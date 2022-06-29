Завораживающая архитектура: дворцы и замки мира с неповторимой красотой

Современное строительство не идет ни в какое сравнение со старинными технологиями по качеству и красоте сооружений. Мы видим множество храмов и церквей, стоящих и по сей день. Помимо них глаз туриста радуют и королевские дворцы, которые являются настоящими украшениями своих стран и регионов. И вот десятка самых красивых из них.
Японский замок Химэдзи состоит из 83 строений, каменных и деревянных. Его окружает сад Коко-Эн, в котором очень легко заблудиться, поскольку в средние века японцы любили делать в садах тупиковые тропы. Стоимость входа в строение составляет $9, а внутри можно увидеть колоссальное мастерство японских резчиков по дереву, самурайские одежды и другие средневековые экспонаты Японии.
Замок Валлё в Дании – обязательное к посещению для туристов место. Сам замок жилой, так что внутрь попасть нельзя, но на территории можно организовать пикники. Сооружение является образцом средневекового зодчества.
И снова перемещаемся на Восток, в городок Майсур в Индии. Майсурский дворец – бывшая резиденция королевской семьи Водеяров, а по посещаемости индийских достопримечательностей он идет на втором месте после Тадж-Махала. Сам дворец построен в 14 веке, но он часто подвергался разрушениям, и последний раз его построили 1897 году по старинным чертежам.
Высокогорный замок Потала воздвигнут в скалах Китая, именно тут раньше обитал Далай Лама. Тут можно найти и монастырь, и мавзолей и музей, а само строение впечатляет любого туриста своим великолепием. Изначально дворец был оборонным сооружением, поэтому тут очень толстые стены. Кстати, снимать видео или делать фото в нем запрещено, хотя внутрь и пускают.
Вестминстерский дворец – строение архитектурного ансамбля Лондона. Это не дворец 1860 года, а его повторное возведение после обстрела в 1940-х годов. Именно тут восседает исполнительная власть страны во главе с премьер-министром. По зданию, кстати, можно пройтись и посмотреть на работу правительства.
Высоко в Альпах в Баварии воздвигнут белокаменный замок Нойшванштайн, издали напоминающий сказочный замок Диснея. Это крепость, но на военное сооружение дворец не похож. В оформлении замка очень много белых лебедей, они буквально повсюду. Для туристов открыто дюжина королевских покоев.
Стамбульский дворец Долмабахче является символом Стамбула. Стиль сооружения – рококо, а интерьер внутри замка напоминает Версаль. Замок принимает ровно 1500 туристов в день, больше по правилам нельзя.
Самая роскошная резиденция русских правителей Петергофский дворец представляет из себя не только само сооружение, но и придворцовую территорию с каскадом фонтанов и золотых блестящих скульптур. Также тут можно посмотреть на шоу фонтанов и посетить вольеры царей.
Версальский дворец – ключевое сооружение в истории Франции. Перевороты, революции – Версаль мелькал почти во всех парижских событиях. Это самое большое королевское строение в Европе, а в день он может принять около 20 тыс. посетителей.
Еще один английский памятник архитектуры - Виндзорский дворец, существующий 10 веков. Тут бывает королевская семья и сама Елизавета, а когда она в замке – на круглой башне поднимается королевский флаг.
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АНТИФИШКИ
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