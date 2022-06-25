Сколько кв.м. нужно для жизни человеку?

Прочел пост о недвижимости. О том, что потребности в квадратах квартиры и дома совершенно разные. И сколько же надо человеку для жизни квадратных метров...
Далее из поста):
"...Мой бывший шеф, 10 лет назад отгрохал себе дом в 3200, где жил с женой и домработницей в... подвале. На верх подымался только тогда, когда приезжали особо важные гости. То есть эти сотни и сотни кв.м. ему были и не особо нужны. Но построил, чтобы було и кучу денег вбухал в строительство
И другой пример: "...Мой хороший знакомый, сосед по посёлку всю свою сознательную жизнь прожил в самой обыкновенной двушке, улучшенке площадью в 42 квадрата. Устроился на комбинат и постепенно пошёл в гору: сначала бригадир, потом мастер. Жизнь стала налаживаться, вместо приоры взял солярис. И решил вместо квартиры влезть в ипотеку и взять дом.
Совсем небольшой, чтобы много и долго не кормить банк своими кровными рублями. Да и зачем большой дом молодому парню с беременной женой огромный дом. Вполне хватит 69 кв.м.
Купил, ремонт сделал буквально за лето, новоселье справили как раз к родам... двойняшек. У парня шок! Который увеличился в два раза после того, как через год он понял, что домик-то маловат. Двушки в 42 кв.м. ему с женой хватало по уши, а дом в 63 кв.м. стал тесноват.
Шок увеличился на порядок, когда через год детей стало 3!
И решил теперь уже многодетный... замначальника цеха... купить дом попросторнее. Хибарку продал и построил краснокирпичный дворец. Примерно такой:
Строили его 3 года, ремонт от этажа к этажу шёл ещё лет 5 (на мансарду терпения так и не хватило), освоение участка примерно столько же. В общем, когда детям исполнилось по 17-21, они разъехались по вузам. И все хором заявили, что в родную Магнитку ни ногой, им вполне хватает Москвы и Питера.
Папа понял, что домика в 320 квадратов ему что-то как-то слишком много. С женой в ку-ку играть на трёх этажах и отапливать их совсем не хотелось. Так что Василий Игоревич купил третий дом в... 90 квадратных метров и счастлив безмерно."
Так какова оптимальная площадь частного дома, чтобы семья жила там всю жизнь, с детьми не чувствовала тесноты, а без детей не играла в прятки?
Оказывается она есть! Учёные на практике выяснили, что для комфортной жизни семьи из двух поколений (папа, мама, я, причём "я" идёт в количестве до трёх душ разного пола) достаточно:
Указано в КВ. М. :
16 спальня предков
12 спальня детков одного пола
12 спальня детков другого пола
24 кухонная зона
8 холл-прихожая-гардероб актуально носимых вещей
5 котельная и система водоподготовки
6 кладовка и система хранения
16 санитарная зона (пардон, сральник-умывальник)
Итого: ~ 100 кв.м.
А это, согласитесь, чуть меньше чем 240 и уж тем более меньше, чем 320. Про 3200 не говорю, там нужно 300 душ челяди держать, а не мужу с женой жить.
И тут возникает вопрос: как так, ведь квартиры в 40-60 квадратов хватает, а дома в 80 мало? Всё очень просто: для живущих в доме людей нужно намного больше ресурсов, вещей, материалов. В той же самой котельной, кладовке, водоподготовке у людей, живущих в квартире нет нужды. А для тех, кто живёт в доме - это насущная необходимость.
Есть, конечно, течение в архитектуре "тинихаус", где на минимальной площади в 25-30 квадратов люди пытаются максимально утрамбоваться, но это откровенное мучение, хотя в роликах на ютубе они сидят и улыбаются. Поэтому, 100 квадратов для наших условий считается оптимальной площадью для семьи из 3-5 человек. Больше - дворец, меньше-мазохизм.
А вы как думаете, сколько квадратов нужно для удобства?
Источник:
АНТИФИШКИ
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На югах у моря например большой дом не в нагрузку. Внуки дети каждое лето частые гости, да и зимой на каникулы могут приехать, причем еще и со своими друзьями. С отоплением проблем нет ввиду постоянного плюса, а если прижмет можно будет сдать летом туристам комнаты. Но изначально нужно рассчитывать по сан.узлу на комнату.
Причем лично мне хватает обычной спальни, комната-кабинет для работы и кухня с выходом на балкон\террасу с красивым видом.
Моя комната (13 метров, типа кабинет), спальня (15 метров, в ней только спим, никакой тусни днём), гостинка (30 метров, где жизнь и проходит) и сопряженная с гостинкой кухня (12 метров). И считаю что спальня маловата, была бы удобнее на метр шире (т.е. до 20 метров площади).
Если бы с нами жил кто-то из наших великовозрастных детей (да хоть бы и мелкий ребёнок) - всё, хана комфорту, уже надо ужиматься.
40-60 кв квартиры и даже такой же дом - это разный образ жизни и не идёт в сравнение по кв.м.
Проживая за городом - фактически проводишь время на участке(а это мин 400 кв.м), проживая в квартире - на кухне или комнате - это мах 20 кв.м.
просто представьте - у Вас квартира 60 м + лоджия 300 кв метров)))
Дом, если одноэтажный то, минимум будет уже метров 120-130. На самом деле больше, в доме у вас ещё значительная площадь уйдет на всяческие корриды, поскольку планировку нужно "согласовывать" с оптимальными внешними стенами, иначе получится у вас комната, где 80% внешние стены и два окна, замучитесь с отоплением и размещение радиаторов.
Если два этажа, добавляйте к этому ещё лестницу, доп.хол и дублирование мест хранения.
Плюс в доме нужно и образуется больше вещей, просто в силу того, что вы можете их себе позволить, да и потребность в них есть, например газонокосилка, ее же где-то нужно хранить. Да и требования к хранению несколько меняются с ростом достатка, хочется уже, не судорожно играть в тетрис на лоджии с колесами и велосипедами, а хранить удобно, а это все место, хозблоки, гаражи, кладовки.
Имхо комфортный минимум для одноэтажного дома на семью с детьми, это 150м.
Поясню.
Один чел - 30 квадратов за глаза.
Двое - умножаем на 1,5-2, в зависимости от потребностей и возможностей, то есть, получаем 45-60 квадратов.
Трое - умножаем на 1,25 квадратов, получаем 56,25-75 квадратов.
Коэффициент уменьшаем с каждым дополнительным членом семьи. Идея такая - чем больше народу в семье, те меньше места требуется каждому в отдельности.
Екатеринбург.