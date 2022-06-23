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Монро вновь появилась на обложках модных изданий

Монро вновь появилась на обложках модных изданий

Автор:
23 июня 2022 16:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Монро   Мэрилин   диджитал   интересно   мода   новые технологии   фэшн   
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Современные технологии дают возможность для реализации множества смелых задумок во многих сферах.

В этом году исполнится 60 лет со дня смерти великой голливудской актрисы Мэрилин Монро.

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Личность настолько культовая, что спустя столько лет после ее смерти, в медиапространстве до сих пор вызывает ажиотаж.

Не так давно цифровая версия Монро появилась на обложке CR Fashion Book China. Это стало возможным благодаря сотрудничеству модного издания и Web3-стартапа Amethyst и Authentic Brands Group.

Монро примерила на себя наряды современных брендов, как заявила французская журналистка Карин Ройтфельд, что любой, кто работает или работал в индустрии моды, мечтает чтобы его работы представляла такая культовая личность.

Диджитал версия Мэрилин Монро предстала в 8 нарядах для обложки CR Fashion Book China. В свою очередь представители стартапа заявили, что выпустят эти работы на NFT аукционе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Монро   Мэрилин   диджитал   интересно   мода   новые технологии   фэшн   
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9  комментариев
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21k
Serg2001 Час назад
Не!... Чет она тут сама на себя не похожа... Чего-то не хватает. Харизмы какой-то что ли...
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3k
Александр 12 минут назад
"великой голливудской актрисы Мэрилин Монро"
тут поржал прям. Обычная соска, которую распиарили, у нас сейчас таких хватает, инстаграмщиц.
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3k
perekrestok 20 минут назад
Тут наши кино сняли, где Вячеслав Галкин играет как живой. А тут только фото, правда с учетом китайской специфики. Хорошо еще что не в Африке этим занимались.
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3k
DKF Полчаса назад
Китайцы даже Монро подделали!
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11k
P.F. 37 минут назад
Не похожа совсем!
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9k
Hunson Abadeer 39 минут назад
круто
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Комментарий удален. Причина: флуд
28k
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Александр Невский
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