FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9178 постов • 1327 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
С 1 июля собачников начнут штрафовать

С 1 июля собачников начнут штрафовать

Автор:
01 июля 2022 12:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: домашние животные   новости   собачники   
539
1
1


С завтрашнего дня жизнь владельцев животных станет сложней. За нарушение правил выгула домашних питомцев их ждет штраф до двух с половиной тысяч рублей. Запрещено водить собак по территориям школ, детских садов, учреждений культуры, больниц. А так же парков и скверов. Безответственные владельцы питомцев сами спровоцировали суровое отношение к себе.

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: домашние животные   новости   собачники   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−157
Thomsen 3 часа назад
-А где ж ему гулять?
- Вам предоставлена отдельная квартира - там и гуляйте!
(с) Бриллиантовая рука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
*Сергей* Минуту назад
А где же гулять то?
На счет детских площадок все понятно и полностью согласен.
А вот на счет парков и скверов мне кажется это бред.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
769
Просто прохожий 6 минут назад
Собака в квартире это уже уголовка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Виталий Касандров 2 часа назад
Скажем до хозяина алабая или питбуля ,ни полиция ни граждане докапываться явно не буду,т а вот владельцам мопсов,болонок , чихуа и прочей декоративной мелюзги не позавидуешь .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hhwost 2 часа назад
содержание собаки в квартире - это как одиночное заключение с прогулками дважды в день (а у кошек даже без прогулок). многих уголовников содержат в лучших условиях.
животное должно жить на свободе, иначе это издевательство над ним.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ф Ив 2 часа назад
Все правильно, пусть собачники или не выгуливают своих собак в парках и скверах или убирают за ними. Еще бы этот закон реализовываться начал. А то бывает по весне, когда снег только сходит идешь в парк и понимаешь как много в округе живет собак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Eltiftel 2 часа назад
так вроде уже давно штрафы введены, за выгул собаки в запрещенных местах....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дратостан 2 часа назад
Видимо все любят собачьи подснежники по весне! По статистике собака средних размеров высирает 40 кг дерьма за год! Если так любите собак - убирайте за ними!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
613
Александр 3 часа назад
маразм крепчал......бабосы гнулись
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
408
ManA108 3 часа назад
О полицаям новая подработка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
kleyman 3 часа назад
Парки, скверы и пляжи, это конечно бред. Согласен, что пёселя надо на поводке всегда держать, но так получается, пока дойдешь до собачьей площадки, все равно нарвешься на штраф. Очередной бред.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Голос Вселенной 3 часа назад
Не знаю ни одного человека, которого оштрафовали бы за курение или распитие в общественном месте... Думаю, этот закон о собачниках тоже работать не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
iskra Голос Вселенной 3 часа назад
Для того,что бы применить закон,нужно что бы кто-то сообщил о нарушении.А у нас "стучать" считается западло,да и вообще абсолютное большинство граждан считают,что сообщать в полицию о нарушениях - не их забота,потому что надо потратить своё время,нарушитель может отомстить,другие люди не поймут,ну и т.д.
И поэтому я с вами согласен,новый закон будут применять разве что в центре больших городов,и то весьма избирательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
iskra Голос Вселенной 49 минут назад
Можно,конечно,надеяться на полицию,а можно просто посмотреть,как вопрос решен в странах с высоким уровнем жизни. Там каждый гражданин считает,что он должен делать свою жизнь лучше и наказывать идиотов,которые портят жизнь обществу.
А приставить полицейского к каждому гражданину - это нереально ни в одной стране мира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
585
HalloFreeSpace 3 часа назад
Ну это как с масками , выборочно повыхватывают ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
OnlineHunter

https://www.youtube.com/channel/UC1ymLC4GZpmMTZvB0NVBrMg/ Готовлю вкусную еду в интересных местах
2689



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря
"Ты кидал?": проводница поезда отлупила детей, возвращавшихся из школьного лагеря
Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести
Победители чемпионата по чёрному юмору, у которых нет ни стыда ни совести
События на Украине 30- 1 июнь- июль. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 30- 1 июнь- июль. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Как на Руси появилось слово «дурак», и для обозначения кого славяне его использовали?
Как на Руси появилось слово «дурак», и для обозначения кого славяне его использовали?
Сумасшедший шестиколёсный Rolls-Royce Phantom: роскошь в постапокалиптическом мире
Сумасшедший шестиколёсный Rolls-Royce Phantom: роскошь в постапокалиптическом мире
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#интересное#Разное#дети#фотографии#истории#сарказм#фильм#кино
#фото#интересно#люди#в мире#история#дтп#новости#сатира#аварии#космос
#прикол#животные#факты#картинки#СССР#знаменитости#Приколы#США#автомобили#коты
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве "Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве Мохнатые воришки во всей красе Мохнатые воришки во всей красе НАСА отправила космический корабль разведывать пути к Луне НАСА отправила космический корабль разведывать пути к Луне В Китае обставили американского робопса: их версия плавает В Китае обставили американского робопса: их версия плавает Tesla готовится к выходу Оптимуса Tesla готовится к выходу Оптимуса В Австралии решили воссоздать вымерший вид, которого нет почти 100 лет В Австралии решили воссоздать вымерший вид, которого нет почти 100 лет

На что жалуетесь?

Вернуться