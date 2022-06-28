В Красноярском крае спасатель два часа не давал утонуть школьнице, которая провалилась в шлюз

В районе дамбы у протоки «Минусинская» реки Енисей 15-летняя девочка провалилась в шлюз. Пока сотрудники МЧС перекрывали поток, спасатель поддерживал девочку, не давая ей утонуть. Спустя два часа школьницу вытащили из шлюза.
Девочка провалилась в шлюз. Сотрудники МЧС приехали на место и обнаружили школьницу, которая изо всех сил пыталась держаться на плаву. К ней спустился водолаз КГКУ «Спасатель» и помогал удерживаться над водой, пока сотрудники МЧС перекрывали шлюз и останавливали поток воды.
«В этот момент за себя не было страшно, больше переживал за девочку, — рассказывает сотрудник МЧС по Красноярскому краю, прапорщик Максим Тарасюк. — Течение сильное, большое, самого уносило хорошо. Девушка могла запаниковать, дыхания могло не хватить проплыть через весь шлюз. Она была спокойная, храбрая, переживала за нас, спрашивала, как у нас здоровье. Я был рад, что все удалось, что девочку получилось спасти».
Через два часа девочку вытащили. Теперь правоохранители оценят причины и условия произошедшего, а также проинспектируют оснащение и заградительные решетки, которые должны были быть установлены под водой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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