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15 интересных находок из прошлого

15 интересных находок из прошлого

Автор:
30 июня 2022 08:33
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   артефакты прошлого   вещи   интересное   находка   подборка   
2241
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Иногда бывает полезно перебрать вещи в старом шкафу. Пользователи сети решили поделиться снимками своих неожиданных находок. Предлагаю вам посмотреть на интересные артефакты из прошлого, найденные на чердаках, в шкафах и комиссионных магазинах.

Вещи, которым уже не один десяток лет можно воспринимать по-разному. На некоторых из них время оставило немалый след, другие же сохранились отлично, но их уже можно считать частью истории.


Этот маленький стул моя мама сделала из газетных комиксов в 90х

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Нашла в папиных вещах пачку кусочков бекона из Макдональдса 1987 года


Нашёл разбитую Nokia


Кирпичи постоянно «вырастают» из земли по всему нашему участку, потому что в конце 1800-х годов здесь располагалась компания по производству кирпича


Я нашел пятилистный клевер, когда мне было 7 лет, и он у меня до сих пор


А сейчас автору этого фото 36 лет.


Нашёл это внутри кресла, которое купил сегодня


Мой отец был окулистом, и это стеклянные глазные протезы, которые он показывал пациентам


Сегодня нашёл в комиссионном магазине брелок Netscape 1996 года


Netscape Navigator — браузер, который работал с 1994 по 2007 год.


Моя свекровь ходила в среднюю школу с Фрэнком Заппой в 1958 году


Фрэнк Заппа — американский мультиинструменталист, композитор, певец, звуко- и кинорежиссёр.


Во время каякинга я нашел банку Pepsi, которой 40 лет


Эту газету 1997 года я нашёл, убирая свою комнату


В ней написано о том, как Майк Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду.


Готовлюсь к переезду и нашёл свою старую коллекцию покемонов


Найдена газета New York Times, вышедшая на следующий день после крушения Титаника


В антикварном магазине во Флориде увидел Монополию из кожи


Сегодня в комиссионном магазине я нашёл телефон в форме бутылки кетчупа

Источник:

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Метки: Прошлое   артефакты прошлого   вещи   интересное   находка   подборка   
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4  комментария
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Subic 48 минут назад
Про газету, вышедшую "на следующий день" после крушения Титаника (напомню, это произошло в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года). Посмотрите на фотку ниже. Это Казань. Фото сделано в начале улицы Проломной (ныне Баумана) рядом с аптекой Бренинга. Собственно, на групповой фотке участники акции "Белый цветок" (смотрите у многих тот цветок на одежде). Сбор средств для больных чахоткой (туберкулез). У некоторых ящички для сбора. Бренинг (Арнольд Иванович, родился 6 мая 1879 - он фотографировал, почти наверняка, известный фотограф, кроме того, что фармацевт) один из активных ежегодных участников акции. Был расстрелян 21 декабря 1937 за "пропаганду фашизма". Но я НЕ об этом. Ближе к Титанику. :) Итак на фотке акция "Белый цветок" 05.05.1912 год. Обращаем внимание на газетно-рекламную тумбу позади фотографирующихся. Сверху, прямо под надписью "Лиристовъ", частично уже заклеенная афиша "Гибель Титаника". Разрешение не ахти, но разобрать можно. То есть событие действительно мирового масштаба. В не столичном Российском городе, была новостная афиша на видном месте. Причем через три недели, после гибели судна, уже заклеенная другими афишами, то есть наклеена была, примерно тогда, когда была выпущена газета, то есть, когда новость была еще "горячей".
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Алексей Гулевич 48 минут назад
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Фомич Час назад
Газета на аукционе за хорошие деньги уйдет.
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Себастьян Перейра

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