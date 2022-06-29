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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
29 июня 2022 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
1626
31
Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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8  комментариев
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4k
Горожанин 2 часа назад
Должен соседу 100$. Сосед, не дождавшись срока, грабит меня на лестничной площадке и забирает 1000$. Потом требует свои 100$. Я вместо того, чтобы его отп.и.з.д.и.ть и забрать его машину в компенсацию за грабеж, великодушно говорю: "Ты забрал мои 1000 $, поэтому отдаю тебе 100$ в рублях по моему курсу". Сосед искренне возмущен и распространяет такую байку:

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25k
Ego sum qui sum 39 минут назад
фармацевтика по наценкам переплюнет и наркодилеров, потому аптек так много
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10k
Самка Хорька 49 минут назад
То ли юмор тупеет, то ли я. Пояснительная бригада - вас просят на выезд!
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8k
Евгений Час назад


На медкомиссии в военкомате:
- Чем отличаются Луна и Солнце?
- Солнце - звезда, а Луна - спутник.
- Ты идиот? Солнце светит днём, а Луна ночью.
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8k
Евгений 2 часа назад


Ну зачем же афишировать стратегические секреты?
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АРОН
Всю жизнь работаю врачом
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