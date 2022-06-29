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Учитель начальных классов окружил себя героями мультиков

Учитель начальных классов окружил себя героями мультиков

Автор:
29 июня 2022 12:58
Сообщество : Искусство
Метки: Коллажи   Фотоиллюстрации   дисней   искусство   мультперсонажи   мультфильмы   творчество   фотошоп   
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Учитель начальных классов и фотохудожник-любитель Сэмюэль Эмби создает собственный мир, в котором, кроме него, живут многочисленные персонажи Диснея. Сэмюэль с помощью фотошопа вставляет в свои фотографии известных мультипликационных персонажей, и это выглядит так, будто парень проводит время со своими любимыми героями.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Коллажи   Фотоиллюстрации   дисней   искусство   мультперсонажи   мультфильмы   творчество   фотошоп   
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