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Источник:
АНТИФИШКИ
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На медкомиссии в военкомате:
- Чем отличаются Луна и Солнце?
- Солнце - звезда, а Луна - спутник.
- Ты идиот? Солнце светит днём, а Луна ночью.
Ну зачем же афишировать стратегические секреты?