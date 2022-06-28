FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9166 постов • 1327 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Пьяная мэр австралийского города устроила аварию сразу после встречи с жертвами нетрезвых водителей

Пьяная мэр австралийского города устроила аварию сразу после встречи с жертвами нетрезвых водителей

Автор:
28 июня 2022 11:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Австралия   авария   дтп   интересное   мэр   новости   пьяный водитель   фото   
364
1

Мэр города Редленд в Австралии Карен Уильямс провела встречу с жертвами пьяных водителей. Сразу после этого женщина напилась и сама устроила аварию.

На встрече Карен Уильямс выразила огромные соболезнования жертвам нетрезвых водителей и пообещала ужесточить наказание за вождение в пьяном виде. Уже спустя час Карен умудрилась напиться коктейлей и сесть за руль.

Как и следовало ожидать, дама попала в ДТП. К счастью, в аварии никто не пострадал. Мэр помяла свой автомобиль и ей не предъявили никаких обвинений. Женщина призналась, что бахнула после работы и приняла «необдуманное решение», передает телеканал АВС News.

По информации издания, после инцидента многие австралийские политики и правозащитники призвали Уильямс уйти в отставку. Однако дама не собирается никуда уходить. В ответ она заявила, что сожалеет о случившимся, но пост покидать не будет.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Австралия   авария   дтп   интересное   мэр   новости   пьяный водитель   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
сеньор Леонсио 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
azuver 12 минут назад
Люди целы,живы ,кенгуру,змеи и прочая живность Австралии в норме? Если да,то всё хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
au3 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
pinbalist Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Вася Час назад
Вы не понимаете..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53636



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Суд в Москве арестовал участников движения «СтопХам» за драку со спецназовцами
Суд в Москве арестовал участников движения «СтопХам» за драку со спецназовцами
Трагическая история Мэри Вебстер и её превращение из красавицы в чудовище
Трагическая история Мэри Вебстер и её превращение из красавицы в чудовище
События на Украине 27- 28 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 27- 28 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
15 трансформаций, которые вдохновляют нас измениться и получить совершенно новый вид
15 трансформаций, которые вдохновляют нас измениться и получить совершенно новый вид
Загадка судьбы: Как советский летчик Иван Даценко стал вождем индейского племени
Загадка судьбы: Как советский летчик Иван Даценко стал вождем индейского племени
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно облажались

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#в мире#животные#интересное#автомобили#Приколы#шоу бизнес#дтп#авто аварии
#прикол#фото#картинки#позитив#Россия#кино#сарказм#автомир#факты#Ynews
#подборка#люди#история#Разное#аварии#новости#СССР#дети#фотографии#вещи
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене Жена Юрия Гагарина скончалась на 85-м году жизни Жена Юрия Гагарина скончалась на 85-м году жизни Жители России вовсю отмечают карантин на шашлыках и в парках Жители России вовсю отмечают карантин на шашлыках и в парках СК возбудил&nbsp;уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами СК возбудил уголовное дело в отношении Навального из-за злоупотребления донатами Дональд Трамп спустился в бункер Белого дома, чтобы спрятаться от протестующих Дональд Трамп спустился в бункер Белого дома, чтобы спрятаться от протестующих Под Москвой зенитный ракетный комплекс попал в ДТП Под Москвой зенитный ракетный комплекс попал в ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться