походу стоит глянуть...
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