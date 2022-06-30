15 интересных находок из прошлого

Иногда бывает полезно перебрать вещи в старом шкафу. Пользователи сети решили поделиться снимками своих неожиданных находок. Предлагаю вам посмотреть на интересные артефакты из прошлого, найденные на чердаках, в шкафах и комиссионных магазинах.
Вещи, которым уже не один десяток лет можно воспринимать по-разному. На некоторых из них время оставило немалый след, другие же сохранились отлично, но их уже можно считать частью истории.
Этот маленький стул моя мама сделала из газетных комиксов в 90х
Нашла в папиных вещах пачку кусочков бекона из Макдональдса 1987 года
Нашёл разбитую Nokia
Кирпичи постоянно «вырастают» из земли по всему нашему участку, потому что в конце 1800-х годов здесь располагалась компания по производству кирпича
Я нашел пятилистный клевер, когда мне было 7 лет, и он у меня до сих пор
А сейчас автору этого фото 36 лет.
Нашёл это внутри кресла, которое купил сегодня
Мой отец был окулистом, и это стеклянные глазные протезы, которые он показывал пациентам
Сегодня нашёл в комиссионном магазине брелок Netscape 1996 года
Netscape Navigator — браузер, который работал с 1994 по 2007 год.
Моя свекровь ходила в среднюю школу с Фрэнком Заппой в 1958 году
Фрэнк Заппа — американский мультиинструменталист, композитор, певец, звуко- и кинорежиссёр.
Во время каякинга я нашел банку Pepsi, которой 40 лет
Эту газету 1997 года я нашёл, убирая свою комнату
В ней написано о том, как Майк Тайсон откусил кусочек уха Эвандеру Холифилду.
Готовлюсь к переезду и нашёл свою старую коллекцию покемонов
Найдена газета New York Times, вышедшая на следующий день после крушения Титаника
В антикварном магазине во Флориде увидел Монополию из кожи
Сегодня в комиссионном магазине я нашёл телефон в форме бутылки кетчупа
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АНТИФИШКИ
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