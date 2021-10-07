Кто из классиков живописи лучше всех владел техникой рисунка?

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Глядя на полотна некоторых современных живописцев, поневоле задумаешься: а рисовать-то они умеют? В отношении классиков, даже творивших в абстрактных формах, таких вопросов не возникает. Так что талант не отменяет профессионализма!
Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи - воплощение человека эпохи Возрождения, чье нескончаемое любопытство вдохновило его на изучение искусства, техники и природы. Все свои открытия и раздумья он отражал в записных книжках. В них есть сотни подробных набросков, фиксирующих анатомию человека, животных, растений, изобретения и многое другое. Из них видно, как да Винчи использовал рисунки для критического мышления, а также для решения проблем.
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Альбрехт Дюрер
Мастер северного Возрождения, Альбрехт Дюрер был первым художником, превратившим гравюру в форму изобразительного искусства. Он создавал гравюры, ксилографии и офорты, основанные на его тщательно проработанных рисунках. Это была первая попытка создать столь реалистичные иллюстрации, и их ошеломляющий успех впоследствии вдохновил других художников на создание гравюр.
Микеланджело Буонаротти
Для многих Микеланджело по-прежнему остается величайшим художником всех времен. Его мастерство в различных дисциплинах - живописи, скульптуре, архитектуре - не имеет себе равных. Однако основой его творческой практики было рисование. Перед тем, как начать работу над картиной или скульптурой, итальянский художник создавал многочисленные зарисовки человеческой фигуры. Эти выразительные рисунки демонстрируют глубокое понимание анатомии и физиологии и дают представление о том, как Микеланджело подходил к своим сложным композициям.
Рембрандт
Прославленный скульптор Огюст Роден назвал Рембрандта «колоссом искусства». Он был известен своей способностью быстро и уверенно передавать в рисунке как пейзажи, так и предметы, и людей. Британский художник Дэвид Хокни даже назвал рисунок Рембрандта "Ребенок, которого учат ходить", "величайшим рисунком из когда-либо созданных".
Питер Пауль Рубенс
Питер Пауль Рубенс, известный своими роскошными женщинами, роскошными цветами и динамичными композициями, считается одним из самых влиятельных художников периода барокко. Прежде чем приступить к работе над картиной по заказу, он непременно создавал несколько предварительных этюдов.
Эти сохранившиеся эскизы демонстрируют великолепные навыки рисования фламандского художника. Всего несколькими уверенными линиями он мог передать жесты и эмоции.
Эти сохранившиеся эскизы демонстрируют великолепные навыки рисования фламандского художника. Всего несколькими уверенными линиями он мог передать жесты и эмоции.
Жан-Огюст-Доминик Энгр
Художник-неоклассик Жан-Огюст-Доминик Энгр в своих картинах виртуозно использовал традиционные техники живописи. Его многочисленные рисунки и карандашные портреты высоко ценились за точность в передаче физического облика и личности модели.
Эдгар Дега
В то время как большинство импрессионистов черпали вдохновение в пейзажах, французский художник Эдгар Дега предпочитал рисовать людей, особенно движущихся. В дополнение к своим многочисленным хорошо известным картинам, он также сделал бесчисленное количество пастельных и карандашных набросков балерин, певиц и купающихся женщин, каждая из которых демонстрирует его мастерство в изображении человеческой фигуры в движении.
Густав Климт
Яркие картины Густава Климта у большинства ассоциируются с блеском красок. Но австрийский художник был еще и отличным рисовальщиком, который активно использовал линии в своих композициях. Его поразительные изображения женской фигуры демонстрируют мастерское использование ракурса и перспективы.
Анри де Тулуз-Лотрек
Современник Винсента Ван Гога и Поля Гогена, французский художник Анри де Тулуз-Лотрек большую часть своей жизни провел в театральном мире Парижа. В своих плакатах Тулуз-Лотрек мастерски рисовал известнейших танцовщиц того времени, в том числе Иветт Гильбер, Луизу Вебер и Джейн Аврил. Его навыки рисования позволяли схватить движения танца и энергию парижской ночной жизни во время Прекрасной эпохи.
Пабло Пикассо
За свою 79-летнюю карьеру Пабло Пикассо несколько раз менял свой стиль рисования. Однако на протяжении многих творческих периодов художник сохранил уникальный авторский способ запечатлеть окружающий мир в рисунках. Его мастерство графика поразительно: всего несколькими толстыми линиями он мастерски передает форму и динамику предметов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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