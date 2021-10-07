Кто из классиков живописи лучше всех владел техникой рисунка?

Леонардо да Винчи - воплощение человека эпохи Возрождения, чье нескончаемое любопытство вдохновило его на изучение искусства, техники и природы. Все свои открытия и раздумья он отражал в записных книжках. В них есть сотни подробных набросков, фиксирующих анатомию человека, животных, растений, изобретения и многое другое. Из них видно, как да Винчи использовал рисунки для критического мышления, а также для решения проблем.