15 интересных находок из прошлого

«Кино – и точка»: сходить в кинотеатр можно будет всего за 1 рубль

20 странных и необычных находок на барахолках, которые вызывают восторг или вопросы

Привет из прошлого: интересные вещицы, позволяющие оценить ушедшую эпоху

Вещи, про долгом взгляде на которые вы услышите крик

"Что за штука?": 20+ вещей, назначение которых раскрыли гуру из интернета

Фотографии на которых видно, как летит время