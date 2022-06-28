Пьяная мэр австралийского города устроила аварию сразу после встречи с жертвами нетрезвых водителей

Мэр города Редленд в Австралии Карен Уильямс провела встречу с жертвами пьяных водителей. Сразу после этого женщина напилась и сама устроила аварию.
На встрече Карен Уильямс выразила огромные соболезнования жертвам нетрезвых водителей и пообещала ужесточить наказание за вождение в пьяном виде. Уже спустя час Карен умудрилась напиться коктейлей и сесть за руль.
Как и следовало ожидать, дама попала в ДТП. К счастью, в аварии никто не пострадал. Мэр помяла свой автомобиль и ей не предъявили никаких обвинений. Женщина призналась, что бахнула после работы и приняла «необдуманное решение», передает телеканал АВС News.
По информации издания, после инцидента многие австралийские политики и правозащитники призвали Уильямс уйти в отставку. Однако дама не собирается никуда уходить. В ответ она заявила, что сожалеет о случившимся, но пост покидать не будет.
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АНТИФИШКИ
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