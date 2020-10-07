30 фотографий, которые станут бальзамом для израненной души перфекциониста

В нашем далеко не совершенном мире мы жаждем порядка, симметрии и идеальной тротуарной плитки. И если вам всего этого не хватает - на помощь придет сабреддит Oddly Satisfying, в котором много приятных глазу вещей, успокаивающих сердце и душу.
Сообщество r / OddlySatisfying в Реддите было создано в 2013 году, сегодня насчитывает 5 миллионов участников и считается культовым.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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