Заброшенный бункер в горах

Это заброшенная ракетная база, которая находится в горах. Сейчас она выведена из эксплуатации, и поэтому сюда может попасть любой желающий.
И поскольку высота здесь приличная, то здесь стоит действующее гражданское телекоммуникационное оборудование.
Бункерное сооружение имеет несколько входов, в том числе и через гермодвери. Но они никуда не ведут. Лестницы в этих бетонных коробах заделаны, чтобы никто не лазил.
Особенно умилила попытка замаскировать свод ракетной шахты под вертолëтную площадку. Это ж где-то ведь берут таких креативщиков. Раньше здесь была буква "Н", но она со временем стëрлась.
Также здесь есть несколько вентиляционных шахтных стволов, через которые можно проникнуть в бункер.
Незаделанным оказался один спуск, им и воспользовались.
Спускаемся вниз, и попадаем в туннель с большим количеством ответвлений.
Большая часть оборудования разобрана и вывезена, что-то просто отмародëрили.
Отсюда забрали практически всë ценное, даже кабельную проводку. Странно, что латунные вентили на трубах оставили.
Идëм дальше, и попадаем в отсек с цистернами для хранения дизтоплива для дизель-генераторов.
Самих генераторов нет, так что смотреть тут не на что.
Давненько у нас не было таких бункерных сооружений, да ещё и в отдалëнной гористой местности, которые при этом ещё были бы вынесены практически полностью.
Шкафы управления выпотрошены практически подчистую. Даже показывать нечего. Скорее всего здесь всё вычистили те, кто этот бункер выводил из эксплуатации.
Очередная гермодверь через серию гофровых туннелей приводит нас к ракетной шахте.
И это самая скучная и унылая ракетная шахта, которую нам доводилось посещать. Отсюда вытащили почти всë.
Герметичный свод и распашные двери люка не позволили тающему снегу затопить эту шахту. И поскольку на такой высоте нет грунтовых вод, то эта шахта даже не затоплена.
Пустой бетонный стакан раньше был наполнен подпружиненными системами удержания ракеты. Но и их вывезли.
Хоть бы раз наткнуться на ракетную шахту с ракетой внутри. А то уже надоело, все пустые.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А то как в "Золотом телёнке" -
"Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил."