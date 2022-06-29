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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
29 июня 2022 23:35
Метки: история   ретро   фото   
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40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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14  комментариев
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4k
Suvar_ 8 часов назад
если от обратного, то да, это якобы земляные яблоки, картошка. Но на заднем плане вы видите яблони где выросла эта "картошка". Будем справедливы, это яблоки и ни разу не картошка. Автору 2 балла за неграмотность/неосведомленность.
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29k
BuG 49 минут назад
И тут такой возглас... Ой!
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1k
RaiJu 6 часов назад
Комментарий к фото
Ссылка youtu.be
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1k
RaiJu 6 часов назад
Комментарий к фото
А почему не написали что никто не выжил. Сам момент крушения снят на видео.
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25k
Ego sum qui sum 6 часов назад
шваброид
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3k
Сергей 6 часов назад
Французский танкист, 1940 год (раскрашено)
Вообще-то это британский Infantry Tank Mk.I. Почти все такие танки сгинули в 1940-м во Франции.
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10k
Клёст 6 часов назад
Вот это подскользнулся, елки-палки!
На своих жиденьких мозгах, видимо.
Ну вот куда они все лезут?
На тот свет без очереди?
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