60 потрясающих фотоманипуляций, которые размывают границу между явью и вымыслом

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Фотоманипуляции — вид искусства, в котором обычные фотографии превращаются в нечто сюрреалистичное, заманчивое и совершенно немыслимое. Художник Хансруеди Рамзауэр бросил успешную 20-летнюю карьеру финансиста как раз ради этого дела, и теперь у него есть 53 тысячи подписчиков в Instagram, портфолио из более чем 500 работ, поддержка Photoshop и других крупных брендов, а также собственные выставки. Вот лишь небольшая часть его удивительных работ.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Коллажи искусство фотоманипуляции фотошоп
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