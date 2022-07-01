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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы

Автор:
01 июля 2022 21:55
Метки: Юмор   прикол   пятница   
2052
29
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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13  комментариев
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15k
Bill 11 часов назад
Вроде, в "разрушителях легенд" проверяли в какую сторону закручивается слив в водопроводе. Короче, это не зависит от северного или южного полушария. Да и вообще, сила Кориолиса слишком мала чтобы что-то закручивать.
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8k
JeanLuk 10 часов назад
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3k
Copycat 11 часов назад
Честно сказать это реально работает - вот когда ты трезвый и начинаешь пить, ты очень придирчив ко вкусу алкоголя, но когда например уже разошелся и закончился нормальный джин, а хочется ещё то вполне согласен и на водку марки которой до этого не разу и не видел, не говоря уже о какой то сомнительной настойке которую когда то выгнал покойный дед твоего приятеля
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9k
a_komolow 11 часов назад
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9k
a_komolow 11 часов назад
Комментарий к фото
Женился бы! Но жена не разрешает
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a_komolow 11 часов назад
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Мужик прав!
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9k
a_komolow 12 часов назад
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С чего тут умирать?
C 5 бутылок водки?
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