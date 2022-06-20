Воины древности: были ли среди них качки, показанные на киноэкранах?

Когда речь заходит о воинах прошлого в кинематографе, нам нередко демонстрируют настоящих образцовых бодибилдеров. Но были ли они в действительности такими богатырями, коими нам их показывают в фильмах?
Очевидно, что такое представление сложилось из-за того, что воины были вынуждены таскать на себе тяжелейшие доспехи. Посудите сами, если только одна кираса, состоявшая из грудной и спинной пластин, весила около 30 килограммов.
Конечно, раздутый накаченный мужчина смотрится на экране эффектно, однако была важна не столько физическая сила, сколько выносливость, дававшая возможность совершать длинные марши, находясь постоянно с оружием в ожидании битвы.
Белковое питание и 8-ми часовой сон, конечно, хорошо, но не в тех условиях, в которых жили воины. Кроме того, большие мышцы давали бы дополнительный вес, что на поле битвы непозволительная роскошь. Вероятно, 20 килограммов живой массы позволили бы пережить больше ударов, но, скорее всего, вы бы просто были мешком для битья.
Да и огромные «банки» не все являются залогом силы. Сильнее окажется жилистый воин, не имеющий недостатка в виде мешающих нефункциональных мышц.
Большинство воинов древности были как раз крепкими и жилистыми людьми, способными скинуть с себя тяжелый груз и моментально вступить в рукопашную схватку, а не качаться по системе тренировок, которая, к слову, сформировалась лишь в 19 веке.
Проще всего представить воинов прошлого, взглянув на гиревиков. Чаще всего это подтянутые и довольно сухопарые ребята, способные поднимать над головой немаленькие веса.
То же самое можно сказать и про сегодняшних спецназовцев, среди которых преимущественно не качки, а просто крепкие, способные переносить сложные марш-броски с полной выкладкой. По подсчётам специалистов, лучший вес для бойцов элитных подразделений варьируется между 75 и 80 килограммами.
Так что мистеров Олимпия среди воинов особо никогда и не было. Причём не выделялись они и огромных киношным ростом, ведь до 20-го столетия средний рост мужчин был заметно ниже. Например, в рядах викингов вы сошли бы за великана, если бы были 180 см в высоту.
Рыцари средневековья и вовсе обладали ростом в 165 см, о чём свидетельствуют сохранившиеся доспехи. Так что, если в кино воины чуть ли не возвышаются над людским потоком на поле битвы, в жизни вы вряд ли бы обратили на них внимание в толпе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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