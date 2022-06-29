Завораживающая архитектура: дворцы и замки мира с неповторимой красотой

Современное строительство не идет ни в какое сравнение со старинными технологиями по качеству и красоте сооружений. Мы видим множество храмов и церквей, стоящих и по сей день. Помимо них глаз туриста радуют и королевские дворцы, которые являются настоящими украшениями своих стран и регионов. И вот десятка самых красивых из них.