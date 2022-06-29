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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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4.
Старый большевик, участник революции 1905 года, Прокофий Аполлонович Афоничев в гостях у пионеров. Москва.1955 г. Фото Дмитрий Бальтерманц. Архив журнала "Огонёк".
5.
Подъем капсулы с астронавтом Аланом Шепардом после приводнения в Атлантическом океане, 5 мая 1961 года, США
6.
Авария B-52H
24 июня 1994 года на базе ВВС Фэйрчайлд, к юго-западу от Спокана, штат Вашингтон, Boeing B-52H Stratofortress, серийный номер 61-0026, позывной Czar Five Two, управлял подполковник Артур Алан (“Бад”) Холланд, командир воздушного судна, с командиром 325-й бомбардировочной эскадрильи подполковником Марком К. Макгиханом в качестве второго пилота.
Полковник Роберт Э. Вольф, заместитель командира 92-го бомбардировочного авиакрыла, находился на борту в качестве назначенного наблюдателя за безопасностью. Четвертый член экипажа, подполковник Кеннет С. Хортон, офицер по операциям 325-й эскадрильи, был radar navigator .
Как сообщает This Day in Aviation, миссия была тренировочным полетом для предстоящей демонстрации на авиашоу. Во время 18-минутного полета практически каждый маневр, выполненный подполковником Холландом, превышал эксплуатационные ограничения B-52 и нарушал правила ВВС и Федерального управления гражданской авиации.
Полковник Роберт Э. Вольф, заместитель командира 92-го бомбардировочного авиакрыла, находился на борту в качестве назначенного наблюдателя за безопасностью. Четвертый член экипажа, подполковник Кеннет С. Хортон, офицер по операциям 325-й эскадрильи, был radar navigator .
Как сообщает This Day in Aviation, миссия была тренировочным полетом для предстоящей демонстрации на авиашоу. Во время 18-минутного полета практически каждый маневр, выполненный подполковником Холландом, превышал эксплуатационные ограничения B-52 и нарушал правила ВВС и Федерального управления гражданской авиации.
9.
Во время Второй мировой войны Ирландия сохраняла нейтралитет.
Однако это единственная нейтральная страна, премьер-министр которой Имон де Валера, равно как и президент Дуглас Хайд, лично явились в немецкое посольство и выразили соболезнования послу по случаю смерти Гитлера.
10.
Американский патологоанатом Фредерик Цугибе проводит эксперимент, чтобы определить как был распят Христос, 1984 год, Рокленд
12.
Солдатский сортир. 1917 год
Построен в одном из полевых лагерей американской армии для массовой подготовки новобранцев перед отправкой в Европу, на фронты Первой Мировой войны. 1917 год
13.
Актер и будущий президент США Рональд Рейган в качестве модели для будущих скульпторов. Где-то - ок. 1939 года
20.
Как интересно купались в Японии в начале XX века. Обратите внимание: на центральном плане стоит столб-указатель. На нем написано, что мужчины и женщины должны купаться с разных сторон. 1903 год
21.
Лезгин. Аул Аракани (предположительно), Дагестан, 1905 год. На груди медаль «За беспорочную службу в полиции», которую носили на ленте ордена Святой Анны
22.
Французские арбалетчики Первой Мировой войны. 1914 год
Арбалеты активно использовались в ту войну – прежде всего для заброски гранат во вражеские окопы. Эти арбалеты могли забрасывать сферическую гранату массой до килограмма на дальность до 125 метров.
Скорость стрельбы французского арбалета "Кузнечик" достигала 4 выстрелов в минуту. Дистанция обстрела – до 400 метров.
Скорость стрельбы французского арбалета "Кузнечик" достигала 4 выстрелов в минуту. Дистанция обстрела – до 400 метров.
29.
Мануте Бол, был самым высоким игроком за всю истории NBA. Он был ростом в 231—232 см, а его вес едва превышал 100 кг
37.
Агенты спецслужбы «Штази» собрались на костюмированную вечеринку по поводу празднования дня рождения старшего офицера, 1980–е годы, ГДР
Гостям было предложено прийти в костюмах, представляющие разные социальные группы населения, за которыми осуществляет слежку «Штази». В их числе — спортсмены, артисты, идейные борцы за мир и религиозные деятели.
38.
Первые «Алые паруса». 27 июня 1968 год
Первое организованное гуляние выпускников школ «Алые паруса». В театрализованном представлении на Неве участвовали более ста празднично оформленных катеров и лодок, и в их числе — галиот «Секрет» с алыми парусами.
С 1979 по 2005 годы праздник не проводился. После возобновления, праздник «Алые паруса» проводится ежегодно в 20-х числах июня.
С 1979 по 2005 годы праздник не проводился. После возобновления, праздник «Алые паруса» проводится ежегодно в 20-х числах июня.
39.
Каскадер Тодд Грин летит навстречу своей гибели, сорвавшись с крыла самолета
Он выполнял сложный трюк без страховки и парашюта - переходил с крыла самолета в вертолет на авиашоу недалеко от Детройта, США. 21 августа 2011 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вообще-то это британский Infantry Tank Mk.I. Почти все такие танки сгинули в 1940-м во Франции.
На своих жиденьких мозгах, видимо.
Ну вот куда они все лезут?
На тот свет без очереди?