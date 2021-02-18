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60 потрясающих фотоманипуляций, которые размывают границу между явью и вымыслом

60 потрясающих фотоманипуляций, которые размывают границу между явью и вымыслом (61 фото)

Автор:
18 февраля 2021 21:44
Сообщество : Искусство
Метки: Коллажи   искусство   фотоманипуляции   фотошоп   
203
61

Фотоманипуляции — вид искусства, в котором обычные фотографии превращаются в нечто сюрреалистичное, заманчивое и совершенно немыслимое. Художник Хансруеди Рамзауэр бросил успешную 20-летнюю карьеру финансиста как раз ради этого дела, и теперь у него есть 53 тысячи подписчиков в Instagram, портфолио из более чем 500 работ, поддержка Photoshop и других крупных брендов, а также собственные выставки. Вот лишь небольшая часть его удивительных работ.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Коллажи   искусство   фотоманипуляции   фотошоп   
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38k
Андрей Бертон 3 часа назад
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СДД 36 минут назад
Слишком много.
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Nefrion 37 минут назад
куб в тему
Ссылка coub.com
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150k
Alf 3 часа назад
Где херовы фотошоперы, которые с дивана обычно тявкают: "Херня! Я такую же хренотень одной левой ногой смогу на фотошопе сбацать"?)
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50k
Похабыч Alf 2 часа назад
Они уже спать легли, завтра в школу.
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