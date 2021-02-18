60 потрясающих фотоманипуляций, которые размывают границу между явью и вымыслом

Фотоманипуляции — вид искусства, в котором обычные фотографии превращаются в нечто сюрреалистичное, заманчивое и совершенно немыслимое. Художник Хансруеди Рамзауэр бросил успешную 20-летнюю карьеру финансиста как раз ради этого дела, и теперь у него есть 53 тысячи подписчиков в Instagram, портфолио из более чем 500 работ, поддержка Photoshop и других крупных брендов, а также собственные выставки. Вот лишь небольшая часть его удивительных работ.