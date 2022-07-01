С 1 июля собачников начнут штрафовать



С завтрашнего дня жизнь владельцев животных станет сложней. За нарушение правил выгула домашних питомцев их ждет штраф до двух с половиной тысяч рублей. Запрещено водить собак по территориям школ, детских садов, учреждений культуры, больниц. А так же парков и скверов. Безответственные владельцы питомцев сами спровоцировали суровое отношение к себе.