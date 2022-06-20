Воины древности: были ли среди них качки, показанные на киноэкранах?

Очевидно, что такое представление сложилось из-за того, что воины были вынуждены таскать на себе тяжелейшие доспехи. Посудите сами, если только одна кираса, состоявшая из грудной и спинной пластин, весила около 30 килограммов.

Конечно, раздутый накаченный мужчина смотрится на экране эффектно, однако была важна не столько физическая сила, сколько выносливость, дававшая возможность совершать длинные марши, находясь постоянно с оружием в ожидании битвы.