Учитель начальных классов окружил себя героями мультиков

«Я много лет постил фото в сеть и понял, что мне надоело публиковать такие же фотографии, что и все остальные. Однажды я решил создать фотографию с персонажами Диснея, потому что мне нравится сочетание живого действия и анимации. Людям понравилось фото, и я решил продолжать», - рассказал художник об истоках своего увлечения.