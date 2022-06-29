Учитель начальных классов окружил себя героями мультиков

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Учитель начальных классов и фотохудожник-любитель Сэмюэль Эмби создает собственный мир, в котором, кроме него, живут многочисленные персонажи Диснея. Сэмюэль с помощью фотошопа вставляет в свои фотографии известных мультипликационных персонажей, и это выглядит так, будто парень проводит время со своими любимыми героями.
«Самая большая проблема с этими фотографиями — создать хорошее освещение и тени для персонажей. Если вы все сделаете правильно, кажется, что персонажи находятся с вами в сцене. Самое приятное — это видеть реакцию людей, когда я публикую фото: мне приятно, что мое творчество нравится стольким людям», - говорит Сэмюэль.
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«Первое, что вам нужно, это хорошая идея для фотографии. Иногда я занимаюсь повседневными делами дома, и внезапно меня вдохновляет идея. Иногда вдохновение приходит ко мне от просмотра мультфильмов Диснея», - рассказывает художник.
«Когда я уже знаю, какую фотографию я хочу создать, остается только творить волшебство. ПДля начала я нахожу нужные мне кадры в фильмах, а затем обрабатываю фотографии с помощью Photoshop", - рассказывает Сэмюэль.
«Я много лет постил фото в сеть и понял, что мне надоело публиковать такие же фотографии, что и все остальные. Однажды я решил создать фотографию с персонажами Диснея, потому что мне нравится сочетание живого действия и анимации. Людям понравилось фото, и я решил продолжать», - рассказал художник об истоках своего увлечения.
«Я трачу на одну картинку два-три часа, когда фото простое и мало персонажей, и четыре-пять часов, если фото посложнее. Трудно подсчитать время, потому что я создаю их понемногу, каждый день делаю одну операцию», - говорит Сэмюэль.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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