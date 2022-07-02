Стоит посмотреть: достойные российские фильмы, тепло встреченные зарубежным зрителем (Часть 2)

А вот фильм «Сибирь. Монамур» 2011 года уже далек от комедии. Фильм получил семь десятков призов на различных кинофестивалях. В деревне Монамур живет дед и его внук. Дед не доверяет людям и больше похож на одичавшую собаку. Он презирает людей и не хочет принимать от них помощь. Но он вынужден это сделать, когда пропадает его любимый внук. Во главе фильма кроется мысль, что человеку нужен человек.