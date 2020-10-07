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30 фотографий, которые станут бальзамом для израненной души перфекциониста

30 фотографий, которые станут бальзамом для израненной души перфекциониста (31 фото)

Автор:
07 октября 2020 11:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Reddit   Приятно посмотреть   безупречно   идеально   перфекционизм   перфекционизм в природе   симметрия   
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В нашем далеко не совершенном мире мы жаждем порядка, симметрии и идеальной тротуарной плитки. И если вам всего этого не хватает - на помощь придет сабреддит Oddly Satisfying, в котором много приятных глазу вещей, успокаивающих сердце и душу.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Приятно посмотреть   безупречно   идеально   перфекционизм   перфекционизм в природе   симметрия   
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