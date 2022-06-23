Монро вновь появилась на обложках модных изданий

Современные технологии дают возможность для реализации множества смелых задумок во многих сферах.
В этом году исполнится 60 лет со дня смерти великой голливудской актрисы Мэрилин Монро.
Личность настолько культовая, что спустя столько лет после ее смерти, в медиапространстве до сих пор вызывает ажиотаж.
Не так давно цифровая версия Монро появилась на обложке CR Fashion Book China. Это стало возможным благодаря сотрудничеству модного издания и Web3-стартапа Amethyst и Authentic Brands Group.
Монро примерила на себя наряды современных брендов, как заявила французская журналистка Карин Ройтфельд, что любой, кто работает или работал в индустрии моды, мечтает чтобы его работы представляла такая культовая личность.
Диджитал версия Мэрилин Монро предстала в 8 нарядах для обложки CR Fashion Book China. В свою очередь представители стартапа заявили, что выпустят эти работы на NFT аукционе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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тут поржал прям. Обычная соска, которую распиарили, у нас сейчас таких хватает, инстаграмщиц.