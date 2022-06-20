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Воины древности: были ли среди них качки, показанные на киноэкранах?

Воины древности: были ли среди них качки, показанные на киноэкранах?

Автор:
20 июня 2022 21:40
Сообщество : Военное
Метки: СпецназРФ   воины прошлого   воины с оружием   история   качки   кино   
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Когда речь заходит о воинах прошлого в кинематографе, нам нередко демонстрируют настоящих образцовых бодибилдеров. Но были ли они в действительности такими богатырями, коими нам их показывают в фильмах?

Очевидно, что такое представление сложилось из-за того, что воины были вынуждены таскать на себе тяжелейшие доспехи. Посудите сами, если только одна кираса, состоявшая из грудной и спинной пластин, весила около 30 килограммов. 


Конечно, раздутый накаченный мужчина смотрится на экране эффектно, однако была важна не столько физическая сила, сколько выносливость, дававшая возможность совершать длинные марши, находясь постоянно с оружием в ожидании битвы.

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Белковое питание и 8-ми часовой сон, конечно, хорошо, но не в тех условиях, в которых жили воины. Кроме того, большие мышцы давали бы дополнительный вес, что на поле битвы непозволительная роскошь. Вероятно, 20 килограммов живой массы позволили бы пережить больше ударов, но, скорее всего, вы бы просто были мешком для битья.


Да и огромные «банки» не все являются залогом силы. Сильнее окажется жилистый воин, не имеющий недостатка в виде мешающих нефункциональных мышц.

Большинство воинов древности были как раз крепкими и жилистыми людьми, способными скинуть с себя тяжелый груз и моментально вступить в рукопашную схватку, а не качаться по системе тренировок, которая, к слову, сформировалась лишь в 19 веке.


Проще всего представить воинов прошлого, взглянув на гиревиков. Чаще всего это подтянутые и довольно сухопарые ребята, способные поднимать над головой немаленькие веса.

То же самое можно сказать и про сегодняшних спецназовцев, среди которых преимущественно не качки, а просто крепкие, способные переносить сложные марш-броски с полной выкладкой. По подсчётам специалистов, лучший вес для бойцов элитных подразделений варьируется между 75 и 80 килограммами.

Так что мистеров Олимпия среди воинов особо никогда и не было. Причём не выделялись они и огромных киношным ростом, ведь до 20-го столетия средний рост мужчин был заметно ниже. Например, в рядах викингов вы сошли бы за великана, если бы были 180 см в высоту.

Рыцари средневековья и вовсе обладали ростом в 165 см, о чём свидетельствуют сохранившиеся доспехи. Так что, если в кино воины чуть ли не возвышаются над людским потоком на поле битвы, в жизни вы вряд ли бы обратили на них внимание в толпе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СпецназРФ   воины прошлого   воины с оружием   история   качки   кино   
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6  комментариев
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26k
Андрей Иванов 41 минуту назад
Стоит добавить - у качков мышцы перекачены, в массе вообще декоративные, фикция. И даже гиревики не показатель - у них одни мускулы развиты в ущерб другим. Более всего на воинов старых веков похожи нынешние кузнецы (ручной ковки). Постоянное махание тяжёлым молотом сродни тому же в битве ручным оружием. У них нет показушных рельефов, но и жирка тоже, обычно они более крупные среди окружающих (размах плеч такая работа увеличивает). Ну и поправка на рост, я бы даже сказал, что 165 - это для Средних веков - высокий
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12k
Konstantin Минуту назад
Качки делают несколько подходов на одну группу мышц по 8-12 повторений. То есть о выносливости тут говорить не приходится. Да и веса не такие большие, относительно веса самого бодибилдера. Ясен пень что в средневековье таким не занимались
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1k
emporio_ss 4 минуты назад
Ссылка coub.com
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13k
net 13 минут назад
Ну так это и понятно. Качки ни шею почесать, ни жопу подтереть не могут, какие там из них бойцы.
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4k
Мангуст Полчаса назад
Аффтор, сколько должна быть толщина брони, чтобы только кираса весила около 30 кг? По данным тырнета вес ПОЛНОГО доспеха был от 25 до 35 килограмм. В редких случаях до 40.
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6k
au3 38 минут назад
Рыцари, бывали, и некоторыми достоинствами обладали (судя по доспехам).
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Антибиотик
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