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Кто из классиков живописи лучше всех владел техникой рисунка?

Кто из классиков живописи лучше всех владел техникой рисунка? (14 фото)

Автор:
07 октября 2021 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: графика   житвопись   искусство   ремесло   рисунок   талант   творчество   художники   
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Глядя на полотна некоторых современных живописцев, поневоле задумаешься: а рисовать-то они умеют? В отношении классиков, даже творивших в абстрактных формах, таких вопросов не возникает. Так что талант не отменяет профессионализма!
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За свою 79-летнюю карьеру Пабло Пикассо несколько раз менял свой стиль рисования. Однако на протяжении многих творческих периодов художник сохранил уникальный авторский способ запечатлеть окружающий мир в рисунках. Его мастерство графика поразительно: всего несколькими толстыми линиями он мастерски передает форму и динамику предметов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: графика   житвопись   искусство   ремесло   рисунок   талант   творчество   художники   
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