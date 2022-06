6.

24 июня 1994 года на базе ВВС Фэйрчайлд, к юго-западу от Спокана, штат Вашингтон, Boeing B-52H Stratofortress, серийный номер 61-0026, позывной Czar Five Two, управлял подполковник Артур Алан (“Бад”) Холланд, командир воздушного судна, с командиром 325-й бомбардировочной эскадрильи подполковником Марком К. Макгиханом в качестве второго пилота.



Полковник Роберт Э. Вольф, заместитель командира 92-го бомбардировочного авиакрыла, находился на борту в качестве назначенного наблюдателя за безопасностью. Четвертый член экипажа, подполковник Кеннет С. Хортон, офицер по операциям 325-й эскадрильи, был radar navigator .



Как сообщает This Day in Aviation, миссия была тренировочным полетом для предстоящей демонстрации на авиашоу. Во время 18-минутного полета практически каждый маневр, выполненный подполковником Холландом, превышал эксплуатационные ограничения B-52 и нарушал правила ВВС и Федерального управления гражданской авиации.