С 1 июля собачников начнут штрафовать

539
1
1
С завтрашнего дня жизнь владельцев животных станет сложней. За нарушение правил выгула домашних питомцев их ждет штраф до двух с половиной тысяч рублей. Запрещено водить собак по территориям школ, детских садов, учреждений культуры, больниц. А так же парков и скверов. Безответственные владельцы питомцев сами спровоцировали суровое отношение к себе.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Мохнатые воришки во всей красе
- В Австралии решили воссоздать вымерший вид, которого нет почти 100 лет
- Рыба-робот поможет очистить океан от пластика
- Tesla готовится к выходу Оптимуса
- В Китае обставили американского робопса: их версия плавает
Метки: домашние животные новости собачники
Новости партнёров
- Вам предоставлена отдельная квартира - там и гуляйте!
(с) Бриллиантовая рука.
На счет детских площадок все понятно и полностью согласен.
А вот на счет парков и скверов мне кажется это бред.
животное должно жить на свободе, иначе это издевательство над ним.
И поэтому я с вами согласен,новый закон будут применять разве что в центре больших городов,и то весьма избирательно.
Но здесь далеко ходить не надо, надо просто брать с гайцов пример. Гайцы стоят на дорогах и выявляют, проверяют, исполняют законы.
И здесь бы наряд полиции с пачкой бланков протоколов об административном правонарушении - к ЛЮБОМУ метро, там курит каждый первый, кто задерживается при входе. Оформляйте на здоровье.
С собачниками - то же самое. Такой же наряд - в ЛЮБОЙ ЖК любого города. Там этих собачников - тьма, и далеко не каждый убирает за своими лапочками кучки. В любой парк рядом с ЖК можно, они и там тоже есть, и много... Это если ЖК не подпадает под действие закона.
А то ведь законы принимаем и с нас взятки гладки, дальше вы сами, жители, крутитесь, сообщайте, мы будем меры принимать ... возможно, будем.
А приставить полицейского к каждому гражданину - это нереально ни в одной стране мира.
И ничего хорошего в этих доносах лично я не вижу. Когда сосед по дому тебе улыбается и справляется о твоем здоровье, а потом бежит писать на тебя закладную, что ты забор поднял на 10 см и теперь у него в спальню попадает меньше солнца... Пропадает искренность у людей, доверие и человечность. Люди становятся как крысы, которые только стучат друг на друга. И доходит до смешного, что стучат либо совсем по мелочам, либо по таким проблемам, которые и без органов с человеком решить можно, просто поговорив. Но там ведь нельзя поговорить... Кто он, мой сосед, чтобы со мной говорить и мне наказывать, как делать??? Верно ведь?
Я такого отношения между людьми и к людям не понимаю.
Я не пишу о приставлении полисмена к каждому. Но все же патрули работать должны, именно РАБОТАТЬ, а не просто ходить, руки в боки. Почему-то, скажем, на транспорте контролеры ходят, проверяют. Проверяют и штрафуют тех, кто попался. И люди платят за проезд, часто просто потому, что знают, что могут попасться...
ДПСники стоят на дороге, из множества авто фронтально выдергивают по одному и проверяют. И каждый знает, что может быть проверен вот так в любое время, и каждый старается держать документы в порядке, ездить трезвым (речь не об дегенератах, которым все пох).
И если тот, кто курит около метро, будет держать в уме, что к нему в любое время могут подойти погоны и выписать ему пятерку штрафа, я уверен, он поищет себе другое, разрешенное место для курения. О ср*щей собачке и хозяине можно то же самое сказать.