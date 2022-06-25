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Сколько кв.м. нужно для жизни человеку?

Сколько кв.м. нужно для жизни человеку?

Автор:
25 июня 2022 06:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сколько кв.м.   дом   счастье   
1635
3

Прочел пост о недвижимости. О том, что потребности в квадратах квартиры и дома совершенно разные. И сколько же надо человеку для жизни квадратных метров...



Далее из поста):


"...Мой бывший шеф, 10 лет назад отгрохал себе дом в 3200, где жил с женой и домработницей в... подвале. На верх подымался только тогда, когда приезжали особо важные гости. То есть эти сотни и сотни кв.м. ему были и не особо нужны. Но построил, чтобы було и кучу денег вбухал в строительство

И другой пример: "...Мой хороший знакомый, сосед по посёлку всю свою сознательную жизнь прожил в самой обыкновенной двушке, улучшенке площадью в 42 квадрата. Устроился на комбинат и постепенно пошёл в гору: сначала бригадир, потом мастер. Жизнь стала налаживаться, вместо приоры взял солярис. И решил вместо квартиры влезть в ипотеку и взять дом.


Совсем небольшой, чтобы много и долго не кормить банк своими кровными рублями. Да и зачем большой дом молодому парню с беременной женой огромный дом. Вполне хватит 69 кв.м.

Купил, ремонт сделал буквально за лето, новоселье справили как раз к родам... двойняшек. У парня шок! Который увеличился в два раза после того, как через год он понял, что домик-то маловат. Двушки в 42 кв.м. ему с женой хватало по уши, а дом в 63 кв.м. стал тесноват.


Шок увеличился на порядок, когда через год детей стало 3!


И решил теперь уже многодетный... замначальника цеха... купить дом попросторнее. Хибарку продал и построил краснокирпичный дворец. Примерно такой:


×
×

Строили его 3 года, ремонт от этажа к этажу шёл ещё лет 5 (на мансарду терпения так и не хватило), освоение участка примерно столько же. В общем, когда детям исполнилось по 17-21, они разъехались по вузам. И все хором заявили, что в родную Магнитку ни ногой, им вполне хватает Москвы и Питера.

Папа понял, что домика в 320 квадратов ему что-то как-то слишком много. С женой в ку-ку играть на трёх этажах и отапливать их совсем не хотелось. Так что Василий Игоревич купил третий дом в... 90 квадратных метров и счастлив безмерно."


Так какова оптимальная площадь частного дома, чтобы семья жила там всю жизнь, с детьми не чувствовала тесноты, а без детей не играла в прятки?


Оказывается она есть! Учёные на практике выяснили, что для комфортной жизни семьи из двух поколений (папа, мама, я, причём "я" идёт в количестве до трёх душ разного пола) достаточно:

Указано в КВ. М. :

16 спальня предков

12 спальня детков одного пола

12 спальня детков другого пола

24 кухонная зона

8 холл-прихожая-гардероб актуально носимых вещей

5 котельная и система водоподготовки

6 кладовка и система хранения

16 санитарная зона (пардон, сральник-умывальник)

Итого: ~ 100 кв.м.


А это, согласитесь, чуть меньше чем 240 и уж тем более меньше, чем 320. Про 3200 не говорю, там нужно 300 душ челяди держать, а не мужу с женой жить.


И тут возникает вопрос: как так, ведь квартиры в 40-60 квадратов хватает, а дома в 80 мало? Всё очень просто: для живущих в доме людей нужно намного больше ресурсов, вещей, материалов. В той же самой котельной, кладовке, водоподготовке у людей, живущих в квартире нет нужды. А для тех, кто живёт в доме - это насущная необходимость.


Есть, конечно, течение в архитектуре "тинихаус", где на минимальной площади в 25-30 квадратов люди пытаются максимально утрамбоваться, но это откровенное мучение, хотя в роликах на ютубе они сидят и улыбаются. Поэтому, 100 квадратов для наших условий считается оптимальной площадью для семьи из 3-5 человек. Больше - дворец, меньше-мазохизм.


А вы как думаете, сколько квадратов нужно для удобства?


Источник:

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Метки: Сколько кв.м.   дом   счастье   
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38  комментариев
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2k
VikaR 3 часа назад
По квадратуре не могу определиться, а вот комнат должно быть на одну больше, чем проживающих (квадратра комнаты уже на вкус того, кто в ней живет). Т.о. живешь один - двушка, двое - трешка и т.п. В однушке жить можно, но не комфортно. Все вышеуказанное - лично моё мнение.
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5k
Джейсон Вурхиз 4 минуты назад
У меня квартира в 100 квадратов и не скажу что это очень много. Для моей семьи с тремя сыновьями достаточно. Поэтому я строю дом в 200-ти квадратов и считаю это золотая середина для семьи. Ну два этажа это все таки классика как не говорили многие. Да и подниматься и опускаться с этажа на этаж полезно для здоровья.
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6k
Роман Полчаса назад
Ну это смотря где.

На югах у моря например большой дом не в нагрузку. Внуки дети каждое лето частые гости, да и зимой на каникулы могут приехать, причем еще и со своими друзьями. С отоплением проблем нет ввиду постоянного плюса, а если прижмет можно будет сдать летом туристам комнаты. Но изначально нужно рассчитывать по сан.узлу на комнату.

Причем лично мне хватает обычной спальни, комната-кабинет для работы и кухня с выходом на балкон\террасу с красивым видом.
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10k
Бендер Родригес 2 часа назад
2х1.5 и 2 метра в глубину.
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2k
Past 2 часа назад
Живу в трешке 50+ кв метров, одну комнату просто не используем. Будет дитятко займет именно ее.
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44k
SinigamiRuuk 2 часа назад
40-50 квадратов на человека.
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461
Олег Квирулянт 2 часа назад
20 лет прожил в однушке (15 из них одиноким), сейчас купил трешку 100 метров где с женой новой проживаю. Крайне удобно.
Моя комната (13 метров, типа кабинет), спальня (15 метров, в ней только спим, никакой тусни днём), гостинка (30 метров, где жизнь и проходит) и сопряженная с гостинкой кухня (12 метров). И считаю что спальня маловата, была бы удобнее на метр шире (т.е. до 20 метров площади).

Если бы с нами жил кто-то из наших великовозрастных детей (да хоть бы и мелкий ребёнок) - всё, хана комфорту, уже надо ужиматься.
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22k
Добрый Алабай 3 часа назад
У меня на одного - дом 160 кв.м. (баня в доме), плюс терраска пристроенная 40 кв.м. Ничего не угнетает, просторно.
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−145
Колобок 3 часа назад
Кому и 2ух квадратных метров хватает.
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10k
Лехахуторской 4 часа назад
102 жилой, с мансардой, плюс гараж с котельной, веранда, хватает. Единственная проблема уборка, особенно летом.
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13k
K7OO 4 часа назад
А обувь какого размера следует носить? Или сколько сахара в чай класть? Это чисто субъективные вопросы, в которых нет смысла. Одним нравится уютная норка, когда все рядом и под рукой. А другим наоборот воздуха не хватает и стены давят. На какой площади конкретному человеку комфортно, такой метраж ему и нужен. Можно, конечно, все это стандартизировать по каким-то экономическим и социальным параметрам, но к удобству все это не имеет никакого отношения.
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14k
Совранский 4 часа назад
И тут возникает вопрос: как так, ведь квартиры в 40-60 квадратов хватает, а дома в 80 мало?(с) - уважаемый автор, вопрос изначально не верно составлен.

40-60 кв квартиры и даже такой же дом - это разный образ жизни и не идёт в сравнение по кв.м.
Проживая за городом - фактически проводишь время на участке(а это мин 400 кв.м), проживая в квартире - на кухне или комнате - это мах 20 кв.м.

просто представьте - у Вас квартира 60 м + лоджия 300 кв метров)))
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1k
bigkoss 4 часа назад
Немного надо
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1k
GoInDown 4 часа назад
Для одного человека примерно 50-60кв.м. т.е. двушка.
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722
drinkingteam 4 часа назад
100м это минимум для квартиры на 4 человека.
Дом, если одноэтажный то, минимум будет уже метров 120-130. На самом деле больше, в доме у вас ещё значительная площадь уйдет на всяческие корриды, поскольку планировку нужно "согласовывать" с оптимальными внешними стенами, иначе получится у вас комната, где 80% внешние стены и два окна, замучитесь с отоплением и размещение радиаторов.
Если два этажа, добавляйте к этому ещё лестницу, доп.хол и дублирование мест хранения.
Плюс в доме нужно и образуется больше вещей, просто в силу того, что вы можете их себе позволить, да и потребность в них есть, например газонокосилка, ее же где-то нужно хранить. Да и требования к хранению несколько меняются с ростом достатка, хочется уже, не судорожно играть в тетрис на лоджии с колесами и велосипедами, а хранить удобно, а это все место, хозблоки, гаражи, кладовки.
Имхо комфортный минимум для одноэтажного дома на семью с детьми, это 150м.
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210
mafar 5 часов назад
Интересно. Были и частные дома и квартиры, и по моим прикидкам, можно сделать что-то типа умозрительной формулы расчета.
Поясню.
Один чел - 30 квадратов за глаза.
Двое - умножаем на 1,5-2, в зависимости от потребностей и возможностей, то есть, получаем 45-60 квадратов.
Трое - умножаем на 1,25 квадратов, получаем 56,25-75 квадратов.
Коэффициент уменьшаем с каждым дополнительным членом семьи. Идея такая - чем больше народу в семье, те меньше места требуется каждому в отдельности.
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685
Утренний вечер 5 часов назад
Как это читать?
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143
Александер 5 часов назад
У детей и внуков есть своё жильё. Нам с женой ( двум пенсионерам) хватает двушки 60 квм. Правда, в новом доме. Есть паркинг во дворе.
Екатеринбург.
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4k
Egoro 6 часов назад
У меня 170 (из них -6 прихожая и - 12 котельная), нас двое и сынок 12 лет. То, что надо. Дочь старшая после 14 лет брака развелась, заехала к нам, в гостевую, уже маловато площади стало - на первом этаже постоянно кто-то есть, нужно было вместо гардероба на втором этаже третью спальню делать, а гардероб вместо гостинной - на первом. А по теме - раньше, лет 30 назад, втроём в хрущёвке однокомнатной жили (25 общая) и ничего, нормально было, шкаф нас отделял от дочки, было почти 2 комнаты
. Главное чтобы своя крыша над головой была.
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1k
Шурман 6 часов назад
У меня одна квартира 65 квадратов ее сдаем уже 15 лет ( сама себя выкупила :) , вторая 110 квадратов в декабре продаем , сейчас дом строю 189 квадратов жилая и + сад и терраса . Это все прекрасно это не понты , в недвижимость нужно вкладывать и потом ты на этом не потеряешь ни цента , проблема другая с уборкой этой большой территории , уборщицу не хочу нанимать а в воскресение нам с женой приходиться бегать с пылесосом и тряпками , детям это нафиг не нужно , одна в планшете второй то за компом то в планшете .
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3k
Александр 6 часов назад
Согласен с автором. У меня дом 106 кв. м. Живу с младшим сыном. У каждого своя спальня плюс гостевая спальня. Больше не нужно.
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