Сколько кв.м. нужно для жизни человеку?





Далее из поста):

"...Мой бывший шеф, 10 лет назад отгрохал себе дом в 3200, где жил с женой и домработницей в... подвале. На верх подымался только тогда, когда приезжали особо важные гости. То есть эти сотни и сотни кв.м. ему были и не особо нужны. Но построил, чтобы було и кучу денег вбухал в строительство

И другой пример: "...Мой хороший знакомый, сосед по посёлку всю свою сознательную жизнь прожил в самой обыкновенной двушке, улучшенке площадью в 42 квадрата. Устроился на комбинат и постепенно пошёл в гору: сначала бригадир, потом мастер. Жизнь стала налаживаться, вместо приоры взял солярис. И решил вместо квартиры влезть в ипотеку и взять дом.

Совсем небольшой, чтобы много и долго не кормить банк своими кровными рублями. Да и зачем большой дом молодому парню с беременной женой огромный дом. Вполне хватит 69 кв.м.

Купил, ремонт сделал буквально за лето, новоселье справили как раз к родам... двойняшек. У парня шок! Который увеличился в два раза после того, как через год он понял, что домик-то маловат. Двушки в 42 кв.м. ему с женой хватало по уши, а дом в 63 кв.м. стал тесноват.

Шок увеличился на порядок, когда через год детей стало 3!

И решил теперь уже многодетный... замначальника цеха... купить дом попросторнее. Хибарку продал и построил краснокирпичный дворец. Примерно такой: