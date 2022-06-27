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16 фотографий на&nbsp;радость перфекционистам

16 фотографий на радость перфекционистам

Автор:
27 июня 2022 12:45
Метки: Приятно посмотреть   перфекционизм   перфекционисты   подборка   симметрия   фото   
1262
17

Пользователи сети поделились фотографиям, на которых всё (или почти всё) идеально совместилось и прекрасно совпало. Любо-дорого смотреть!

В мире столько несовершенных вещей, из-за которых у сторонников порядка и перфекционизма начинает глаз дёргаться так, что никакой ромашковый чай не спасёт. Если вы относите себя к таким людям, оставайтесь, в продолжении поста вы найдете островок спокойствия: порция фотографий, на которых запечатлено нечто идеальное и радующее глаз. Наслаждайтесь!


Необычный вид

×
×

Этот пейзаж выглядит так, будто кто-то уронил на землю зелёное стеганое одеяло.


Изящный огуречный усик


Идеальная живая изгородь


Идеальные половинки авокадо


Совершенство французской выпечки


Идеальный арбуз без семечек

Лес трав


Эстетика проводов


Прекрасной отражение


Кирпичная арка с идеальными изгибами


То, как разложены футболки на работе моей мамы


Идеальное открытие

Сыр в восковой упаковке.



Идеальный георгин


Станция метро в Торонто


Узор, созданный снегом на парковке


Зима — настоящая художница, способная создавать шедевры.

Источник:

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Метки: Приятно посмотреть   перфекционизм   перфекционисты   подборка   симметрия   фото   
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8  комментариев
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2k
Nigilist Час назад
Это - точно не идеально!
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24k
Ego sum qui sum 38 минут назад
Перфекционизм это болезнь, не надо ей потворствовать
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580
Arti Час назад
Так их иначе и не открыть. Сам такой сыр люблю
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79k
parallax 2 часа назад
Природе ни клочка земли не оставили.
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246
Makfatym parallax 44 минуты назад
А то что растёт на этой земле, это не природа?
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246
Makfatym parallax 3 минуты назад
Я полагал что всё что растёт на земле - это природа!
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Alex Chebrikov

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