16 фотографий на радость перфекционистам

Пользователи сети поделились фотографиям, на которых всё (или почти всё) идеально совместилось и прекрасно совпало. Любо-дорого смотреть!
В мире столько несовершенных вещей, из-за которых у сторонников порядка и перфекционизма начинает глаз дёргаться так, что никакой ромашковый чай не спасёт. Если вы относите себя к таким людям, оставайтесь, в продолжении поста вы найдете островок спокойствия: порция фотографий, на которых запечатлено нечто идеальное и радующее глаз. Наслаждайтесь!
Необычный вид
Этот пейзаж выглядит так, будто кто-то уронил на землю зелёное стеганое одеяло.
Изящный огуречный усик
Идеальная живая изгородь
Идеальные половинки авокадо
Совершенство французской выпечки
Идеальный арбуз без семечек
Лес трав
Эстетика проводов
Прекрасной отражение
Кирпичная арка с идеальными изгибами
То, как разложены футболки на работе моей мамы
Идеальное открытие
Сыр в восковой упаковке.
Идеальный георгин
Станция метро в Торонто
Узор, созданный снегом на парковке
Зима — настоящая художница, способная создавать шедевры.
Источник:
АНТИФИШКИ
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